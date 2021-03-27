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1 : 0
завершен
27 марта 2021, 20:00
суббота
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Стадион Ружевица
|Пашалич Марио
|1:0
|40’
|Чалета-Цар Дуе
|48’
|Перишич Иван
|69’
|90’
|Тренеру Костеноглу Николаос
|Ковачич Матео
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|39’
|Михаэль Неофитос
|Деметриу Деметрис
|Юранович Йосип
|Врсалько Шиме
|46’
|46’
|Сотериу Пьерос
|Элиа Мариос
|Крамарич Андрей
|Будимир Анте
|57’
|Оршич Мислав
|Пашалич Марио
|66’
|Влашич Никола
|Брекало Йосип
|66’
|67’
|Кастанос Григорис
|Артиматас Костакис
|67’
|Папулис Фотиос
|Ционис Маринос
|Ковачич Матео
|Перишич Иван
|76’
|82’
|Андреу Стелиос
|Лайфис Константинос
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|17
|Удары по воротам
|3
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|3
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|0
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|3
|Офсайды
|3
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|2
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|0
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Интересно, а кто виноват в плохой игре в сб.Хорватии?!
Интересно, а кто виноват в плохой игре в сб.Хорватии?!