Реал Сосьедад

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-18
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Динамо - Брюгге
Брага - Рома
Вольфсберг - Тоттенхэм
Краснодар - Динамо
Олимпиакос - ПСВ
Славия - Лестер Сити
Црвена Звезда - Милан
Янг Бойз - Байер
Антверпен - Рейнджерс
Бенфика - Арсенал
Гранада - Наполи
Ред Булл Зальцбург - Вильярреал
Лилль - Аякс
Маккаби - Шахтёр
Мольде - Хоффенхайм

Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад против Манчестер Юнайтед

Реал Сосьедад Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:4 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
0 : 4
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
Смотреть трансляцию
Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 20:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.163.612.27
Fonbet Live! 91.00 13.00 1.05
Мелбет 3.33 3.37 2.31
Лига ставок 3.05 3.25 2.43
BetBoom 2.97 3.38 2.47
 
2
73' Ильярраменди Асьер (4) уходит с поля, Гевара Андер (16) вышел на поле
73' Сальдуа Хосеба (2) уходит с поля, Горосабель Андони (18) вышел на поле
 
2
80' Янузай Аднан (11) уходит с поля, Порту (7) вышел на поле
80' Исак Александер (19) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
 
86' Ойарсабаль Микель (10) уходит с поля, Баутиста Хон (25) вышел на поле
 
89' Ле Норман Робин (24)
 
8' Ван-Биссака Аарон (29)
 
27' (0:1) Фернандеш Бруну (18) (Рэшфорд Маркус (10))
 
57' (0:2) Фернандеш Бруну (18) (Джеймс Даниэл (21))
 
60' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
 
65' (0:3) Рэшфорд Маркус (10) (Фред (17))
 
68' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
 
2
83' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Амад Диалло (19) вышел на поле
83' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Мата Хуан Мануэль (8) вышел на поле
 
90' (0:4) Джеймс Даниэл (21) (Байи Эрик (3))
Голы
27’ 0:1 Фернандеш Бруну
ассистент Рэшфорд Маркус
57’ 0:2 Фернандеш Бруну
ассистент Джеймс Даниэл
65’ 0:3 Рэшфорд Маркус
ассистент Фред
90’ 0:4 Джеймс Даниэл
ассистент Байи Эрик
Наказания
8’ Ван-Биссака Аарон
Ле Норман Робин 89’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
60’ Матич Неманья МакТоминэй Скотт
68’ Марсьяль Антони Рэшфорд Маркус
Гевара Андер Ильярраменди Асьер 73’
Горосабель Андони Сальдуа Хосеба 73’
Порту Янузай Аднан 80’
Барренетчеа Андер Исак Александер 80’
83’ Амад Диалло Гринвуд Мэйсон
83’ Мата Хуан Мануэль Фернандеш Бруну
Баутиста Хон Ойарсабаль Микель 86’
Статистика
 8 Удары по воротам 13
2 Удары в створ 10
15 Фолы 13
4 Угловые 5
2 Офсайды 1
59% Владение мячом 41%
5 Cэйвы 2
1 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
19 февраля в 09:24
"...МЮ уничтожил испанцев на своем поле..."

Не знал, что у басков своё поле располагается в Италии, в Турине, и называется Альянц Стэдиум. ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 февраля в 08:58, ред.
Не ожидал такого счета и с учетом того что против испанцев тяжело играем. Бруно конечно шикарен, а Рэшфорд по классике запорол пару 100% моментов, но и отдал две голевые и сам все-таки забил. Рад что дебютировал Диалло. В ответке жду ротацию. А Сосьедад в обороне был плох за что и наказали, только вратарь у них хорош.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
19 февраля в 07:29
МЮ уничтожил испанцев на своем поле..
Альфамен
Альфамен ответ Ice van Reed (раскрыть)
19 февраля в 05:28
Зачем объединять???Болелы Реала,болелы Ливерпуля и т.д.,я вот болею за Реал и не разу не позволил плохого слово про Бруно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля в 23:10, ред.
с фактами трудно спорить, а его болелы Реала, называли ноунеймом который не заиграет, ага не заиграл в Лучшей Лиге Мира (после ФНЛ) ))
RiotZero
RiotZero
18 февраля в 23:01
Как же мне нравится трактовка на СОККЕР. 3-0 разгромил, 4-0 крупно обыграл. Господа может наоборот?
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 22:53
С Победой краные Дьяволы! GGMU!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 22:43
Джеймс - Контрольный!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 22:35
Ну хоть Амад на концовку вышел
da da da
da da da
18 февраля в 22:29, ред.
удивительно конечно,не ожидал,обычно в Испанию использую по назначению,а тут играют даже не дома))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
18 февраля в 22:27
Чтобы пришёл в себя банка для этого есть, пусть, Амада и Гринвуда выпускают, но Сульшер только проверенных всегда и везде! Выматывает, а в решающем матче и ли нужном слив игры
Evilhuman
Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
18 февраля в 22:25
Да уж ,хоть и забил, но сколько он порол в последних играх и сколько очков не добрали
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 22:22
Как критикуешь забивает, Депутат одним словом!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
18 февраля в 22:15, ред.
Бруно тащер!!! А вот атака это полный Алис, Амада выпустите, Рэш сегодня как и в последнее время,по вратарям бьёт
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 22:13
Решалдеш 2-0!!! Рон тоже в полузащите начинал!!! Какой же кайф, что такого игрока урвали!!!
Evilhuman
Evilhuman
18 февраля в 22:07
Кто-нибудь кроме Бруно вспомнит, что можно голы забивать
Ice van Reed
Ice van Reed
18 февраля в 21:23
Бруно Решалдеш !!!
Мысыктар
Мысыктар
18 февраля в 11:42
победу испанцам
swed27
swed27
18 февраля в 10:35
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100