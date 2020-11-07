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2 : 3
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Сигнал Идуна Парк
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Ройс Марко
ассистент Геррейру Рафаэль
|1:0
|45’
|45+4’
|1:1
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Алаба Давид
ассистент Мюллер Томас
|48’
|1:2
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Левандовски Роберт
ассистент Эрнандес Люка
|80’
|1:3
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Сане Лерой
ассистент Левандовски Роберт
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Холанд Эрлинг
ассистент Геррейру Рафаэль
|2:3
|83’
|36’
|Киммих Йозуа
|Дилейни Томас
|45+3’
|82’
|Левандовски Роберт
|Витсель Аксель
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|36’
|Толиссо Корентен
|Киммих Йозуа
|Беллингхэм Джуд
|Дилейни Томас
|60’
|Брандт Юлиан
|Рейна Джованни
|69’
|Азар Торган
|Санчо Джейдон
|69’
|69’
|Сане Лерой
|Коман Кингсли
|69’
|Мартинес Хави
|Боатенг Джером
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|14
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|7
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|15
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|4
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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И ещё Боруссии давно пора и в защиту и в ворота - талантов подписывать, а не только в атаку. А то с балансом просто беда =))
И ещё Боруссии давно пора и в защиту и в ворота - талантов подписывать, а не только в атаку. А то с балансом просто беда =))