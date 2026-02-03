«Ювентус» усилился шведским защитником Хольмом

1770100860

вчера, 09:41

Шведский правый защитник перешёл в «Ювентус» из «Болоньи» на правах аренды с опцией выкупа.

Родившийся в Гётеборге 25-летний защитник провёл юношеские годы в академии «ИФК Гётеборг». В начале сезона-2019 он пробился в основную команду и в 19 лет дебютировал в главной лиге Швеции, проведя за родной клуб в общей сложности 42 матча.

В январе 2021 года Хольм перешёл в датский «Сёндерюске», а летом 2022-го оказался в Италии, где провёл сезон в Серии А за «Специю». Затем последовал трансфер в «Аталанту» на сезон-2023/24: 32 игры за «чёрно-синих» и вклад в завоевание Лиги Европы. С 2024 года Хольм защищал цвета «Болоньи».