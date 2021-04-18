Манчестер Юнайтед

В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 95

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

З 2 Линделеф Виктор Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 95

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 4 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

З 23 Шоу Люк Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 95

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 95

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

П 17 Фред Отборы: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

П 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

Н 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

П 21 Джеймс Даниэл

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья