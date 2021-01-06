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Лорьян - Монако
Брест - Ницца
Метц - Бордо
Нант - Ренн
Страсбур - Ним
Лилль - Анже
Лион - Ланс
Марсель - Монпелье
Реймс - Дижон
Сент-Этьен - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян против Монако

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Мелбет 4.45 4.00 1.80
Лига ставок 4.40 3.85 1.78
 
31' (1:1) Моффи Теремас (13)
 
34' Лорьент Арман (28)
 
48' Делаплас Жонатан (22)
 
61' Буасгард Квентин (11) уходит с поля, Чалоба Трево (8) вышел на поле
 
67' (2:2) Гравийон Эндрю (2)
 
73' Моффи Теремас (13) уходит с поля, Грбич Адриан (27) вышел на поле
 
3
83' Лорьент Арман (28) уходит с поля, Ле Фи Энцо (10) вышел на поле
83' Абержель Лоран (6) уходит с поля, Эрго Жером (14) вышел на поле
83' Висса Йоан (19) уходит с поля, Марво Сильвен (12) вышел на поле
 
3' Сидибе Джибриль (29)
 
6' Мартинш Желсон (11)
 
9' (0:1) Дисаси Аксель (20)
 
2
46' Жеббель Виллем (13) уходит с поля, Диоп Софьян (37) вышел на поле
46' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Марипан Гильермо (3) вышел на поле
 
2
64' (1:2) Головин Александр (17) (Сидибе Джибриль (29))
64' Мартинш Желсон (11) уходит с поля, Головин Александр (17) вышел на поле
 
66' Диоп Софьян (37)
 
68' (2:3) Фолланд Кевин (31) (Марипан Гильермо (3))
 
73' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
 
78' (2:4) Диоп Софьян (37) (Фолланд Кевин (31))
 
83' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Кайо Энрике (12) вышел на поле
 
89' (2:5) Марипан Гильермо (3) (Тчуамени Орельен (8))
Голы
9’ 0:1 Дисаси Аксель
Моффи Теремас 1:1 31’
64’ 1:2 Головин Александр
ассистент Сидибе Джибриль
Гравийон Эндрю 2:2 67’
68’ 2:3 Фолланд Кевин
ассистент Марипан Гильермо
78’ 2:4 Диоп Софьян
ассистент Фолланд Кевин
89’ 2:5 Марипан Гильермо
ассистент Тчуамени Орельен
Наказания
3’ Сидибе Джибриль
6’ Мартинш Желсон
Лорьент Арман 34’
Делаплас Жонатан 48’
66’ Диоп Софьян
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Марипан Гильермо Дисаси Аксель
46’ Диоп Софьян Жеббель Виллем
Чалоба Трево Буасгард Квентин 61’
64’ Головин Александр Мартинш Желсон
Грбич Адриан Моффи Теремас 73’
73’ Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам
Ле Фи Энцо Лорьент Арман 83’
Эрго Жером Абержель Лоран 83’
Марво Сильвен Висса Йоан 83’
83’ Кайо Энрике Агилар Рубен
Статистика
 11 Удары по воротам 16
5 Удары в створ 9
9 Фолы 9
5 Угловые 8
2 Офсайды 1
40% Владение мячом 60%
4 Cэйвы 3
1 Предупреждения 3
1 Удаления 0
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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:37
это было классно !
David Young
David Young ответ bruno_07 (раскрыть)
08 января в 13:23
Он важная часть Монако, часто много делает и в плане качественной игры, и в плане прямого влияния на получение положительного исхода матча.
liverpool-today
liverpool-today
07 января в 16:32
Видно сразу как игрок соскучился по игре. Глаза горели, желание играть огроменное
Знатог
Знатог
07 января в 11:29
А вообще, как я уже писал вчера, цари больше любят на троне сидеть (на скамейке). У нас тоже такие есть. Пожелает царь размяться, сыграть в футбол или там в хоккей, выйдет на поле, преподнесут ему мяч или шайбу, охрана разгонит защитников, вратаря повяжут, останется только в ворота попасть)
Знатог
Знатог ответ Сантус (раскрыть)
07 января в 11:25
Удар совсем не шальной. Такой обводящий удар не случайный, он его уже применял, на чемпе так же забил саудам со штрафного. Стабильность есть.
safari-05
safari-05
07 января в 11:14
Молодец. И рекорд есть.
SHMEL
SHMEL
07 января в 10:03
Вот это я понимаю, вышел на 64 минуте и забил на 64. Красавчик Сашка!
Сантус
Сантус
07 января в 01:48
Друзья,не шальной удар и гол делают игрока значимым,нужным и жизненно необходимым команде.Стабильность-всё что нужно клубам от игрока.Стабильная надёжность в обороне,стабильная игра в центре и т.д.Не таскайте на руках Головина(Царь,наше всё...)Пусть стабильностью докажет что он что то,потом будете хвалить...)
zooveterinar
zooveterinar ответ Димон Булыкин (раскрыть)
07 января в 00:53
Согласен поддержка необходима, и еще лучше,если побольше наших футболистов будет играть в европе!!
zooveterinar
zooveterinar
07 января в 00:51
Не зря вчера французские сми публиковали, возвращение царя!!! Молодец ,вышел и доказал и показао класс!!! Надеюся, что гол непослелним будет!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Слайш (раскрыть)
07 января в 00:47
В основном спартаковские слюной брызгали) хотя в Европе надо всех российских игроков поддерживать.
А по факту Головин на данный момент - топ среди российских футболистов. Главное, чтобы к евро был готов!
nikoladolgov
nikoladolgov
07 января в 00:33
Кабинетные игры Рыболовлева ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 января в 23:29
Шурик " Рваные гетры"-молодчина !
VAN ARM
VAN ARM
06 января в 23:18
может станет талисманом))
DAD81
DAD81
06 января в 23:03
Саня - супер!!!
Слайш
Слайш
06 января в 22:59
А кто-то смеялся над шуткой про царя )) А он вышел и положил царский мяч ! С возвращением Санек, желаю что всю карьеру дальше без травм и с такими вот мячами!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 января в 22:56
Монако с победой! Наш Головин конечно сыграл суперски,вышел на замену и через 5 секунд красиво издалека,обводящим,забил! Без него первый тайм игра было просто жэсть! Молодец,все 4 гола были с его участием! Продолжай так же!
A.S.A
A.S.A
06 января в 22:55
Монако с победой...правда в защите опять проходной двор....
Персонально рад за Головина! Долго востанавливался после травмы, и вот в первой же игре после востановления, вышел на замену и забил такой важный мяч как для себя, так и для команды
Ironigor
Ironigor
06 января в 22:55
Шикарный гол и достаточно зрелая игра Головина .Красавчик парень.
95-shishani-95
95-shishani-95
06 января в 22:53
Удаление полностью сломало команду Лорьян!
RamonCSKA
RamonCSKA
06 января в 22:51
Гол и 2 предголевые передачи, куча обводок и проникающих, очень крутой матч в исполнении Головина
Соскучился по футболу
particular
particular
06 января в 22:51, ред.
Зрелищный, результативный и драматичный поединок!
Головин вышел, забил и побАловал свиту своим присутствием...
Не царское дело по два тайма на поле надрываться 😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 января в 22:43
Саша красавчик. Такой классный гол положил. Наша единственная звезда и надежда в Европе.
RamonCSKA
RamonCSKA
06 января в 22:26
Головин вышел и сразу показал класс
bruno_07
bruno_07
06 января в 22:26
Головин вышел на замену и через две минуты забил хороший гол, красавчик )!
cska vperiod
cska vperiod
06 января в 22:22
Саша просто красава, гол с первого касания!
RTS-25
RTS-25
06 января в 20:00
- "Недостаточно очков для добавления ставки".
А где начисленные очки за выигрыш. Странно.
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