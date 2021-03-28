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0 : 2
завершен
28 марта 2021, 16:00
воскресенье
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Стадион Астана Арена
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 15:50
|19’
|0:1
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Дембеле Усман
ассистент Марсьяль Антони
|44’
|0:2(А)
|Малый Сергей
|88’
|Дембеле Усман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Бен-Йеддер Виссам
|Гризманн Антуан
|59’
|Мбаппе Килиан
|Марсьяль Антони
|60’
|Рабьо Адриен
|Погба Поль
|Вороговский Ян
|Мужиков Серикжан
|65’
|Тунгышбаев Еркебулан
|Федин Максим
|65’
|82’
|Сиссоко Мусса
|Н'Домбеле Тангай
|Каримов Рамазан
|Нургалиев Азат
|83’
|Самородов Максим
|Валиуллин Руслан
|83’
|Астанов Элхан
|Васильев Владислав
|89’
|90’
|Коман Кингсли
|Дембеле Усман
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|4
|Удары по воротам
|15
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|1
|Удары в створ
|9
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|13
|Фолы
|17
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|0
|Угловые
|9
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|4
|Офсайды
|4
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|7
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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А ведь соперники то, Гибралтар, сборная Казахстана...
А ведь соперники то, Гибралтар, сборная Казахстана...
Безусловно за КАЗАХСТАН.🇰🇿.
Безусловно за КАЗАХСТАН.🇰🇿.