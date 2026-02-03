В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова

1770099434

вчера, 09:17

В тренерском штабе австрийского «Штурма» довольны тем, как прогрессирует российский вратарь , сообщили в пресс-службе клуба.

Там подчеркнули, что специалисты положительно оценивают и его развитие, и выступления. В нынешнем году Худяков уже провёл три матча за «Штурм» в различных турнирах.

22‑летний голкипер выступает за клуб из Граца с лета 2024 года и успел завоевать с ним титул чемпиона Австрии в сезоне‑2024/25. До переезда в Австрию он защищал цвета московского «Локомотива».