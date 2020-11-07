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Боруссия - Бавария
РБ Лейпциг - Фрайбург
Унион - Арминия
Майнц - Шальке-04
Аугсбург - Герта
Штутгарт - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Бавария

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    Голы
    Ройс Марко
    ассистент Геррейру Рафаэль     		1:0 45’
    45+4’ 1:1 Алаба Давид
    ассистент Мюллер Томас
    48’ 1:2 Левандовски Роберт
    ассистент Эрнандес Люка
    80’ 1:3 Сане Лерой
    ассистент Левандовски Роберт
    Холанд Эрлинг
    ассистент Геррейру Рафаэль     		2:3 83’
    Наказания
    36’ Киммих Йозуа
    Дилейни Томас 45+3’
    82’ Левандовски Роберт
    Витсель Аксель 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    36’ Толиссо Корентен Киммих Йозуа
    Беллингхэм Джуд Дилейни Томас 60’
    Брандт Юлиан Рейна Джованни 69’
    Азар Торган Санчо Джейдон 69’
    69’ Сане Лерой Коман Кингсли
    69’ Мартинес Хави Боатенг Джером
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 7
    		15 Фолы 7
    		4 Угловые 3
    		4 Офсайды 4
    		51% Владение мячом 49%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 01:29
    Шальке успешная наложница мюнхенцев. Теряет невинность от Баварии зато вонзает нож в спину Боруссии с крови которых восстанавливает невинность. И так по кругу. Благодаря этой наложнице чемпион не обновился 2 года назад
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 01:21, ред.
    Буду счастлив если сломаются Левандовски Сане и пару мюнхенцев вслед за ним и флика пригласят в псж или мансити и там угробит карьеру
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Привет. Возможно, спорить не буду. Ч сразу отписался, что не знаю почему, у меня неприязнь. Просто вот не знаю - и все. Но она сейчас настолько крута, что кроме нее никого невидно.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:49
    И настоящий, аха-ха.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Любой игртк зенита дно, и бывший и будущий
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Бро, сколько я смотрю эту игру, футбол, Бавария всегда была крута по игре, всегда, за это и любят ее в еврокубках. В чемпионате она конечно порой не честно играет, может себе позволить
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 23:11
    шмели ничо не могут делать против баварии
    DEIVID
    DEIVID ответ Adolf33 (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Причём тут болеть ради почёта? Я говорю, что ты у своих не в почёте.
    старина
    старина
    вчера в 22:51
    Ничо,нормально шмелята.бывает.Играем дальше.Пы сы Киммиху здоровья
    DEIVID
    DEIVID ответ Adolf33 (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Серьёзно? Ну, тогда дядя мне жаль тебя.
    Adolf33
    Adolf33 ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Ты болеешь ради почета???
    DEIVID
    DEIVID ответ Adolf33 (раскрыть)
    вчера в 22:50
      Adolf33
      Adolf33 ответ DEIVID (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Он просто ошибся. А за Баварию я с 1974 года с Мексиканского чемпионата. Таких как ты тогда еще и в проекте не было.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 22:48
      Остановите эту машину!
      DEIVID
      DEIVID ответ Adolf33 (раскрыть)
      вчера в 22:47
        Adolf33
        Adolf33 ответ Саня Петрашкевич (раскрыть)
        вчера в 22:44, ред.
        Я имел в виду не тебя, а а DEIVIDа. Как я могу хрень Баврцу писать? Сам подумай
        particular
        particular
        вчера в 22:39
        У Баварии всё есть - воля, нападающий, командные действия, фартовый тренер...
        Нет только одного - достойного соперника на просторах Фатерлянда...
        С победой мюнхинцев!
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        вчера в 22:37
        Никогда не любил Баварию (не знаю почему), но сейчас она просто нереально крута...
        Болел Баварии с победой
        112910415
        112910415
        вчера в 22:36
        это было сильно !
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        вчера в 22:35
        В конце болел за БД, хотелось сказки. Но робот есть робот довёл дело до конца.
        протон1
        протон1
        вчера в 22:35
        витсель в зените вроде играл. и не плохо. путаю его с вилианом с анжи
        Groove000
        Groove000
        вчера в 22:34
        Все-таки ничья более подходящий результат для этого матча
        протон1
        протон1
        вчера в 22:34
        шальке газпромовский . ужас где он находится!!!!
        протон1
        протон1
        вчера в 22:33
        баварцы вроде проигрывали. а вот тебе и на
        Саня Петрашкевич
        Саня Петрашкевич ответ DEIVID (раскрыть)
        вчера в 22:31
        гыыыы
        волгодон 2
        волгодон 2
        вчера в 22:31
        Спасли ставочку.Спасибо.
        Саня Петрашкевич
        Саня Петрашкевич ответ Adolf33 (раскрыть)
        вчера в 22:30
          shlifen
          shlifen
          вчера в 22:30
          Отличный матч, скорости и самоотдача у обеих команд - просто супер. Дортмунду нужно что-то делать с реализацией - моментов на 6-7 голов насоздавали, и только 2 забили. Ну и Бюрки с центром обороны - тоже надёжностью не блещут. Бавария же как "машина" - просто не прощает ошибок. В целом лично на мой взгляд счёт справедлив. Жаль только два момента - обидно что Киммих вылетел с травмой, и что на Сигнал Идуна нет зрителей - атмосфера конечно сильно страдает...
          И ещё Боруссии давно пора и в защиту и в ворота - талантов подписывать, а не только в атаку. А то с балансом просто беда =))
          Adolf33
          Adolf33 ответ Саня Петрашкевич (раскрыть)
          вчера в 22:28
          Жыд Давид болеющий за Милан
          DEIVID
          DEIVID ответ Саня Петрашкевич (раскрыть)
          вчера в 22:28
          В пи... Гол отменили, можешь успокоиться.
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