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Ротор - Ростов
Ахмат - Арсенал
ЦСКА - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Ростов

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.933.102.22
Лига Ставок 3.65 3.05 2.30
Мелбет 3.89 3.00 2.27
 
22' Макаров Сергей (13)
 
30' Давиташвили Зурико (77) уходит с поля, Серченков Сергей (11) вышел на поле
 
48' Жигулёв Илья (20)
 
64' Шомко Дмитрий (70) уходит с поля, Степанов Данил (25) вышел на поле
 
69' Фламарион (96) уходит с поля, Медведь Владимир (99) вышел на поле
 
85' Гогуа Седрик (27)
 
8' (0:0) Нереализованный пенальти Соу Али (20)
 
41' (0:1) Гигович Армин (8)
 
3
46' Тугарев Роман (23) уходит с поля, Полоз Дмитрий (99) вышел на поле
46' Осипенко Максим (55) уходит с поля, Поярков Николай (71) вышел на поле
46' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Саплинов Александр (26) вышел на поле
 
49' Глебов Данил (15)
 
57' Гигович Армин (8) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
 
59' (0:2) Алмквист Понтус (11) (Полоз Дмитрий (99))
 
62' (0:3) Соу Али (20)
 
64' Козлов Алексей (34)
 
89' Соу Али (20) уходит с поля, Турищев Максим (90) вышел на поле
 
90+2' (0:4) Саплинов Александр (26) (Полоз Дмитрий (99))
Голы
41’ 0:1 Гигович Армин
59’ 0:2 Алмквист Понтус
ассистент Полоз Дмитрий
62’ 0:3 Соу Али
90+2’ 0:4 Саплинов Александр
ассистент Полоз Дмитрий
Наказания
Макаров Сергей 22’
Жигулёв Илья 48’
49’ Глебов Данил
64’ Козлов Алексей
Гогуа Седрик 85’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Серченков Сергей Давиташвили Зурико 30’
46’ Полоз Дмитрий Тугарев Роман
46’ Поярков Николай Осипенко Максим
46’ Саплинов Александр Махатадзе Георгий
57’ Алмквист Понтус Гигович Армин
Степанов Данил Шомко Дмитрий 64’
Медведь Владимир Фламарион 69’
89’ Турищев Максим Соу Али
Статистика
 11 Удары по воротам 13
2 Удары в створ 9
10 Фолы 15
4 Угловые 8
2 Офсайды 0
58% Владение мячом 42%
4 Cэйвы 2
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 22:34
Алмквист Понтус - гол шедевр! Метра на полтора выпрыгнул!
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 22:32
Всех ростовчан с победой!
Maksat Karanov
Maksat Karanov
17 марта в 22:25
Не обращайте внимания на тех кто про судейство ноет. Хорошая команда Ростов!
Maksat Karanov
Maksat Karanov
17 марта в 22:24
МУ ЖИ КИ!!!! Ростов с победой!
kts99
kts99
17 марта в 21:57
Так то победа с душком.. Лучше бы с Химками нормально судили такие подачки - унижение
stanichnik
stanichnik
17 марта в 21:44
Ростовских любителей футбола с победой в Волгограде!
Болельщикам Ротора можно посочувствовать.Судья с самого начала матча дал понять по какому сценарию должны развиваться события в матче, после чего зрителям на трибунах оставалось только гадать, сколько мячей забьют гости. Перерыв в играх должен пойти волгоградцам на пользу, впереди их ждёт серьёзное испытание четыре игры подряд с командами из верхней половины ТТ.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Vadik (раскрыть)
17 марта в 21:38
Присоединяюсь к словам земляка выше. Ростовчан с заслуженной победой!
Vladimir808
Vladimir808
17 марта в 21:29
С победой, Ростов!!!
Ожидаемая победа.
Аксинья
Аксинья
17 марта в 21:26
Хоть я и болела Ростова, но такой победе особо не рад - чисто судейская...Смотрел только первый тайм и понял что Левников доведет игру до нужного исхода...Ротором откупились перед Ростовом за прошлые судейские ошибки против него))
Vadik
Vadik ответ Ice van Reed (раскрыть)
17 марта в 21:20
Спасибо! Удачи нашим клубам!
A.S.A
A.S.A
17 марта в 21:08
Ростовчан с победой!
Выскажу свое мнение по матчу...
Отмененный гол Ротора и назначенный 11 метровый абсолютно правильные решения судьи, но вот первый забитый гол Ростова засчитывать не стоило!
Я уверен,что Ростов все равно бы победил в этом матче, даже и без этого гола!
Отдельно хочется отметить селекцию Ростовского клуба, которые нашли этих молодых скандинавов, отследили и подписали Гамбийца который пока оставляет весьма приятное впечатление(даже не смотря на смазанный пенальти)
Ну и Карпин конечно же красава, ежегодно теряет лидеров,но все равно умудряется подготавливать довольно симпатичную команду!
Еще раз с победой Ростов!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Vadik (раскрыть)
17 марта в 21:00
С Красивой игрой, в первом тайме она за вами, после пропущенных всегда хочется отыграться, в атаку порой идут, про защиту забывают, не отчаивайтесь будет и на вашей улице праздник!!! Дерби Удалось, не по счёту, а по игре! В АПЛ в этом же году Лидс вышес, в РПЛ Ротор, приятно играть с соперниками которые дают отпор!!!
ermak6848
ermak6848
17 марта в 20:47
С ПОБЕДОЙ фк РОСТОВ !!!
Vadik
Vadik
17 марта в 20:44, ред.
Сельмашей с победой! Все по делу. Наши сегодня смотрели футбол, а не играли в него.
P.S. Первый гол Ростова, по моему мнению, нельзя было засчитывать. Хотя, это не оправдание для Ротора
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
17 марта в 20:20
Первый гол Ростова нельзя было засчитывать,но во втором тайме все вопросы отпали...
drive45
drive45
17 марта в 20:17
Хорошая команда Ротор, контролировала мяч в первом тайме атаковали гораздо острей Ростова, хочется пожелать чтоб команда смогла закрепиться в РПЛ. Ростов сегодня порадовал результативностью и дрлгожданной победой, молодцы. Ждем теперь от Ростова победы и на своем поле. Вперед Ростов!!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 20:11
Желаю Максиму Осипенко успешного лечения и выйти в следующем матче со Спартаком
161регион
161регион
17 марта в 20:10
А теперь конно-лазурных можно глянуть
nikot
nikot
17 марта в 20:10
Валеру с победой!Бедные комментаторы матч тв,слово Спартак боятся произнести!газпрем уйдет и мы многое узнаем про эту контору!
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 20:10
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой. Первый гол на мой взгляд ошибочно засчитали. Но потом Ростов снял все вопросы и уверенно победил
Михалыч 54
Михалыч 54
17 марта в 20:09
РОСТОВ с победой! Если даже нам судья первый гол подарил, то кто возвратит очки, потерянные в игре с Химками?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
17 марта в 20:09
Отомстили за отнятое очко в прошлом мате
Futurista
Futurista
17 марта в 20:09
Полный сатисфэкшн у Ростова)...
Сп62
Сп62 ответ Ice van Reed (раскрыть)
17 марта в 20:09
Поздравляю с безоговорочной победой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 марта в 20:08
С победой Ростов!). Ожидаемая победа, но не ожидаемый счёт).
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
17 марта в 20:07, ред.
Гоооол!!!Ростов с уверенной победой!!!!Надеюсь до четвертого апреля всё с лазарета будут в строю ,надо дать настоящий бой Спартаку!!!
161регион
161регион
17 марта в 20:07
С победой нас!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
17 марта в 20:07
Раз в году и Саплинов забивает)))
161регион
161регион
17 марта в 20:06
Чистейший погром
161регион
161регион
17 марта в 20:06
Сапа забивает... 4:0
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