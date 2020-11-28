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Реал - Алавес
Эльче - Кадис
Валенсия - Атлетико
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Алавес

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    Голы
    5’ 0:1(П) Перес Лукас
    49’ 0:2 Хоселу
    Каземиро 1:2 86’
    Наказания
    Каземиро 18’
    Кроос Тони 61’
    67’ Луис Риоха
    76’ Дуарте Рубен
    88’ Мендес Эдгар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родриго Азар Эден 28’
    Винисиус Жуниор Асенсио Марко 63’
    Иско Кроос Тони 69’
    Менди Ферлан Марсело 70’
    Эдегор Мартин Модрич Лука 70’
    77’ Мендес Эдгар Пина Томас
    88’ Сайнс Борха Перес Лукас
    88’ Лопес Хавьер Луис Риоха
    90+1’ Дейверсон Хоселу
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 11
    		9 Удары в створ 6
    		8 Фолы 17
    		12 Угловые 9
    		2 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		4 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    vastudio
    vastudio ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Закономерно)
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 01:21
    Так это уже обыденно,их сейчас любой клуб обыграть может
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja
    сегодня в 01:19, ред.
    Почему сенсационно ? Кадис, Шахтёр, вынос от Валенсии, просто очередное поражение середняка ЛЛ, играли примерно две команды одного уровня, Алавес оказался сегодня сильнее.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:14
    Реал тоже недалеко ушёл от Барселоны. У них ещё 3 игры в запасе, у Реала только одна! У них есть шанс, догнать Реал по очкам.
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Неподкупный судья - вот это действительно поражение Реала.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:10
    Марсело на поле, это поражение для Реала!
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 01:08
    Алавес молодцы,уверенно!Достойная команда
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 01:08
    А сколько выходов один на один не использовал Алавес?))) Счёт мог быть 2-8 ))
    Oplot
    Oplot ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Я могу очень много пендалей напомнить и в лч и вообще сколько в сторону реала ставили,и все должно возврщаться
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 01:06
    ЖДУ ОТСТАВКИ ТРЕНЕРА
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 01:06
    Шикарный матч))) Такой Риал мне нравится, продолжать в таком же ключе, не сбавляя оборотов!)
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 01:05
    Только по ходу ленивый в этом году не обыграет Реал
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:04
    ...увы игру не смотрел...но,Алавес?Дома?Это что?Солидарность с убитой Барсой?Пи...ец....Заверните Ла Лигу для Индейцев...
    Schaytan
    Schaytan ответ ФанГалактикоса (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Где ты Алавеса автобус увидел?) Глянь завтра Уфа - тамбов, для ознакомления с устройством автобуса))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:04, ред.
    Реал Мадрид не заслуживал даже ничьи. Абсолютно заслуженная победа Алавеса, у которой в игре чувствуется рука тренера. Хоселу уже который раз забивает в ворота Реала?! У Реала большие проблемы с составом и настроем. Почему Зидан ставит Марсело и Васкеса на фланги защиты, когда в составе есть Милитао и Менди? Васкес хорош в атаке. Возможно, он был лучшим сегодня в составе Реала. Мариано очень старался тащить команду за собой. Он нуждается в большем количестве игрового времени. Практики не хватает ему. И зачем выпускает Асенсио в старте, когда есть Родриго и тот же Васкес? Азар получает травму, а Зидан выпускает Родриго, вместо того, чтоб выпустить Винисиуса. Да и на ворота надо ставить в следующем матче Лунина! Успехов и больших побед лучшему клубу в истории футбола- Реалу Мадрид!!!
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:02
    Типичный Реал Зидана,практически всё решает настрой команды!
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ мангo (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Барсук недавно кричали вар работает Реалу определитесь вы уже 😂😂😂
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:01
    Конечно такой результат не может не радовать)
    Но это все, пока что в пользу Атлетико.
    Барселоне нужно сначала выбраться из подвала таблицы, чтобы вклиниться в борьбу.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 01:00
    Зидан больше не должен выпускать Марсело в поле
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF
    сегодня в 01:00
    Судья не помог - алжирец не смог. Это уже классика.
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 00:59
    Алавес заслужил победу! Молодцы!
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    сегодня в 00:59
    Жаль..
    В ЛаЛиге против средняков всегда тяжело, играют автобусом весь матч и выжидают контратаки. То же самое делал Алавес, быстрый гол с сомнительной пенки, пара опасных контратак, подгон от Куртуа и куча просранных моментов от Реала

    А в Пачеко будто вселился Касильяс на пике формы.
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    сегодня в 00:58
    Реал не заслужил ничью в этом матче! Хорошо если в конце сезона будет 4 место. На большее это недоразумение не способно
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:58
    порой сантиметры решают судьбу матчей...едем дальше
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF
    сегодня в 00:52
    Интересно, сколько минут игроки Реала провалялись в штрафной Алавеса, выпрашивая пенальти?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:52
    Одни из самых важных игроков вне состава: Бензема, Рамос и Вальверде!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:50
    Как хорошо вынес мяч из пустых ворот защитник Алавеса. Вот как должны играть защитники. А не как защита Реала, да той же Барсы.
    Schaytan
    Schaytan
    сегодня в 00:50
    По честному счёт должен быть 1-4 в пользу Алавеса, уж очень часто они прощали.
    мангo
    мангo
    сегодня в 00:48
    Пришел ВАР и показал истиного алжирца))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:47
    тяжеловато будет Реалу выиграть ЛЛ ) но надо бороться до конца
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