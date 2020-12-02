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Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге против Зенит

Брюгге Логотип футбольный клуб Брюгге 3:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Брюгге
Зенит
3 : 0
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
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Лига чемпионов 2020/2021, 5 тур
Стадион Ян Брейдель
Телетрансляция: «Матч ТВ»
Ставки на футбольные матчи
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    33' (1:0) Де Кетелар Шарль (90)
     
    58' (2:0) Ванакен Ханс (20)
     
    73' (3:0) Ланг Ноа (10) (Деннис Эммануэль (42))
     
    87' Ванакен Ханс (20) уходит с поля, Соболь Эдуард (2) вышел на поле
     
    2
    88' Вормер Рууд (25) уходит с поля, Шрейверс Сиб (16) вышел на поле
    88' Ланг Ноа (10) уходит с поля, Окереке Давид (21) вышел на поле
     
    90+1' Мата Клинтон (77) уходит с поля, Ван ден Кейбус Томас (97) вышел на поле
     
    3
    46' Ерохин Александр (21) уходит с поля, Оздоев Магомед (27) вышел на поле
    46' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    46' Дриусси Себастьян (11) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    65' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
     
    67' Сутормин Алексей (19)
     
    75' Малком (8) уходит с поля, Шамкин Даниил (92) вышел на поле
     
    89' Прохин Данила (87)
    Голы
    Де Кетелар Шарль 1:0 33’
    Ванакен Ханс 2:0(П) 58’
    Ланг Ноа
    ассистент Деннис Эммануэль     		3:0 73’
    Наказания
    67’ Сутормин Алексей
    89’ Прохин Данила
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Оздоев Магомед Ерохин Александр
    46’ Круговой Данил Ракицкий Ярослав
    46’ Мостовой Андрей Дриусси Себастьян
    65’ Мусаев Леон Кузяев Далер
    75’ Шамкин Даниил Малком
    Соболь Эдуард Ванакен Ханс 87’
    Шрейверс Сиб Вормер Рууд 88’
    Окереке Давид Ланг Ноа 88’
    Ван ден Кейбус Томас Мата Клинтон 90+1’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 4
    		5 Удары в створ 0
    		10 Фолы 11
    		6 Угловые 3
    		3 Офсайды 3
    		50% Владение мячом 50%
    		0 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Кьянти
    Кьянти ответ barca200885 (раскрыть)
    06 декабря в 12:51
    1 он говорил не то что он думал, это не значит, что не соображал что говорил. Я же прокоментмровал это свое утверждение, прочти внимательно. Но на всякий случае еще раз поясню. Его слова о том что играли за вымпел-это не его мысли, а это факт. Он не сказал: я думаю итд, он сказал, что играли. Понимаешь? Когда я говорю, что раньше играли за вымпел , грамоту, то это не мои мысли а это, как было в прошлом. Поэтому я писал, в ответ на твое, мол, это мнение Тархвнова, что это вовсе не мнение, а факт исторический можно сказать. Теперь понятно?

    Далее насчет хврактера и воли. Напомню тебе, что человек существо не постоянное и однажды или дважды или сотни раз проявив характер и волю человек не становиться на всю оставшуюся жизнь волевым автоматически. Характер ииволю надо проявлять постоянно, всегдв. Разве мало примеров, когда проявив характер люди достигали опрелкленных высот и останавливались в своем развитии посчита дело сделанным. Балоттели, Рональдиньо, Карвалью(ЦСКА), Озил, Аршавин. Так что твой аргумент про то, что все они с зарактером по факту попадания в элиту не очень убедителен, точне так сказать, у них был зарактер и воля, но есть ли они сейчас, когда денег куры не клюют, когда жизнь на долго обеспечена, когда ты в любом случае в обойме итд. Вот в чем вопрос?
    barca200885
    barca200885 ответ Кьянти (раскрыть)
    05 декабря в 17:22
    1. "Он же говорил не то, что он думал" - это, простите, как понять тогда Тарханова, если он говорит не то, что думает?
    2. "Но иногда отсутствие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей." - В том то и дело, что иногда. Кроме того, отмечу, что у большинства футболистов, которые дошли до уровня профессионалов, есть и характер, и воля и самоотдача. В противном случае, они бы просто не доиграли до того уровня, на котором играют. Другое дело, что против них играют тоже такие же профессионалы.
    3. Порядок бьет класс. А кто же спорит? Профессионалы высочайшего класса потому и являются таковыми, что помимо таланта, техники, физики и других качеств, они ещё и могут играть в различных схемах, условиях и т.д. Что, в принципе, и является порядком. Дело просто в том, что уровень игроков российских клубов на международной арене не соответствует тому, что льют в уши с того же матч тв, поэтому, когда начинаются сопли и слезы по поводу низких результатов в еврокубках, для меня, например, это не является неожиданным, как и для большинства не предвзятых болельщиков и любителей футбола.
    roniker_
    roniker_ ответ Fred Devil (раскрыть)
    04 декабря в 17:49
    Спасибо за "Юношеский максимализм"))) А так, мне сейчас 42 года, к слову. Ваши умозаключения по поводу моего возраста доставили мне искреннее удовольствие)))
    Кьянти
    Кьянти ответ barca200885 (раскрыть)
    04 декабря в 07:18
    Да нет, уважаемый, это не мнение Тарханова. Он же говорил не то, что он думал, он говорил о том, что было, а значит он говорил о факте. Я жил в том время играл в то время, я знаю, что так было.

    Советские клубы не рвали всех подряд, да это так, но кое-что кого все обыгрывали и Кубки, дважды брали, в новое время тоже два раза взяли, но оечь нлавным образом не об этом. Ты видимо не понимаешь, разницу игры на эмоциях и игры за честь и достоинство. Я не про эмоции говорю, а про мировозрение, которое было другим в те времена. Мастерство в любом случае нужно, кто ж спорит. Но иногда отсутсвие или точнее недостаток мастерства компенсируется характером, волей, самоотдачей. Есть такое неписанное правило в спорте, порядок бьет класс.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    03 декабря в 19:33
    попрошу убрать Народное достояние и заменить его на Питерское. Народы России не достойны быть так униженны во всём мире,на протяжении нескольких лет подряд,да и ещё за свои деньги.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    03 декабря в 18:43
    Как ни странно, но счёт радует подавляющее число россиян
    Karkaz
    Karkaz
    03 декабря в 17:01
    Аутсайдера ожидаемо разгромили. Зенит худший клуб 21 века.
    Fred Devil
    Fred Devil ответ roniker_ (раскрыть)
    03 декабря в 16:54
    Не знаю, сколько лет, вам, сударь! Но смею предположить, что немного, ибо в ваших речах пылает юношеский максимализм! Вы пишите примерно в таком духе: "Титиник" тонет, но я за него болею, а кто не болеет - тот не болельщик, и нечего по футбольным сайтам таким людям комментарии писать!))) Уверяю, с возрастом, весь этот футбольный патриотизм-фанатизм выветрится, и вы более прагматично начнёте оценивать футбол!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Хуторянин 84 (раскрыть)
    03 декабря в 16:26
    видать Миша в шарфик.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ tigrok (раскрыть)
    03 декабря в 16:26
    ковид это если не чуешь смрада газпромовского,вот это уже серьёзная заявка.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    03 декабря в 16:23
    после такого оглавления, сайт могут закрыть,поэтому срочно смените название на : Зенит случайно проиграл с минимальным счётом,виной тому судейские ошибки.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    03 декабря в 16:17
    Болею за Зенит.Но это полное днище.
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    03 декабря в 15:25
      David Young
      David Young ответ barca200885 (раскрыть)
      03 декабря в 15:15
      Предположу, что это:
      Храневец
      Храневец ответ dimarik_86 (раскрыть)
      03 декабря в 14:53
      с Волгарем или Чертаново !
      roniker_
      roniker_ ответ Fred Devil (раскрыть)
      03 декабря в 14:37
      Так болеешь не рассудком, а душой. Болеешь за клуб своего родного города, своей страны. Болеешь не потому что клуб играет хорошо, а потому что тебя с ним что-то связывает...И настоящий болельщик будет болеть за свой клуб, за свою страну даже если их гробят и разворовывают!
      А те, кто болеют за команду только когда у нее все хорошо, - это как раз и есть НЕ болельщики. Не в обиду, - просто факт. Только вопрос, что Вы НЕ болельщики забыли на это сайте?
      Например, если меня не интересует балет, то мне и в голову не придет искать сайты, посвященные этой теме, и уж тем более заниматься флудом там.
      dimarik_86
      dimarik_86
      03 декабря в 14:36
      Привет всем!с кем зенит в плей-офф играть будет?))))
      barca200885
      barca200885 ответ Fred Devil (раскрыть)
      03 декабря в 13:37
      А почему не болельщик с 2012? Что случилось?
      Fred Devil
      Fred Devil
      03 декабря в 13:34
      Мне искренне НЕ ЖАЛЬ всех болельщиков горе-системы под названием "российский футбол". Болеть за ЭТО абсолютно невозможно, если ты здрав рассудком. Были времена из-за высокого курса нефти. Яркие успехи, яркие трансферы. Поигрались в победы во время нефтяного бума, и хватит. РПЛ вернулась в своё привычное состояние, в свои 90-е. Когда победа победа "Спартака" над "Гамбургом" расценивалась, как нечто волшебное! По уровню, денег крутится несоизмеримо много, в сравнении с той же Бельгией или Данией.
      Тот, кто повзрослел - тот поймёт, что можно просто смотреть хороший футбол, а не истерически защищать свою исхудалую кобылу на международных скачках!
      С уважением к разумным! НЕ болельщик сборной России с 2012 года.
      Lokoman111
      Lokoman111
      03 декабря в 13:10, ред.
      Брюгге повезло,Зенит доминировал,особенно после перерыва,да и судья помог бельгийской команде.Результат результатом,но Зенит показывает яркий комбинационный футбол!Игроки стараются,но соперникам очень повезло в этой ЛЧ.Теперь нужно достойно готовиться к матчу с Боруссией и показать что предыдущие матчи были случайностью.
      Lokoman111
      Lokoman111
      03 декабря в 12:52, ред.
      В целом Зенит отыграл достаточно прилично,несмотря на результат)команда показала хороший прессинг,но не додавили бельгийцев!Преимущество было!
      ESPANOL
      ESPANOL
      03 декабря в 12:41
      Черданцев вчера все толково разъяснил, отчего у наших клубов такой печальный итог, много перелетов и матчей, оказывается. Почему то умолчал, что ни в одной стране футболисты в течении года не отдыхают два раза по два с половиной месяца, ну если только в Люксембурге, потому как у них всего пять команд. Чувствуется, что парень честно отрабатывает заказ федерации футбола и главного тренера сборной. Как по мне, так всю эту богодельню, под названием Федерация футбола России пора разгонять и собирать по новому из других, более молодых и профессиональных специалистов, так же, как и команды мастеров. Это уже смахивает на огромное болото, в котором годами все покрыто ряской и тиной, а живут в нем старые и молодые лягушки, которые уже привыкли к этой тишине однообразию и стоит появится кому то, желающему все изменить, как сразу начинается дружное и громкое квакание, а вернее кокофония возмущенных обитателей. Зенит, между прочим, содержится на наши с вами денежки, бюджетные, поэтому всем его игрокам и сотрудникам, вместе с Семаком, глубоко наплевать на провалы в ЛЧ, они твердо знают, что свои денежки получат. Поэтому и блеет Семак с экрана о бесценном опыте таких игр для молодежи и о б отсутствии притензий к игрокам по самоотдаче, о том, что сыграли, в общем то хорошо и если бы не пенальти, то непременно бы выиграли. Поймал себя на мысли, что все наши тренеры, очевидно, перед играми договариваются между собой, о чем будут говорить после неудачной игры, все, как под копирку. А ведь это дно, господа! Такого позора я не припомню. Краснодару, давайте признаемся, тоже повезло, отскочили. Главный вывод из всего этого позора: полное отсутствие у игроков наших клубов спортивной злости, мастерства, скорости, ума, мышления, техники, а главное, ЖЕЛАНИЯ играть. А зачем? Их все устраивает в нашем болоте. Как в старой рекламе: Мы с тобой здесь сидим, а денежки идут...
      Kuvkil
      Kuvkil
      03 декабря в 12:16
      Не подвели ожидания, все это было читаемо
      Killofwrath
      Killofwrath
      03 декабря в 11:30
      Зенит, Спартак бы в фнл отправить, чтобы прекратили рпл позорить
      viv
      viv
      03 декабря в 11:10
      На европейском уровне Зениту судьи не подыгрывают как в РПЛ. Так что результат закономерный. Европейский середняк трешку Зениту отгрузил и да же не вспотел.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответ alexamit (раскрыть)
      03 декабря в 11:04
      В фнл только динамо улетает, на очищение. Но это не особо им помогает.
      Udachka
      Udachka
      03 декабря в 10:57
      Дзюба сыграл рукой перед матчем видимо не только себе. Вся команда была вялой.
      Gelious
      Gelious
      03 декабря в 10:18
      Запретите уже Зениту в ЛЧ выходить. Надоело то, как каждый раз позорят страну. Нас скоро уже Бельгия обгонит
      Борг
      Борг
      03 декабря в 10:16, ред.
      Думал сперва, что "агрессивные" вчера, хотя бы на один забитый гол, но сподобятся, но они настолько видимо были увлечены, агрессивным набиванием своей собственной авоськи, что им было не до этого)
      ildar_3871
      ildar_3871
      03 декабря в 10:04
      Зениту надо взять Газизова пока он не ушел в Локо, ну такие покупки как Малком , ну смешно же !
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