|
0 : 4
завершен
17 марта 2021, 18:00
среда
|
Стадион Волгоград Арена
|41’
|0:1
|Гигович Армин
|59’
|0:2
|
Алмквист Понтус
ассистент Полоз Дмитрий
|62’
|0:3
|Соу Али
|90+2’
|0:4
|
Саплинов Александр
ассистент Полоз Дмитрий
|Макаров Сергей
|22’
|Жигулёв Илья
|48’
|49’
|Глебов Данил
|64’
|Козлов Алексей
|Гогуа Седрик
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Серченков Сергей
|Давиташвили Зурико
|30’
|46’
|Полоз Дмитрий
|Тугарев Роман
|46’
|Поярков Николай
|Осипенко Максим
|46’
|Саплинов Александр
|Махатадзе Георгий
|57’
|Алмквист Понтус
|Гигович Армин
|Степанов Данил
|Шомко Дмитрий
|64’
|Медведь Владимир
|Фламарион
|69’
|89’
|Турищев Максим
|Соу Али
|
|11
|Удары по воротам
|13
|
|
|2
|Удары в створ
|9
|
|
|10
|Фолы
|15
|
|
|4
|Угловые
|8
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|58%
|Владение мячом
|42%
|
|
|4
|Cэйвы
|2
|
|
|3
|Предупреждения
|2
|
Выскажу свое мнение по матчу...
Отмененный гол Ротора и назначенный 11 метровый абсолютно правильные решения судьи, но вот первый забитый гол Ростова засчитывать не стоило!
Я уверен,что Ростов все равно бы победил в этом матче, даже и без этого гола!
Отдельно хочется отметить селекцию Ростовского клуба, которые нашли этих молодых скандинавов, отследили и подписали Гамбийца который пока оставляет весьма приятное впечатление(даже не смотря на смазанный пенальти)
Ну и Карпин конечно же красава, ежегодно теряет лидеров,но все равно умудряется подготавливать довольно симпатичную команду!
Еще раз с победой Ростов!
Выскажу свое мнение по матчу...
Отмененный гол Ротора и назначенный 11 метровый абсолютно правильные решения судьи, но вот первый забитый гол Ростова засчитывать не стоило!
Я уверен,что Ростов все равно бы победил в этом матче, даже и без этого гола!
Отдельно хочется отметить селекцию Ростовского клуба, которые нашли этих молодых скандинавов, отследили и подписали Гамбийца который пока оставляет весьма приятное впечатление(даже не смотря на смазанный пенальти)
Ну и Карпин конечно же красава, ежегодно теряет лидеров,но все равно умудряется подготавливать довольно симпатичную команду!
Еще раз с победой Ростов!