Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек «Ман Сити» Филлипс отправился в клуб Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»

вчера, 09:49

«Шеффилд Юнайтед» подтвердил аренду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса до конца сезона.

30-летний экс-игрок сборной Англии перешёл в ряды «горняков» из Чемпионшипа после провального двухлетнего пребывания на «Этихаде» — его трансфер из «Лидса» за 45 миллионов фунтов в 2022 году не оправдал ожиданий.

В прошлом сезоне Филлипс на правах аренды выступал за «Ипсвич» (22 матча во всех турнирах), а теперь получит шанс возродить карьеру в клубе второго по рангу дивизиона.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» отправил в аренду Дисаси, Ансельмино и Фофана
Вчера, 09:45
Официально«Ювентус» усилился шведским защитником Хольмом
Вчера, 09:41
«Уотфорд» арендовал защитника «Манчестер Сити»
31 января
«Кристал Пэлас» арендовал форварда «Астон Виллы»
31 января
«Челси» отправил Паэса в аренду в «Ривер Плейт»
31 января
ОфициальноДуглас Луис вернулся в «Астон Виллу»
28 января
Сортировать
Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 19:56
Может ещё на что сгодится!
shur
shur
вчера в 13:03
...Филипс нынче не в моде, устарел !!! А раньше поголовно у многих
были....!!! У техники так же как у людей, одна история-время!
112910415
112910415
вчера в 12:47
любознательный такой ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:52
Никому он особо и не нужен
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:20
Вычесть из зарплаты у скаутов всю сумму.... чтобы впредь думали а потом делали сделки....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:15
Один из худших трансферов Гвардиола..и не последний.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:20
И продать не могут, никто его не купит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 