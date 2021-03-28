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Израиль - Шотландия
Польша - Андорра
Сан-Марино - Венгрия
Северная Македония - Лихтенштейн
Румыния - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан против Франция

Казахстан Логотип футбольный клуб Казахстан 0:2 Логотип футбольный клуб Франция Франция
Казахстан
Франция
0 : 2
завершен
28 марта 2021, 16:00
воскресенье
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 2 тур
Стадион Астана Арена
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 15:50
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 35.00 10.00 1.09
Фонбет Live! 100.00 18.00 1.03
Мелбет 34.00 11.00 1.07
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    44' (0:2) Автогол Малый Сергей (2)
     
    2
    65' Мужиков Серикжан (10) уходит с поля, Вороговский Ян (11) вышел на поле
    65' Федин Максим (20) уходит с поля, Тунгышбаев Еркебулан (16) вышел на поле
     
    2
    83' Нургалиев Азат (13) уходит с поля, Каримов Рамазан (19) вышел на поле
    83' Валиуллин Руслан (7) уходит с поля, Самородов Максим (5) вышел на поле
     
    89' Васильев Владислав (14) уходит с поля, Астанов Элхан (9) вышел на поле
     
    19' (0:1) Дембеле Усман (11) (Марсьяль Антони (20))
     
    2
    59' Марсьяль Антони (20) уходит с поля, Мбаппе Килиан (10) вышел на поле
    59' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Бен-Йеддер Виссам (22) вышел на поле
     
    60' Погба Поль (6) уходит с поля, Рабьо Адриен (14) вышел на поле
     
    75' (0:2) Нереализованный пенальти Мбаппе Килиан (10)
     
    82' Н'Домбеле Тангай (13) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    88' Дембеле Усман (11)
     
    90' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Коман Кингсли (15) вышел на поле
    Голы
    19’ 0:1 Дембеле Усман
    ассистент Марсьяль Антони
    44’ 0:2(А) Малый Сергей
    Наказания
    88’ Дембеле Усман
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Бен-Йеддер Виссам Гризманн Антуан
    59’ Мбаппе Килиан Марсьяль Антони
    60’ Рабьо Адриен Погба Поль
    Вороговский Ян Мужиков Серикжан 65’
    Тунгышбаев Еркебулан Федин Максим 65’
    82’ Сиссоко Мусса Н'Домбеле Тангай
    Каримов Рамазан Нургалиев Азат 83’
    Самородов Максим Валиуллин Руслан 83’
    Астанов Элхан Васильев Владислав 89’
    90’ Коман Кингсли Дембеле Усман
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 15
    		1 Удары в створ 9
    		13 Фолы 17
    		0 Угловые 9
    		4 Офсайды 4
    		37% Владение мячом 63%
    		7 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    29 марта в 07:42
    По классу конечно небо и земля, даже Дембеле забил, но все для гола сделал Марсьяль, который и сам чуть не забил, надеюсь не получил повреждений. Погба был хорош, а Лемар ни о чем. Мбаппе не забил пенку, Мокин отлично проявил себя. А в атаке Казахстан сыграл слабо, хотя можно было попытаться, Ленгле так себе защитник, но до опасных моментов дело не дошло.
    Roman73
    Roman73
    28 марта в 21:53
    Не Мбаппе не забил, а Мокин парировал удар Мбаппе !
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    28 марта в 21:42, ред.
    Отбросим выдающиеся скоростные качества этого игрока и в итоге получим ординарного футболиста с весьма ограниченным набором ТТД. Именно по этой причине француз никогда не будет обладателем "Золотого мяча" .
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ Q-J-G (раскрыть)
    28 марта в 20:50
    Игра в клубе и игра в сборной-это две большие разницы!!В клубе можна больше играть на себя,в сборной надо больше работать на команду!!Вот у Холанда сборная-типичный середняк мирового и еврофутбола,это не Франция с ее двумя составами топарей!!Обвинять его в том,что он не тащит сборную-глупо!!А неудачные матчи у всех бывают,вот и вся философия!!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    28 марта в 19:49
    Без проблем и на классе !
    Ислам0926
    Ислам0926
    28 марта в 19:47
    Нам бы таких пару хотя бы в сборную
    youtomee
    youtomee ответ Dima salev (раскрыть)
    28 марта в 19:25
    они сами попросились в уефа, так как больше перспектив для развития
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 19:18
    УЕФА нужны реформы. Чем больше смотреть матчей отбора, тем больше надо говорить о руководстве и организации турнира.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 19:13
    большие вопросы к УЕФА по формату и организации отбора.
    Crooclin
    Crooclin ответ dok66 (раскрыть)
    28 марта в 19:04
    Представляю как ты Мбаппе материл)
    Crooclin
    Crooclin ответ Q-J-G (раскрыть)
    28 марта в 19:02
    А нафиг на лишние травмы нарываться? Я от англичан такой игры ожидал против Сан-Марино, меньше 2,5 поставил, правда тут, на баллы) Но англичане решили порезвиться, а французы - себя любимых поберечь. Тем более против казахбаев, которые по трактористски)
    Crooclin
    Crooclin
    28 марта в 18:56
    Интересно, на этот матч какие были ограничения по размеру ставки?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Dima salev (раскрыть)
    28 марта в 18:52
    Казахстан как Россия,он такой большой по територии,что он и в Азии и в Европе!
    Dima salev
    Dima salev
    28 марта в 18:48
    Я одно не пойму ? Казахстан средняя Азия, а почему в отборе играет за Европу?
    Эдмон
    Эдмон
    28 марта в 18:40
    что и следовало ожидать
    Maksim Borovik
    Maksim Borovik ответ HITMАN (комментарий удален) (раскрыть)
    28 марта в 18:13
    Прочитал последние коменты вас и понял, вам похоже Гномие сильно по
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 18:11
    Казахстану нужен отбор через европейскую группу?
    Caniggia
    Caniggia
    28 марта в 18:02
    Грандиозная виктория над мощнейшим Казахстаном!
    Брулин
    Брулин
    28 марта в 18:02
    Распиаренный Мбаппе получил щелчок по носу от вратаря Казахстана .
    Q-J-G
    Q-J-G
    28 марта в 17:57
    Что-то ни Холанд, ни Мбаппе особо не отличаются, играя за сборную своей страны...
    А ведь соперники то, Гибралтар, сборная Казахстана...
    Мысыктар
    Мысыктар
    28 марта в 17:07
    слабо как то)
    Ozabot
    Ozabot
    28 марта в 16:40
    Да тут ничья кажись будет. Поле очень хорошо работает в пользу хозяев. Французы боятся играть на пластиковой траве.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 марта в 16:34
    Земляки держаться!!!
    dok66
    dok66
    28 марта в 15:52
    минимум 0-3
    zsb1961
    zsb1961
    28 марта в 15:45
    Гости
    David Young
    David Young
    28 марта в 15:44
    Победа Франции.
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    28 марта в 12:51
    0-2
    Ravshan878
    Ravshan878
    28 марта в 12:38
      Мысыктар
      Мысыктар
      28 марта в 10:54
      алга Казахстан))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      28 марта в 08:03
      Французы своё возьмут
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