В 36 Ломб Никлас Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 18 Венделл Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 6 Драгович Александар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 16 Едвай Тин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 22 Синкгравен Дэйли Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 62

З 12 Тапсоба Эдмонд Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Выносы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 11 Амири Надим Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 74

П 15 Баумгартлингер Юлиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 62

П 38 Беллараби Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 9 Бэйли Леон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Н 14 Шик Патрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 21 Грилл Леннарт

З 8 Бендер Ларс Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 28

З 4 Та Джонатан

П 32 Онур Самер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 28

П 39 Торкмен Чем Туна Фолов совершено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 16

Н 37 Гедики Эмрехан Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45