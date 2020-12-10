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4 : 0
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Бай-Арена
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Бэйли Леон
ассистент Беллараби Карим
|1:0
|8’
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Бэйли Леон
ассистент Шик Патрик
|2:0
|32’
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Диаби Мусса
ассистент Синкгравен Дэйли
|3:0
|59’
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Беллараби Карим
ассистент Диаби Мусса
|4:0
|90+1’
|Шик Патрик
|39’
|Онур Самер
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|19’
|Станчу Николае
|Шевчик Петр
|Диаби Мусса
|Бэйли Леон
|46’
|Гедики Эмрехан
|Шик Патрик
|46’
|53’
|Тецл Станислав
|Муса Петар
|Бендер Ларс
|Баумгартлингер Юлиан
|62’
|Онур Самер
|Синкгравен Дэйли
|62’
|Торкмен Чем Туна
|Амири Надим
|74’
|82’
|Карафиат Ондрей
|Траоре Ибрагим
|82’
|Юрасек Матей
|Сима Абдаллах
|82’
|Риго Томаш
|Лингр Ондржей
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|18
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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