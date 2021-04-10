В 35 Хитц Марвин Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 2 Морей Матеу Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 84

З 15 Хуммельс Матс Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 79

П 8 Дахуд Махмуд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 6 Дилейни Томас Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 80

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 67

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман

З 26 Пищек Лукаш Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 11

З 14 Шульц Нико

П 10 Азар Торган Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 19 Брандт Юлиан Фолов совершено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 10

П 23 Джан Эмре Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 36 Кнауфф Ансгар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 23

П 24 Менье Тома

П 20 Рейньер

Пропускают

(П) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 09.01.21 , с ним 28 из 55 очков в нац. чемпионате Витсель Аксель (П) - Травма ахиллова сухожилия

(З) - Травма колена

Не играл с 13.03.21 , с ним 17 из 55 очков в нац. чемпионате Загаду Дэн-Аксель (З) - Травма колена

(Н) - Травма голеностопа

Не играл с 30.03.21 , с ним 16 из 55 очков в нац. чемпионате Мукоко Юссуфа (Н) - Травма голеностопа