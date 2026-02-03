«Ливерпуль» оформил трансфер Жаке

1770100098

вчера, 09:28

«Ливерпуль» оформил трансфер из «Ренна»: сумма сделки составит 60 млн евро плюс до 12 млн в виде бонусов, контракт рассчитан до июня 2031 года с опцией продления.

Сделка была завершена вчера, а французский защитник присоединится к мерсисайдскому клубу летом.

Жаке, на счету которого пять матчей за молодежную сборную Франции до 21 года, в этом сезоне провёл 18 игр за «Ренн» в Лиге 1.

Всего центральный защитник сыграл 31 матч за бретонский клуб с момента дебюта в январе 2024 года, а также успел получить опыт выступлений в Лиге 1 в аренде за «Клермон». В 2024 году Жереми помог сборной Франции дойти до финала юношеского чемпионата Европы (U19), по итогам которого был включён в символическую сборную турнира.