«Ливерпуль» оформил трансфер Жаке

вчера, 09:28

«Ливерпуль» оформил трансфер Жереми Жаке из «Ренна»: сумма сделки составит 60 млн евро плюс до 12 млн в виде бонусов, контракт рассчитан до июня 2031 года с опцией продления.

Сделка была завершена вчера, а французский защитник присоединится к мерсисайдскому клубу летом.

Жаке, на счету которого пять матчей за молодежную сборную Франции до 21 года, в этом сезоне провёл 18 игр за «Ренн» в Лиге 1.

Всего центральный защитник сыграл 31 матч за бретонский клуб с момента дебюта в январе 2024 года, а также успел получить опыт выступлений в Лиге 1 в аренде за «Клермон». В 2024 году Жереми помог сборной Франции дойти до финала юношеского чемпионата Европы (U19), по итогам которого был включён в символическую сборную турнира.

IKER-RAUL
вчера в 15:50
надеюсь, что Хьюз и Эдвардс знают, что делают....
Удачи и успехов французу в составе красных!
Grizly88
вчера в 14:37
Ну не знаю говорят талантливый парень лишь бы не получился второй Йорк из Мю. За Гуэхи не заплатили 30 а за молодого не пойми как он сыграется аж 70 . Тут в скорее зарплата Гуэхи сыграла ключевую роль слишком завышенная 300к в неделю.
Ruslik1982
вчера в 12:31
на трансфермаркете стоит 20 млн, а купили за 60
Romeo 777
вчера в 12:26
Пол годика поиграл за основу в Ренне, и прекрасную сумму выбили за него. Молодцы.
Брулин
вчера в 11:49
Поразительнее всего, что Ренн не просто выбил максимум за очередного ноунейма, а что Ливерпуль ещё и получит его только летом. То есть к тому времени уже и тренер другой может быть
lazzioll
вчера в 11:34
очень странная сделка. видимо скауты плотно следили ежедневно за ним. иначе как обьяснить. никто в итоге не знает этого паренька. времена пошли - за ноунеймов по 70 лямов отдают.
112910415
вчера в 10:47
парень перспективный
q69kdf65r7vy
вчера в 10:30
Талантливый парень, удачи в Ливерпуле
Drosmo
вчера в 10:19
Не маленькая сумма как для 20-летнего защитника, наверное очень перспективный парень. А Ливерпуль видимо готовит смену поколения для уже возрастного Вирджила, что очень правильно, так как ван Дейк в свои 34 года, уже далеко не всегда может играть так же надёжно как в лучшие годы своей карьеры.
xjfxshv473fq
вчера в 10:19
Похоже серьезно ослабили Ренн.
Гость
