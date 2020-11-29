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Лацио - Удинезе
Болонья - Кротоне
Милан - Фиорентина
Кальяри - Специа
Наполи - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Удинезе

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    Голы
    18’ 0:1 Арслан Толгай-Али
    ассистент Перейра Роберто
    45+3’ 0:2 Пуссетто Игнасио
    ассистент де Пауль Родриго
    71’ 0:3 Форестьери Фернандо
    Иммобиле Чиро 1:3(П) 74’
    Наказания
    32’ Арслан Толгай-Али
    Фарес Мохаммед 45’
    45’ Перейра Роберто
    45+3’ Самир
    73’ Муссо Хуан
    Лейва Лукас 77’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Марушич Адам Фарес Мохаммед 46’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Пароло Марко 46’
    Лейва Лукас Катальди Данило 46’
    57’ Молина Науэль Арслан Толгай-Али
    57’ Яяло Мато Зегелар Марвин
    Кайседо Фелипе Альберто Луис 63’
    Перейра Андреас Габаррон Патрик Хиль 76’
    80’ Уолес Форестьери Фернандо
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 4
    		14 Фолы 10
    		4 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:30
    Просто Зенит отнял очень много сил у римских орлов, вот и все) А вообще у фриульцев крайне интересная команда в этом сезоне, которая наверняка немало очков отнимет у грандов итальянского футбола.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:11
    Лацио скучает по питерским
    feris1
    feris1
    сегодня в 17:56
    Жёстко)
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 17:50
    АХАХХА!!! с победой удинезе
    Charlie Scene
    Charlie Scene
    сегодня в 17:48
    Фриульцы побеждают «орлов» впервые с 2014 года , поздравляю.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    А что в Италии много сильных команд??Почему тогда они не могут ЛЧ выиграть уже фик знает сколько лет???
    Bom Bom
    Bom Bom ответ Schaytan (раскрыть)
    сегодня в 17:03
    Частично он оправдал доверие)
    Schaytan
    Schaytan ответ Bom Bom (раскрыть)
    сегодня в 16:59
    Я понадеялся на иммобиле...
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 16:45, ред.
    Удинезе зенитку вообще бы разбил 50 - 0
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 16:45
    И даже вот такой никакущий Лацио Зенит не сумел обыграть.
    David Young
    David Young ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 16:43
    .
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 16:43
    Ставить на Лацио в этом сезоне - плохая затея)
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 16:42
    Орёлики,я так предполагаю,многим прессы погубили.. Как знал,не рискнул)
    David Young
    David Young
    сегодня в 16:39
    Бьянкочелести опозорились на Stadio Olimpico (что случается не слишком часто), проиграв одной из слабейших команд Италии в этом сезоне Серии А, но не очень слабому клубу в целом - Удинезе. Для команды из Удины победа в гостях в матче с Лацо является превосходным результатом, видно, что Удинезе медленно но верно поправляет свои дела, и играет лучше. А Лацио, пока что, как и Аталанта и Наполи, тоже относящиеся к итальянским топ клубам, демонстрируют в целом хороший футбол, но не максимум своих возможностей, с нестабильностью в плане результатов, всё ещё находясь в первой части таблицы, но вне зоны еврокубков. Но сезон Серии А ещё только в своей начальной фазе, ещё предстоит очень много игр, и всё ещё в руках каждой из команд, в плане того, кто в итоге окажется на какой позиции. Желаю этому сезону продолжить быть зрелищным, и стать ещё лучше в этом плане, а также подарить много интриг, которые сохранятся до конца сезона, или до хотя бы 30-ых туров.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:39
    Зенит здорово выматал Лацио, поэтому и проиграли.

    Charlie Scene
    Charlie Scene
    сегодня в 16:14
    орлята летят красиво удинцам))))))))
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 16:10
    0:3 Есть разгром, молодцы Удинезе, топчите середняков возомнивших себя сильной командой
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 15:37
    «Удинезе» это новый «Эмполи» Серии А. Такие клубы очень хорошо играют против сильных и полностью расклеиваются со слабыми. Очень много кровушки попьют топам.
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 15:24
    Даже ходя по полю пасуют странно, перед ним игрок Уде стоит а он вальяжный пас пытается дать, думает от их крутости мяч насквозь игрока Уде пройдет?))) Хотя наверно это изза матча с Зенитом, там то перед ними деревья стояли, а тут блин легко предугадывают движения и отбирают мяч, еще один матч с Зенитом и Лацио в конец деградирует
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 15:15
    Эти слабаки из Рима наверно подумали мол "сильные клубы с шелупой из нижней части таблицы играют в пол силы, давайте мы тоже так, это же круто смотрится и модно")))
    Надеюсь Удинезе их разгромит
    Еще вспомнился один иксперт который числится экспертом в россии, который сказал что Лацио легко пройдет потомучто Удинезе в разы слабее Зенита,
    аахаха подумал Я, чтоб какая нибудь команда в Италии была слабее Зенита это научная фантастика)
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 15:05
    Вот и удинезе забил)это с зенитом им повезло!
    Schaytan
    Schaytan
    сегодня в 15:05
      Zurab Margalitadze
      Zurab Margalitadze
      сегодня в 14:19
      Победа Лацио или ничья
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 12:37
      П1.
      1bear
      1bear
      сегодня в 11:28
      победа Лацио с крупным счетом...
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 02:40
      Лацио = П.1.
      David Young
      David Young
      сегодня в 01:43
      Победа Лацио или ничья.
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