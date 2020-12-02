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3 : 0
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Ян Брейдель
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|Де Кетелар Шарль
|1:0
|33’
|Ванакен Ханс
|2:0(П)
|58’
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Ланг Ноа
ассистент Деннис Эммануэль
|3:0
|73’
|67’
|Сутормин Алексей
|89’
|Прохин Данила
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Оздоев Магомед
|Ерохин Александр
|46’
|Круговой Данил
|Ракицкий Ярослав
|46’
|Мостовой Андрей
|Дриусси Себастьян
|65’
|Мусаев Леон
|Кузяев Далер
|75’
|Шамкин Даниил
|Малком
|Соболь Эдуард
|Ванакен Ханс
|87’
|Шрейверс Сиб
|Вормер Рууд
|88’
|Окереке Давид
|Ланг Ноа
|88’
|Ван ден Кейбус Томас
|Мата Клинтон
|90+1’
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|11
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|3
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|0
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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Далее насчет хврактера и воли. Напомню тебе, что человек существо не постоянное и однажды или дважды или сотни раз проявив характер и волю человек не становиться на всю оставшуюся жизнь волевым автоматически. Характер ииволю надо проявлять постоянно, всегдв. Разве мало примеров, когда проявив характер люди достигали опрелкленных высот и останавливались в своем развитии посчита дело сделанным. Балоттели, Рональдиньо, Карвалью(ЦСКА), Озил, Аршавин. Так что твой аргумент про то, что все они с зарактером по факту попадания в элиту не очень убедителен, точне так сказать, у них был зарактер и воля, но есть ли они сейчас, когда денег куры не клюют, когда жизнь на долго обеспечена, когда ты в любом случае в обойме итд. Вот в чем вопрос?
Далее насчет хврактера и воли. Напомню тебе, что человек существо не постоянное и однажды или дважды или сотни раз проявив характер и волю человек не становиться на всю оставшуюся жизнь волевым автоматически. Характер ииволю надо проявлять постоянно, всегдв. Разве мало примеров, когда проявив характер люди достигали опрелкленных высот и останавливались в своем развитии посчита дело сделанным. Балоттели, Рональдиньо, Карвалью(ЦСКА), Озил, Аршавин. Так что твой аргумент про то, что все они с зарактером по факту попадания в элиту не очень убедителен, точне так сказать, у них был зарактер и воля, но есть ли они сейчас, когда денег куры не клюют, когда жизнь на долго обеспечена, когда ты в любом случае в обойме итд. Вот в чем вопрос?
2. "Но иногда отсутствие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей." - В том то и дело, что иногда. Кроме того, отмечу, что у большинства футболистов, которые дошли до уровня профессионалов, есть и характер, и воля и самоотдача. В противном случае, они бы просто не доиграли до того уровня, на котором играют. Другое дело, что против них играют тоже такие же профессионалы.
3. Порядок бьет класс. А кто же спорит? Профессионалы высочайшего класса потому и являются таковыми, что помимо таланта, техники, физики и других качеств, они ещё и могут играть в различных схемах, условиях и т.д. Что, в принципе, и является порядком. Дело просто в том, что уровень игроков российских клубов на международной арене не соответствует тому, что льют в уши с того же матч тв, поэтому, когда начинаются сопли и слезы по поводу низких результатов в еврокубках, для меня, например, это не является неожиданным, как и для большинства не предвзятых болельщиков и любителей футбола.
2. "Но иногда отсутствие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей." - В том то и дело, что иногда. Кроме того, отмечу, что у большинства футболистов, которые дошли до уровня профессионалов, есть и характер, и воля и самоотдача. В противном случае, они бы просто не доиграли до того уровня, на котором играют. Другое дело, что против них играют тоже такие же профессионалы.
3. Порядок бьет класс. А кто же спорит? Профессионалы высочайшего класса потому и являются таковыми, что помимо таланта, техники, физики и других качеств, они ещё и могут играть в различных схемах, условиях и т.д. Что, в принципе, и является порядком. Дело просто в том, что уровень игроков российских клубов на международной арене не соответствует тому, что льют в уши с того же матч тв, поэтому, когда начинаются сопли и слезы по поводу низких результатов в еврокубках, для меня, например, это не является неожиданным, как и для большинства не предвзятых болельщиков и любителей футбола.
Советские клубы не рвали всех подряд, да это так, но кое-что кого все обыгрывали и Кубки, дважды брали, в новое время тоже два раза взяли, но оечь нлавным образом не об этом. Ты видимо не понимаешь, разницу игры на эмоциях и игры за честь и достоинство. Я не про эмоции говорю, а про мировозрение, которое было другим в те времена. Мастерство в любом случае нужно, кто ж спорит. Но иногда отсутсвие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей. Есть такое неписанное правило в спорте, порядок бьет класс.
Советские клубы не рвали всех подряд, да это так, но кое-что кого все обыгрывали и Кубки, дважды брали, в новое время тоже два раза взяли, но оечь нлавным образом не об этом. Ты видимо не понимаешь, разницу игры на эмоциях и игры за честь и достоинство. Я не про эмоции говорю, а про мировозрение, которое было другим в те времена. Мастерство в любом случае нужно, кто ж спорит. Но иногда отсутсвие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей. Есть такое неписанное правило в спорте, порядок бьет класс.
https://www.youtube.com/watch?v=YuuApS2HtT4
А те, кто болеют за команду только когда у нее все хорошо, - это как раз и есть НЕ болельщики. Не в обиду, - просто факт. Только вопрос, что Вы НЕ болельщики забыли на это сайте?
Например, если меня не интересует балет, то мне и в голову не придет искать сайты, посвященные этой теме, и уж тем более заниматься флудом там.
А те, кто болеют за команду только когда у нее все хорошо, - это как раз и есть НЕ болельщики. Не в обиду, - просто факт. Только вопрос, что Вы НЕ болельщики забыли на это сайте?
Например, если меня не интересует балет, то мне и в голову не придет искать сайты, посвященные этой теме, и уж тем более заниматься флудом там.
Тот, кто повзрослел - тот поймёт, что можно просто смотреть хороший футбол, а не истерически защищать свою исхудалую кобылу на международных скачках!
С уважением к разумным! НЕ болельщик сборной России с 2012 года.
Тот, кто повзрослел - тот поймёт, что можно просто смотреть хороший футбол, а не истерически защищать свою исхудалую кобылу на международных скачках!
С уважением к разумным! НЕ болельщик сборной России с 2012 года.