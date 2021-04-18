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Манчестер Юнайтед - Бернли
Арсенал - Фулхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Бернли

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 3:1 Логотип футбольный клуб Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед
3 : 1
завершен
18 апреля 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 486 - 92
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 24.9 - 28
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
Серия побед: 4 - 0
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Бернли
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 32 тур
Стадион Олд Траффорд
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    26' Ван-Биссака Аарон (29)
     
    46' Фред (17) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    48' (1:0) Гринвуд Мэйсон (11) (Рэшфорд Маркус (10))
     
    2
    84' (2:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Погба Поль (6))
    84' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    90+3' (3:1) Кавани Эдинсон (7) (ван де Бек Донни (34))
     
    50' (1:1) Тарковски Джеймс (5) (Вествуд Эшли (18))
     
    57' Корк Джек (4)
     
    2
    88' Браунхилл Джош (8) уходит с поля, Выдра Матей (27) вышел на поле
    88' Гудмундссон Йохан (7) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
     
    89' Тарковски Джеймс (5)
    Голы
    Гринвуд Мэйсон
    ассистент Рэшфорд Маркус     		1:0 48’
    50’ 1:1 Тарковски Джеймс
    ассистент Вествуд Эшли
    Гринвуд Мэйсон
    ассистент Погба Поль     		2:1 84’
    Кавани Эдинсон
    ассистент ван де Бек Донни     		3:1 90+3’
    Наказания
    Ван-Биссака Аарон 26’
    57’ Корк Джек
    89’ Тарковски Джеймс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кавани Эдинсон Фред 46’
    ван де Бек Донни Рэшфорд Маркус 84’
    88’ Выдра Матей Браунхилл Джош
    88’ Родригес Джей Гудмундссон Йохан
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 10
    		9 Удары в створ 3
    		9 Фолы 12
    		8 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		69% Владение мячом 31%
    		2 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ Hoyar (раскрыть)
    19 апреля в 19:28
    напечатал кадр , который отмечал "30 лет без апл" )))
    Hoyar
    Hoyar ответ lobsterdam (раскрыть)
    19 апреля в 18:14
    Мы действующие чемпионы, а вам только и остаётся вспоминать, что было при царе Горохе.)
    galem72
    galem72
    19 апреля в 10:28
    С победой Юнайтед! Классно, что Гриня закатил.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Hoyar (раскрыть)
    19 апреля в 09:25
    скаузерские 30 лет никто не превзойдет...может только если сами.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    19 апреля в 07:32
    Начало вышло так себе, хорошо что Вуд был в офсайде. После перерыва игра изменилась, вышел Кавани вместо Фреда. Рэшфорд сделал отличный проход и Бруно гениально пропустил мяч и Гринвуд забил. Но сразу как всегда пропустили с углового. Хорошо что Гринвуд второй забил, повезло с рикошетом. И финальный в красивой контратаке, тут то Дрнни отдал голевую и Кавани забил. Важная победа, сократили отрыв от МС, и больше оторвались от Вест Хэма. Дальше надо побеждать Лидс.
    Hoyar
    Hoyar ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    18 апреля в 23:57
    Скоро розовая годовщина будет у МЮ, 10 лет без АПЛ.)
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 22:19
    требл отметил уже ? )))
    Hoyar
    Hoyar
    18 апреля в 22:04
    МЮ хорошо играет, Сульшер всё таки добрался до конспектов, переписки Фергисона с Вэббом.
    allemz
    allemz ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    18 апреля в 21:55
    Это сейчас рофл был, ну да ладно, ты понял как смог))
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 21:51
    дык ты недавно писал , вроде , что не заслуживаем ?
    allemz
    allemz ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    18 апреля в 21:10
    С серебром АПЛ тебя, заслужили!)
    abramjan
    abramjan
    18 апреля в 20:47, ред.
    Такими темпами Оля лысого шарлата на на финише обставит)
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    18 апреля в 20:04
    всех с победой !
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 апреля в 19:59
    МЮ прибавил в атаке. Голы уже не вымучиваются.
    Evilhuman
    Evilhuman
    18 апреля в 19:57
    С победой МЮ, рад что Кавани снова отличился, хорошая концовка матча
    Evilhuman
    Evilhuman
    18 апреля в 19:49
    Спасибо Гринвуд, тащит сегодня
    Evilhuman
    Evilhuman
    18 апреля в 19:24
    Ну забили понимаю, но как умудрились тут же пропустить, э хе хе, печаль
    Lorenzo Zizu
    Lorenzo Zizu
    18 апреля в 18:54
    Глори, Глори Манчестер Юнайтед! Я верю, что сегодня 😈 возьмут своё.
    Evilhuman
    Evilhuman
    18 апреля в 18:50
    Первый тайм конечно оставил желать лучшего, надеюсь МЮ дожмет во втором
    Ванечка
    Ванечка
    18 апреля в 17:55
    Мю думаю, что свое возьмет...
    1bear
    1bear
    18 апреля в 17:45
    верю в победу МЮ !
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