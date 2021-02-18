Реал Сосьедад

|
0 : 4
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
|
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 20:45
|27’
|0:1
|
Фернандеш Бруну
ассистент Рэшфорд Маркус
|57’
|0:2
|
Фернандеш Бруну
ассистент Джеймс Даниэл
|65’
|0:3
|
Рэшфорд Маркус
ассистент Фред
|90’
|0:4
|
Джеймс Даниэл
ассистент Байи Эрик
|8’
|Ван-Биссака Аарон
|Ле Норман Робин
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Матич Неманья
|МакТоминэй Скотт
|68’
|Марсьяль Антони
|Рэшфорд Маркус
|Гевара Андер
|Ильярраменди Асьер
|73’
|Горосабель Андони
|Сальдуа Хосеба
|73’
|Порту
|Янузай Аднан
|80’
|Барренетчеа Андер
|Исак Александер
|80’
|83’
|Амад Диалло
|Гринвуд Мэйсон
|83’
|Мата Хуан Мануэль
|Фернандеш Бруну
|Баутиста Хон
|Ойарсабаль Микель
|86’
|
|8
|Удары по воротам
|13
|
|
|2
|Удары в створ
|10
|
|
|15
|Фолы
|13
|
|
|4
|Угловые
|5
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|59%
|Владение мячом
|41%
|
|
|5
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Не знал, что у басков своё поле располагается в Италии, в Турине, и называется Альянц Стэдиум. ))
Не знал, что у басков своё поле располагается в Италии, в Турине, и называется Альянц Стэдиум. ))