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5 : 1
завершен
08 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 260 - 60.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.3
Средний возраст: 29.1 - 28.1
Средний рост: 183.3 - 183.9
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-4-1-1
Серия побед: 2 - 1
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Стадион Джузеппе Меацца
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Гальярдини Роберто
ассистент Янг Эшли
|1:0
|4’
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Санчес Алексис
ассистент Гальярдини Роберто
|2:0
|26’
|35’
|2:1
|Кейта Бальде
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Санчес Алексис
ассистент Хакими Ашраф
|3:1
|36’
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Пинамонти Андреа
ассистент Барелла Николо
|4:1
|61’
|Мартинес Лаутаро
|5:1(П)
|70’
|31’
|Тонелли Лоренцо
|68’
|Силва Адриен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Раду Ионуц
|Ханданович Самир
|46’
|46’
|Дамсгаард Миккел
|Янкто Якуб
|46’
|Экдаль Альбин
|Торсби Мортен
|46’
|Йосида Мая
|Тонелли Лоренцо
|46’
|Верре Валерио
|Рамирес Гастон
|Пинамонти Андреа
|Санчес Алексис
|55’
|Брозович Марцело
|Эриксен Кристиан
|55’
|Барелла Николо
|Гальярдини Роберто
|61’
|Сенси Стефано
|Мартинес Лаутаро
|73’
|73’
|Квальярелла Фабио
|Кейта Бальде
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|14
|Удары по воротам
|14
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|7
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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Вечер футбольный удался. Интеристы всех с уверенным разгромом!
Вечер футбольный удался. Интеристы всех с уверенным разгромом!