Црвена Звезда

В 82 Борян Милан Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 77 Гобелжич Марко Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 74

З 5 Дегенек Милош Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 19 Милунович Неманья Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 6 Панков Радован Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 23 Родич Милан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 77

П 4 Иванич Мирко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 80

П 8 Канга Каку Гуелор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 20 Петрович Ньегос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 81

Н 31 Бен Набуан Эль Фарду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 62

Н 16 Фальчинелли Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 1 Попович Зоран

З 2 Гайич Милан Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16

П 24 Гаврич Желько

П 35 Жуниор Секу Саного Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 55 Срнич Славолюб

П 11 Фалько Филиппо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 28

Н 7 Бакайоко Аксель Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

Н 92 Вуканович Алекса