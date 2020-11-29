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1 : 3
завершен
сегодня, 14:30
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Стадион Олимпико
|18’
|0:1
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Арслан Толгай-Али
ассистент Перейра Роберто
|45+3’
|0:2
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Пуссетто Игнасио
ассистент де Пауль Родриго
|71’
|0:3
|Форестьери Фернандо
|Иммобиле Чиро
|1:3(П)
|74’
|32’
|Арслан Толгай-Али
|Фарес Мохаммед
|45’
|45’
|Перейра Роберто
|45+3’
|Самир
|73’
|Муссо Хуан
|Лейва Лукас
|77’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Марушич Адам
|Фарес Мохаммед
|46’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Пароло Марко
|46’
|Лейва Лукас
|Катальди Данило
|46’
|57’
|Молина Науэль
|Арслан Толгай-Али
|57’
|Яяло Мато
|Зегелар Марвин
|Кайседо Фелипе
|Альберто Луис
|63’
|Перейра Андреас
|Габаррон Патрик Хиль
|76’
|80’
|Уолес
|Форестьери Фернандо
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|11
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|4
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Надеюсь Удинезе их разгромит
Еще вспомнился один иксперт который числится экспертом в россии, который сказал что Лацио легко пройдет потомучто Удинезе в разы слабее Зенита,
аахаха подумал Я, чтоб какая нибудь команда в Италии была слабее Зенита это научная фантастика)
Надеюсь Удинезе их разгромит
Еще вспомнился один иксперт который числится экспертом в россии, который сказал что Лацио легко пройдет потомучто Удинезе в разы слабее Зенита,
аахаха подумал Я, чтоб какая нибудь команда в Италии была слабее Зенита это научная фантастика)