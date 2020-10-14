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2 : 4
завершен
14 октября 2020, 03:00
среда
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Стадион Национальный стадион
|Каррильо Андре
|1:0
|5’
|28’
|1:1(П)
|Неймар
|Тапиа Ренато
|2:1
|59’
|64’
|2:2
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Ришарлисон
ассистент Фирмино Роберто
|83’
|2:3(П)
|Неймар
|90+4’
|2:4
|Неймар
|Тапиа Ренато
|37’
|Гонсалес Кристофер
|54’
|Каседа Карлос
|86’
|Самбрано Карлос
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|12’
|Кайо Родриго
|Маркиньос
|70’
|Эвертон Рибейро
|Коутиньо Филиппе
|70’
|Эвертон
|Фирмино Роберто
|70’
|Теллес Алекс
|Лоди Ренан
|Куэва Кристиан
|Тапиа Ренато
|90’
|Араухо Мигель
|Гонсалес Кристофер
|90+1’
|Поло Анди
|Фарфан Джефферсон
|90+7’
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|7
|Удары по воротам
|13
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|6
|Удары в створ
|9
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|22
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|3
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|5
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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|2
|Удаления
|0
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А пенальти хотя бы чистые были?
А пенальти хотя бы чистые были?