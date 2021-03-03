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1 : 0
завершен
03 марта 2021, 23:00
среда
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Стадион Стад де ла Мейно
|Жильбер Фредерик
|1:0
|90+1’
|Льенар Димитри
|19’
|Ажорке Людовик
|27’
|Томассон Адриен
|53’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Фабрегас Сеск
|Фолланд Кевин
|60’
|Йоветич Стеван
|Фофана Юссуф
|60’
|Диоп Софьян
|Агилар Рубен
|73’
|Диатта Крепин
|Головин Александр
|Беллегар Жанриснер
|Джику Александер
|78’
|85’
|Балло-Туре Фоде
|Кайо Энрике
|Сиби Махаме
|Диалло Хабибу
|90+1’
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|17
|Удары по воротам
|5
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|2
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|7
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|5
|Офсайды
|0
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|0
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Гнать в ЦСКА !
Гнать в ЦСКА !