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1 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|5’
|0:1(П)
|Перес Лукас
|49’
|0:2
|Хоселу
|Каземиро
|1:2
|86’
|Каземиро
|18’
|Кроос Тони
|61’
|67’
|Луис Риоха
|76’
|Дуарте Рубен
|88’
|Мендес Эдгар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родриго
|Азар Эден
|28’
|Винисиус Жуниор
|Асенсио Марко
|63’
|Иско
|Кроос Тони
|69’
|Менди Ферлан
|Марсело
|70’
|Эдегор Мартин
|Модрич Лука
|70’
|77’
|Мендес Эдгар
|Пина Томас
|88’
|Сайнс Борха
|Перес Лукас
|88’
|Лопес Хавьер
|Луис Риоха
|90+1’
|Дейверсон
|Хоселу
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|20
|Удары по воротам
|11
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|9
|Удары в створ
|6
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|8
|Фолы
|17
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|12
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|4
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|3
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Но это все, пока что в пользу Атлетико.
Барселоне нужно сначала выбраться из подвала таблицы, чтобы вклиниться в борьбу.
Но это все, пока что в пользу Атлетико.
Барселоне нужно сначала выбраться из подвала таблицы, чтобы вклиниться в борьбу.
В ЛаЛиге против средняков всегда тяжело, играют автобусом весь матч и выжидают контратаки. То же самое делал Алавес, быстрый гол с сомнительной пенки, пара опасных контратак, подгон от Куртуа и куча просранных моментов от Реала
А в Пачеко будто вселился Касильяс на пике формы.
В ЛаЛиге против средняков всегда тяжело, играют автобусом весь матч и выжидают контратаки. То же самое делал Алавес, быстрый гол с сомнительной пенки, пара опасных контратак, подгон от Куртуа и куча просранных моментов от Реала
А в Пачеко будто вселился Касильяс на пике формы.