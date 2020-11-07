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4 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Фелиш Жоау
ассистент Льоренте Маркос
|1:0
|8’
|Льоренте Маркос
|2:0
|22’
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Суарес Луис
ассистент Фелиш Жоау
|3:0
|51’
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Фелиш Жоау
ассистент Корреа Анхель
|4:0
|90’
|57’
|Йонссон Йенс
|Кондогбиа Жоффре
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Алкала Педро
|Акапо Карлос
|46’
|Искьердо Хайро
|Гарсия Эспино Альфонсо
|Корреа Анхель
|Льоренте Маркос
|55’
|61’
|Переа Альберто
|Лозано Энтони
|61’
|Помбо Хорхе
|Фернандес Аугусто
|Торрейра Лукас
|Эррера Эктор
|62’
|Лемар Тома
|Суарес Луис
|71’
|Кондогбиа Жоффре
|Коке
|72’
|72’
|Гарридо Хон
|Йонссон Йенс
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|17
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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