В 1 Стракоша Томас Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 92

З 33 Ачерби Франческо Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 92

З 4 Габаррон Патрик Хиль Всего навесов: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 76

З 26 Раду Штефан Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 92

П 10 Альберто Луис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 63

П 32 Катальди Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 92

П 29 Лаццари Мануэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 92

П 16 Пароло Марко Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 96 Фарес Мохаммед Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 92

Запасные игроки

В 25 Рейна Пепе

В 55 Фурланетто Алессио

З 8 Андерсон Джаван

З 13 Армини Николо

З 77 Марушич Адам Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 47

З 14 Худт Уэсли

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 47

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 47

П 21 Милинкович-Савич Сергей

П 7 Перейра Андреас Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

П 18 Эскаланте Гонсало