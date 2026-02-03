Top.Mail.Ru
«Челси» отправил в аренду Дисаси, Ансельмино и Фофана

вчера, 09:45

Защитник «Челси» Аксель Дисаси перешел в «Вест Хэм» на правах аренды до конца текущей кампании.

27-летний француз с начала сезона был отстранён от первой команды. Интерес к игроку также проявляли «Рома» и «Милан», но итальянские клубы в итоге отказались от трансфера.

Кроме того, «Челси» отправил в аренду во французский «Страсбур» аргентинского защитника Аарона Ансельмино. Футболист несколько дней назад был возвращен из другой аренды в дортмундской «Боруссии».

Также в аренду в «Страсбур» проследовал 23-летний форвард «Челси» Давид Фофана, который в первой части сезона играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Что может быть за карьера такая, ходить по арендам?
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:58
...вот пускай Он теперь двойной Аксель в "Вест Хэме" показывает!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:54
Может в аренде парни играть будут
shlomo
shlomo
вчера в 11:22
Челси может пол команды отправить и никто даже и не заметит....
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:50, ред.
У Челси много игроков еще можно по арендам отправить
