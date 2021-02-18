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Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда против Милан

Црвена Звезда Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград) 2:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Црвена Звезда
Милан
2 : 2
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Райко Митич
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 20:45
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Мелбет 3.88 3.26 2.14
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BetBoom 3.95 3.20 2.12
 
42' (0:1) Автогол Панков Радован (6)
 
52' (1:1) Канга Каку Гуелор (8)
 
54' Милунович Неманья (19)
 
57' Родич Милан (23)
 
61' Бен Набуан Эль Фарду (31) уходит с поля, Фалько Филиппо (11) вышел на поле
 
74' Гобелжич Марко (77) уходит с поля, Гайич Милан (2) вышел на поле
 
77' Родич Милан (23)
 
80' Иванич Мирко (4) уходит с поля, Бакайоко Аксель (7) вышел на поле
 
2
81' Фальчинелли Диего (16) уходит с поля, Павков Милан (9) вышел на поле
81' Петрович Ньегос (20) уходит с поля, Жуниор Секу Саного (35) вышел на поле
 
90+3' (2:2) Павков Милан (9) (Канга Каку Гуелор (8))
 
39' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
 
46' Ребич Анте (12) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
 
51' Романьоли Алессио (13)
 
61' (1:2) Эрнандес Тео (19)
 
71' Манджукич Марио (9)
 
77' Эрнандес Тео (19) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
 
82' Манджукич Марио (9) уходит с поля, Чалханоглу Хакан (10) вышел на поле
 
90+3' Доннарумма Джанлуиджи (99)
Голы
42’ 0:1(А) Панков Радован
Канга Каку Гуелор 1:1(П) 52’
61’ 1:2(П) Эрнандес Тео
Павков Милан
ассистент Канга Каку Гуелор 		2:2 90+3’
Наказания
51’ Романьоли Алессио
Милунович Неманья 54’
Родич Милан 57’
71’ Манджукич Марио
Родич Милан 77’
90+3’ Доннарумма Джанлуиджи
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
39’ Тонали Сандро Беннасер Исмаэль
46’ Леау Рафаэл Ребич Анте
Фалько Филиппо Бен Набуан Эль Фарду 61’
Гайич Милан Гобелжич Марко 74’
77’ Далот Диогу Эрнандес Тео
Бакайоко Аксель Иванич Мирко 80’
Павков Милан Фальчинелли Диего 81’
Жуниор Секу Саного Петрович Ньегос 81’
82’ Чалханоглу Хакан Манджукич Марио
Статистика
 21 Удары по воротам 12
7 Удары в створ 5
19 Фолы 16
9 Угловые 4
0 Офсайды 2
47% Владение мячом 53%
4 Cэйвы 5
3 Предупреждения 3
1 Удаления 0
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Все комментарии
матос
матос
19 февраля в 10:56
Милан полурезервом вышел,походу берегут силы на дерби , ну а подопечные Станковича просто молодчики в меньшинстве ничейку выгрызли.
МапС
МапС
19 февраля в 05:41
Удачи красно-белым в ответке!
witynchik
witynchik
19 февраля в 01:01
Хоть ничья)
DXTK
DXTK
18 февраля в 23:07
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 февраля в 22:51
    красава сербы в меньшинстве отжарили нас .
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 февраля в 21:34
    ляяяя беня сломался(
    CRVENA ZVEZDA
    CRVENA ZVEZDA
    18 февраля в 20:43
    Вперёд Црвена Звезда!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 февраля в 20:16
    гости
    RBA
    RBA
    18 февраля в 18:33
    Црвена Звезда
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 февраля в 18:23
    удачи нам)
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