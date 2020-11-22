|Ливерпуль
|3:0
|Лестер Сити
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3 : 0
завершен
вчера, 22:15
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Стадион Энфилд Роуд
|Эванс Джонни
|1:0(А)
|21’
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Жота Диого
ассистент Робертсон Эндрю
|2:0
|41’
|Фирмино Роберто
|3:0
|86’
|45’
|Джастин Джеймс
|66’
|Менди Нампалис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уильямс Неко
|Кейта Наби
|54’
|62’
|Юндер Дженгиз
|Фукс Кристиан
|62’
|Прат Деннис
|Барнс Харви
|Минамино Такуми
|Мане Садио
|89’
|Ориги Дивок
|Жота Диого
|89’
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|24
|Удары по воротам
|10
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|13
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|6
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|10
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|9
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|0
|Предупреждения
|2
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