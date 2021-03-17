В 30 Песьяков Сергей Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 2 Алисами Хайтам Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 34 Козлов Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 55 Осипенко Максим Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 19 Байрамян Хорен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 8 Гигович Армин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 58

П 15 Глебов Данил Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 21 Махатадзе Георгий Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Н 23 Тугарев Роман Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

З 5 Хаджикадунич Деннис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 20 Соу Али Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 77 Рудаков Максим

З 22 Павловец Александр

З 71 Поярков Николай Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

З 3 Рукас Томас

З 4 Терентьев Денис

П 26 Саплинов Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

П 76 Сухомлинов Данила

П 25 Фольмер Кирилл

Н 11 Алмквист Понтус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 32

Н 99 Полоз Дмитрий Голевые передачи: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45