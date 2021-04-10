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2 : 3
завершен
10 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 78 - 310.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.8
Средний возраст: 23.6 - 25.3
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Мерседес-Бенц Арена
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Каладжич Саша
ассистент Соса Борна
|1:0
|17’
|47’
|1:1
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Беллингхэм Джуд
ассистент Рейна Джованни
|52’
|1:2
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Ройс Марко
ассистент Морей Матеу
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Дидави Даниэль
ассистент Кулибали Тангуй
|2:2
|78’
|80’
|2:3
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Кнауфф Ансгар
ассистент Холанд Эрлинг
|Соса Борна
|21’
|Форстер Филипп
|28’
|31’
|Хуммельс Матс
|Кемпф Марк-Оливер
|50’
|Антон Вальдемар
|82’
|90+2’
|Хитц Марвин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Джан Эмре
|Хуммельс Матс
|Дидави Даниэль
|Климович Матео
|61’
|Штенцель Паскаль
|Мавропанос Константинос
|61’
|67’
|Кнауфф Ансгар
|Ройс Марко
|Томми Эрик
|Форстер Филипп
|68’
|79’
|Брандт Юлиан
|Рейна Джованни
|80’
|Азар Торган
|Беллингхэм Джуд
|84’
|Пищек Лукаш
|Морей Матеу
|Клемент Филипп
|Кулибали Тангуй
|86’
|Чурлинов Дарко
|Кемпф Марк-Оливер
|86’
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|14
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|8
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|4
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|2
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