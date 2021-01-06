В 30 Манноне Вито Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 26 Агилар Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 83

З 32 Бадьяшиль Бенуа Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 77 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 20 Дисаси Аксель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

З 29 Сидибе Джибриль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 22 Фофана Юссуф Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 73

П 13 Жеббель Виллем Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

П 11 Мартинш Желсон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 64

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 2 Балло-Туре Фоде

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 45

З 21 Павлович Страхинья

П 17 Головин Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 26

П 12 Кайо Энрике Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 38 Милло Энцо

Н 37 Диоп Софьян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45