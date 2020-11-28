В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 12 Марсело Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 69

З 6 Начо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 17 Васкес Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 69

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 69

Н 7 Азар Эден Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 28

Н 11 Асенсио Марко Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 63

Н 24 Диас Мариано Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 23 Менди Ферлан Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21

З 3 Милитао Эдер

П 22 Иско Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 21

П 21 Эдегор Мартин Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 21

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27