|
3 : 1
завершен
вчера, 22:45
|
Стадион Олимпико
|Мхитарян Генрих
|1:0
|27’
|Верету Жордан
|2:0(П)
|43’
|
Пеллегрини Лоренцо
ассистент Майораль Борха
|3:0
|68’
|73’
|3:1
|Белотти Андреа
|7’
|Синго Вильфрид
|14’
|Синго Вильфрид
|Перес Бруно
|21’
|Манчини Джанлука
|23’
|Вильяр Гонсало
|56’
|78’
|Лянко
|Калафьори Риккардо
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|23’
|Ансальди Кристиан
|Гояк Амер
|45’
|Эдера Симоне
|Ансальди Кристиан
|Кумбулла Мараш
|Манчини Джанлука
|46’
|Карсдорп Рик
|Перес Бруно
|46’
|46’
|Ринкон Томас
|Мейте Суалихо
|46’
|Сегре Якопо
|Лукич Саша
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|59’
|Педро
|Вильяр Гонсало
|59’
|Калафьори Риккардо
|Спинаццола Леонардо
|71’
|77’
|Бонаццоли Федерико
|Буонджорно Алессандро
|
|13
|Удары по воротам
|17
|
|
|6
|Удары в створ
|5
|
|
|22
|Фолы
|16
|
|
|4
|Угловые
|2
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|62%
|Владение мячом
|38%
|
|
|5
|Cэйвы
|3
|
|
|4
|Предупреждения
|3
|
|
|0
|Удаления
|1
|
Да и Наполи обгоняло бы Юве имея не 23 очка,а 24,а у туринцев было бы 21 и заслуженная 5 строчка и игра в запасе.
Да и Наполи обгоняло бы Юве имея не 23 очка,а 24,а у туринцев было бы 21 и заслуженная 5 строчка и игра в запасе.