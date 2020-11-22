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Ливерпуль - Лестер Сити
Фулхэм - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Лидс - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Лестер Сити

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    Голы
    Эванс Джонни 1:0(А) 21’
    Жота Диого
    ассистент Робертсон Эндрю     		2:0 41’
    Фирмино Роберто 3:0 86’
    Наказания
    45’ Джастин Джеймс
    66’ Менди Нампалис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Уильямс Неко Кейта Наби 54’
    62’ Юндер Дженгиз Фукс Кристиан
    62’ Прат Деннис Барнс Харви
    Минамино Такуми Мане Садио 89’
    Ориги Дивок Жота Диого 89’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 10
    		13 Удары в створ 4
    		15 Фолы 6
    		10 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 9
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:23
    очень рад что ливер победил и находиться в чемпионской гонке........
    Найманчик
    Найманчик
    сегодня в 07:57
    Ну что сказать. Только один главный факт по матчу. Игроки Ливера слишком быстры, игроки лестера медленны и не поворотливы
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 07:46
    Тут еще роль играет, никчемная, никому ненужная лига наций, сколько травм у команд, плюс неугомонный вирус, после этой сраной лиги настрой у некоторых клубов просто в 63
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 07:43
    Не беда!
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    сегодня в 06:26
    слишком легко складывается этот сезон в плане игры. Если бы не травмы, рвали бы всех подряд.. но и сейчас неплохо.
    Взять к примеру мю у которого в защите холодильник за 80 лимонов. проходной двор. а у нас один 2 защитника из 4 в составе, 2 других полузащитники, и мы разрываем лестер, который разорвал сити лысого 5:2 в гостях. Ливерпуль - это мощь!
    773sergeytank
    773sergeytank ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 03:43
    Просто пацанчик запутался, очевидное и наивность не отличает, вот что значит корефаниться с фанфанчиком))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:49, ред.
    Очередное доказательство, что правил футбола вы не знаете, потому что если ногам атакующего игрока ближе к воротам это оффсайд, и это видно на видео. Мне жаль вашего не до форварда, который всегда попадает в оффсайд.
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 01:25, ред.
    я все понял)))больше вопросов к тебе не будет)))зато все кто это прочитает,поймет все о тебе)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    То есть вар никогда не ошибается, это миф, в данном случаи был оффсайд и это видно на видео, вар ошибся, кстати не в первый раз. По юве мы знаем, что Мората всегда играет на гране оффсайда, помню даже хет трик его отменили.
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 01:06, ред.
    хахах даже с вар он пишет,что тут оффсайд)))комментатор просто предполагает,что возможно оффсайд(причем английский комментатор) и видео обрывается))) а теперь на 003 ставь паузу хахах а потом многие смеются с фанов ливерпуля))теперь понятно почему....в момент паса(003) полтора метра игрок лвиерпуля ближе хахахах...это типо того,что и вандик не фолил на мертенсе
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    А комментатор наверное был Фанфанчик?))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    В момент паса нога Мораты ближе к воротам чем нога последнего защитника, даже комментаторы в этом видео сказали это оффсайд, если конечно ты хоть немного понимаешь по английски.
    shlifen
    shlifen ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 00:54, ред.
    Если это чистейшая правда то как им удалось в этом сезоне разбить МС 5-2??? Или Пеп Гвардиола не умеет справляться с "командами уровня шипа"/любителями?? А ещё эти любители обыграли Арсенал и Лидс =))
    Не стоит уж совсем принижать Лестер, видимо просто сегодня их тренер чего-то либо "перемудрил" либо "недомудрил"... =)
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    оффсайд хаха теперь понятно,как фанаты ливерпуля футбол смотрят
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Вообще-то был оффсайд, хот Мората по другомку забивать не умеет.
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    в ворота Ювентуса за сезон около 20 пенальти поставили,так что и тут мимо
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Не фанату юве, что-то говорить про геев, ваших в Италии этак в раз сто больше чем всех фанатов в Англии вмест взятых))) И в сегодняшнем матче Ливерпулю не помогали, как юве в прошлом году, когда пенки ставили за любую руку.)))
    juvenale
    juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 00:44

    особенно тут хахаха
    juvenale
    juvenale ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    он и сейчас не топ игрок...скоро сдуется
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:40
    Лестер клуб уровня шипа,а по игре так вообще любительский уровень,все по делу.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    В прошлом годку в АПЛ 4 пенальти. и в этом 4 пенальти. Так что если даже убрать очки полученные с пенальти, Ливерпуль все равно чемпион.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ (раскрыть)
    сегодня в 00:36
      ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
      ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      сегодня в 00:36
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008 ответ ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ (раскрыть)
        сегодня в 00:35
        Если считать голы с оффсайда, то да)
        ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
        ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
        сегодня в 00:34
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin ответ ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ (раскрыть)
          сегодня в 00:34
          Мората забил 21 гол? он столько за весь сезон не забивает))))
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          сегодня в 00:34
          Уже становится сты4но за испанца. С оффсайда он забивает больше, чем с игры)
          ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
          ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
          сегодня в 00:31
          Вроде пока Мората забил больше чем вся ливерка с начала сезона? Смотри статистику
          Migelito
          Migelito
          сегодня в 00:29
          Обескровленный состав наголову сильнее Лестера. Не ожидал, если честно, но команда сработала слаженно и четко. Шансов почти у лис не было. Омрачает только травма Кейта, но да к этому мы уже привыкли. С победой всех наших и сопереживающих!
          P.S. Отдельно поздравляю Фирмино с голом! Заслужил
          shlifen
          shlifen
          сегодня в 00:29
          Не думал до матча что матч получится таким односторонним, "автобус" Лестера вообще никак не помог, а Ливерпуль отодвинув игру от своих ворот и внеся компактность в центре (позвоните Пепу он не знает как решить проблему с дырой в центре) решили этим проблему с обороной. У Ливерпуля отлично сыграли Жота, Робертсон и Фирмино (был хорош как в подыгрыше так и гол наконец воткнул). У Лестера какая-то беда с игрой, вроде и Мэддисон и Варди и Тилеманс и Барнс в составе, а играли так словно это Вэст Бромвич, лично я надеялся на больший креатив от Лис, тем более что у Ливера целого ряда основных игроков не было. Момента 2-3 у Лестера конечно было, но ведь и Ливерпуль ещё добрых 3-4 мог бы забить (штанги, Шмейхель и миллиметры на линии ворот помогли не проиграть совсем уж разгромно). А так матч вроде и не плохой, но из-за того что Лестер сыграл как-то уж безидейно что-ли, получился всё таки "сильно впользу Ливерпуля"....
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