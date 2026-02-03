«Челси» отправил в аренду Дисаси, Ансельмино и Фофана

1770101106

вчера, 09:45

Защитник «Челси» перешел в «Вест Хэм» на правах аренды до конца текущей кампании.

27-летний француз с начала сезона был отстранён от первой команды. Интерес к игроку также проявляли «Рома» и «Милан», но итальянские клубы в итоге отказались от трансфера.

Кроме того, «Челси» отправил в аренду во французский «Страсбур» аргентинского защитника . Футболист несколько дней назад был возвращен из другой аренды в дортмундской «Боруссии».

Также в аренду в «Страсбур» проследовал 23-летний форвард «Челси» , который в первой части сезона играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк».