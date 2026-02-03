«Челси» отправил в аренду Дисаси, Ансельмино и Фофана

Защитник «Челси» Аксель Дисаси перешел в «Вест Хэм» на правах аренды до конца текущей кампании.
27-летний француз с начала сезона был отстранён от первой команды. Интерес к игроку также проявляли «Рома» и «Милан», но итальянские клубы в итоге отказались от трансфера.
Кроме того, «Челси» отправил в аренду во французский «Страсбур» аргентинского защитника Аарона Ансельмино. Футболист несколько дней назад был возвращен из другой аренды в дортмундской «Боруссии».
Также в аренду в «Страсбур» проследовал 23-летний форвард «Челси» Давид Фофана, который в первой части сезона играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк».