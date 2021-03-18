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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр против Рома

Шахтёр Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) 1:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Шахтёр
Рома
1 : 2
завершен
18 марта 2021, 20:55
четверг
0 - 3
Первый матч
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Лига Европы 2020/2021, 1/8 финала
Стадион НСК Олимпийский
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.512.72
Лига Ставок 2.70 3.60 2.55
Фонбет Live! 100.00 9.50 1.07
Мелбет 2.70 3.70 2.57
Pin-Up.ru 2.80 3.55 2.59
BetBoom 2.72 3.50 2.60
 
38' Антонио Маркос (8)
 
55' Патрик Алан (21)
 
59' (1:1) Мораес Жуниор (10) (Патрик Алан (21))
 
2
60' Тете (14) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
60' Патрик Алан (21) уходит с поля, Коноплянка Евгений (70) вышел на поле
 
2
77' Мораес Жуниор (10) уходит с поля, Дентиньо (9) вышел на поле
77' Соломон Манор (19) уходит с поля, Судаков Георгий (61) вышел на поле
 
82' Додо (2) уходит с поля, Болбат Сергей (50) вышел на поле
 
25' Роджер Ибаньес (3)
 
46' Роджер Ибаньес (3) уходит с поля, Манчини Джанлука (23) вышел на поле
 
48' (0:1) Майораль Борха (21)
 
57' Карсдорп Рик (2)
 
2
58' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
58' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Калафьори Риккардо (61) вышел на поле
 
59' Диавара Амаду (42) уходит с поля, Пеллегрини Лоренцо (7) вышел на поле
 
72' (1:2) Майораль Борха (21) (Перес Карлес (31))
 
75' Педро (11) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
Голы
48’ 0:1 Майораль Борха
Мораес Жуниор
ассистент Патрик Алан 		1:1 59’
72’ 1:2 Майораль Борха
ассистент Перес Карлес
Наказания
25’ Роджер Ибаньес
Антонио Маркос 38’
Патрик Алан 55’
57’ Карсдорп Рик
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Манчини Джанлука Роджер Ибаньес
58’ Перес Бруно Карсдорп Рик
58’ Калафьори Риккардо Спинаццола Леонардо
59’ Пеллегрини Лоренцо Диавара Амаду
Марлос Тете 60’
Коноплянка Евгений Патрик Алан 60’
75’ Эль-Шаарави Стефан Педро
Дентиньо Мораес Жуниор 77’
Судаков Георгий Соломон Манор 77’
Болбат Сергей Додо 82’
Статистика
 8 Удары по воротам 9
4 Удары в створ 4
8 Фолы 10
5 Угловые 0
0 Офсайды 2
64% Владение мячом 36%
2 Cэйвы 3
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 марта в 10:01
По сумме двух встреч Рома на голову сильнее Шахтера.
galem72
galem72
19 марта в 09:04
Ромаши неважно идут в СериАле, но зато в ЛЕ неплохо месятся. С победой их!
ОПС
ОПС
19 марта в 03:31
Ожидал от Шахтера большего.
Болею за наших
Болею за наших
19 марта в 01:08
Рома переиграла Шахту, как бы не было обидно, а уровень Шахты в этом матче просто нулевой несмотря на 64% владения. Сыграли на кюись, до встречи в отборочных 2022
Мысыктар
Мысыктар
18 марта в 22:11
все ясно,жаль очень.
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 22:02
Вот теперь то уж точно всё закончено.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
18 марта в 21:48
Несколько полумоментов за тайм и на этом всё. Мяч у Шахтёра, но предложить Роме попросту нечего. Горизонтальный футбол не работает, слишком медленные игроки Шахты, слишком медленно принимают решения и Рома чувствует себя очень комфортно играя от обороны.
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 21:45
Шахтёр, наверное, так и не забьёт ни одного Роме.
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 21:44
По сути тупое катание мяча.
witynchik
witynchik
18 марта в 21:38
С такой игрой нечего делать дальше. Волки проходят заслуженно
DEIVID_33
DEIVID_33
18 марта в 21:22
Вот Шахтёр вроде и катает хорошо, игроки техничные, но конкретики в атаке нет никакой.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 марта в 21:17
Шахтёру удачи!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 марта в 20:51
Шахтер!
dimagas2
dimagas2
18 марта в 20:51
Шансов у шахты почти нет разве удаление игрока Ромы и гол до 20 мин.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
18 марта в 19:24
Сегодня Шахтёр уничтожит Рому и выйдет в 1/4!
Именно с таким настроем и должны выходить ребята на игру.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
18 марта в 18:00
4:0!
УЕСКА
УЕСКА
18 марта в 17:10
Обе забьют + ТБ 2.5.
Cat01
Cat01
18 марта в 14:16
Ничья
ОПС
ОПС
18 марта в 10:00
Победа Шахтера.
swed27
swed27
18 марта в 09:32
победа римлян
Gahi
Gahi
18 марта в 06:10
Шахтёр = П.1.
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