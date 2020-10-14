В 1 Гальесе Педро Голов пропущено: 4 Перехваты: 1 Спасений: 5 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 99

З 2 Абрам Луис Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 99

З 17 Адвинкула Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 99

З 5 Самбрано Карлос Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

З 6 Трауко Мигель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 99

П 23 Акино Педро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 7 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 99

П 16 Гонсалес Кристофер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 91

П 19 Йотун Йосимар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 99

П 18 Каррильо Андре Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 99

П 13 Тапиа Ренато Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 10 Фарфан Джефферсон Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 21 Карвальо Хосе

В 12 Каседа Карлос Красные карточки: 1

З 15 Араухо Мигель Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

З 3 Корсо Альдо

З 22 Лопес Маркос

З 4 Сантамария Андерсон

П 14 Картахена Вильдер

П 8 Куэва Кристиан Минут сыграно: 9

П 20 Пенья Серхио

Н 7 Поло Анди Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2