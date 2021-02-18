|Црвена Звезда
|2:2
|Милан
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2 : 2
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Стадион Райко Митич
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 20:45
|42’
|0:1(А)
|Панков Радован
|Канга Каку Гуелор
|1:1(П)
|52’
|61’
|1:2(П)
|Эрнандес Тео
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Павков Милан
ассистент Канга Каку Гуелор
|2:2
|90+3’
|51’
|Романьоли Алессио
|Милунович Неманья
|54’
|Родич Милан
|57’
|71’
|Манджукич Марио
|Родич Милан
|77’
|90+3’
|Доннарумма Джанлуиджи
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|39’
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|46’
|Леау Рафаэл
|Ребич Анте
|Фалько Филиппо
|Бен Набуан Эль Фарду
|61’
|Гайич Милан
|Гобелжич Марко
|74’
|77’
|Далот Диогу
|Эрнандес Тео
|Бакайоко Аксель
|Иванич Мирко
|80’
|Павков Милан
|Фальчинелли Диего
|81’
|Жуниор Секу Саного
|Петрович Ньегос
|81’
|82’
|Чалханоглу Хакан
|Манджукич Марио
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|21
|Удары по воротам
|12
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|7
|Удары в створ
|5
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|19
|Фолы
|16
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|9
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|4
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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