Манчестер Юнайтед

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3 : 1
завершен
18 апреля 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 486 - 92
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 24.9 - 28
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
Серия побед: 4 - 0
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Стадион Олд Траффорд
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Рэшфорд Маркус
|1:0
|48’
|50’
|1:1
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Тарковски Джеймс
ассистент Вествуд Эшли
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
|2:1
|84’
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Кавани Эдинсон
ассистент ван де Бек Донни
|3:1
|90+3’
|Ван-Биссака Аарон
|26’
|57’
|Корк Джек
|89’
|Тарковски Джеймс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кавани Эдинсон
|Фред
|46’
|ван де Бек Донни
|Рэшфорд Маркус
|84’
|88’
|Выдра Матей
|Браунхилл Джош
|88’
|Родригес Джей
|Гудмундссон Йохан
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|17
|Удары по воротам
|10
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|9
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|2
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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