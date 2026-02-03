Top.Mail.Ru
«Ювентус» усилился шведским защитником Хольмом

вчера, 09:41

Шведский правый защитник Эмиль Хольм перешёл в «Ювентус» из «Болоньи» на правах аренды с опцией выкупа.

Родившийся в Гётеборге 25-летний защитник провёл юношеские годы в академии «ИФК Гётеборг». В начале сезона-2019 он пробился в основную команду и в 19 лет дебютировал в главной лиге Швеции, проведя за родной клуб в общей сложности 42 матча.

В январе 2021 года Хольм перешёл в датский «Сёндерюске», а летом 2022-го оказался в Италии, где провёл сезон в Серии А за «Специю». Затем последовал трансфер в «Аталанту» на сезон-2023/24: 32 игры за «чёрно-синих» и вклад в завоевание Лиги Европы. С 2024 года Хольм защищал цвета «Болоньи».

galem72
galem72
вчера в 16:29
Туринцам явно нужен такой игрок. В команде нет ни одного чистого райт-бэка.
А вот усиление ли это — покажет время!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:47
А было время лучшими защитниками считались итальянцы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:08
Растет последовательно, но вот после Ювентуса уже и расти некуда, разве что в ПСЖ...
112910415
112910415
вчера в 13:03
охота пуще неволи
shur
shur
вчера в 12:52
...Все помнят из Болонии плащи!
Теперь болония не моде!
Синьоре Старой шведов подавай!
Был Ибра, стал другой,
Зовут Эмилем вроде!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:20
Значит был нужен защитник.
Гость
