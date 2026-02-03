Хавбек «Ман Сити» Филлипс отправился в клуб Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» подтвердил аренду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса до конца сезона.
30-летний экс-игрок сборной Англии перешёл в ряды «горняков» из Чемпионшипа после провального двухлетнего пребывания на «Этихаде» — его трансфер из «Лидса» за 45 миллионов фунтов в 2022 году не оправдал ожиданий.
В прошлом сезоне Филлипс на правах аренды выступал за «Ипсвич» (22 матча во всех турнирах), а теперь получит шанс возродить карьеру в клубе второго по рангу дивизиона.
