В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова

В тренерском штабе австрийского «Штурма» довольны тем, как прогрессирует российский вратарь Даниил Худяков, сообщили в пресс-службе клуба.
Там подчеркнули, что специалисты положительно оценивают и его развитие, и выступления. В нынешнем году Худяков уже провёл три матча за «Штурм» в различных турнирах.
22‑летний голкипер выступает за клуб из Граца с лета 2024 года и успел завоевать с ним титул чемпиона Австрии в сезоне‑2024/25. До переезда в Австрию он защищал цвета московского «Локомотива».
Всё верно, только не полно. За эти 3 матча он пропустил 6 голов, но об этом упоминать как-то не скрепно. С начала ноября 25-го до зимних каникул в австрийском регулярном футболе он выступал в БЛ2 за дубль Штурма (Штурм II), где он полностью отстоял 5 матчей и вынул из своей сетки аж 9 шаров.
Какие тут могут быть "прогресс", "развитие" и "положительные выступления", о которых якобы говорит пресс-служба клуба? ))
