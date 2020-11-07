В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

З 17 Боатенг Джером Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 69

З 20 Сарр Буна Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 21 Эрнандес Люка Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 6 Киммих Йозуа Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 36

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 69

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

П 25 Мюллер Томас Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 41 Ричардс Крис

П 11 Коста Дуглас

П 8 Мартинес Хави Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 27

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк

П 24 Толиссо Корентен Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 60

Н 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27