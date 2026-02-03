Top.Mail.Ru
В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова

вчера, 09:17

В тренерском штабе австрийского «Штурма» довольны тем, как прогрессирует российский вратарь Даниил Худяков, сообщили в пресс-службе клуба.

Там подчеркнули, что специалисты положительно оценивают и его развитие, и выступления. В нынешнем году Худяков уже провёл три матча за «Штурм» в различных турнирах.

22‑летний голкипер выступает за клуб из Граца с лета 2024 года и успел завоевать с ним титул чемпиона Австрии в сезоне‑2024/25. До переезда в Австрию он защищал цвета московского «Локомотива».

galem72
galem72
вчера в 16:13
"...в нынешнем году Худяков уже провёл три матча за Штурм в различных турнирах..."

Всё верно, только не полно. За эти 3 матча он пропустил 6 голов, но об этом упоминать как-то не скрепно. С начала ноября 25-го до зимних каникул в австрийском регулярном футболе он выступал в БЛ2 за дубль Штурма (Штурм II), где он полностью отстоял 5 матчей и вынул из своей сетки аж 9 шаров.

Какие тут могут быть "прогресс", "развитие" и "положительные выступления", о которых якобы говорит пресс-служба клуба? ))
4r6pj3em5qtf
4r6pj3em5qtf
вчера в 12:32
Хоть вратари наши пользуются спросом
shur
shur ответ k35bh4p5w7pn (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
...а чтобы Сафе служба мёдом не казалась, надо Карпу позвонить,
чтобы на руки его взглянул и вызвал!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:34
А я Худякова в Локомотиве не помню... Интересно, кто его пристроил в Австрию 🇦🇹?
k35bh4p5w7pn
k35bh4p5w7pn
вчера в 10:23
В сборную его почему-то не зовут...
