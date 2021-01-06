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2 : 5
завершен
06 января 2021, 21:00
среда
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Стадион Мустуар
|9’
|0:1
|Дисаси Аксель
|Моффи Теремас
|1:1
|31’
|64’
|1:2
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Головин Александр
ассистент Сидибе Джибриль
|Гравийон Эндрю
|2:2
|67’
|68’
|2:3
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Фолланд Кевин
ассистент Марипан Гильермо
|78’
|2:4
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Диоп Софьян
ассистент Фолланд Кевин
|89’
|2:5
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Марипан Гильермо
ассистент Тчуамени Орельен
|3’
|Сидибе Джибриль
|6’
|Мартинш Желсон
|Лорьент Арман
|34’
|Делаплас Жонатан
|48’
|66’
|Диоп Софьян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Марипан Гильермо
|Дисаси Аксель
|46’
|Диоп Софьян
|Жеббель Виллем
|Чалоба Трево
|Буасгард Квентин
|61’
|64’
|Головин Александр
|Мартинш Желсон
|Грбич Адриан
|Моффи Теремас
|73’
|73’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|Ле Фи Энцо
|Лорьент Арман
|83’
|Эрго Жером
|Абержель Лоран
|83’
|Марво Сильвен
|Висса Йоан
|83’
|83’
|Кайо Энрике
|Агилар Рубен
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|11
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|9
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|9
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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А по факту Головин на данный момент - топ среди российских футболистов. Главное, чтобы к евро был готов!
А по факту Головин на данный момент - топ среди российских футболистов. Главное, чтобы к евро был готов!
Персонально рад за Головина! Долго востанавливался после травмы, и вот в первой же игре после востановления, вышел на замену и забил такой важный мяч как для себя, так и для команды
Персонально рад за Головина! Долго востанавливался после травмы, и вот в первой же игре после востановления, вышел на замену и забил такой важный мяч как для себя, так и для команды
Соскучился по футболу
Соскучился по футболу
Головин вышел, забил и побАловал свиту своим присутствием...
Не царское дело по два тайма на поле надрываться 😉
Головин вышел, забил и побАловал свиту своим присутствием...
Не царское дело по два тайма на поле надрываться 😉
А где начисленные очки за выигрыш. Странно.
А где начисленные очки за выигрыш. Странно.