Хавбек «Ман Сити» Филлипс отправился в клуб Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»

1770101399

вчера, 09:49

«Шеффилд Юнайтед» подтвердил аренду полузащитника «Манчестер Сити» до конца сезона.

30-летний экс-игрок сборной Англии перешёл в ряды «горняков» из Чемпионшипа после провального двухлетнего пребывания на «Этихаде» — его трансфер из «Лидса» за 45 миллионов фунтов в 2022 году не оправдал ожиданий.

В прошлом сезоне Филлипс на правах аренды выступал за «Ипсвич» (22 матча во всех турнирах), а теперь получит шанс возродить карьеру в клубе второго по рангу дивизиона.