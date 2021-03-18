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1 : 2
завершен
18 марта 2021, 20:55
четверг
0 - 3
Первый матч
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Стадион НСК Олимпийский
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:55
|48’
|0:1
|Майораль Борха
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Мораес Жуниор
ассистент Патрик Алан
|1:1
|59’
|72’
|1:2
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Майораль Борха
ассистент Перес Карлес
|25’
|Роджер Ибаньес
|Антонио Маркос
|38’
|Патрик Алан
|55’
|57’
|Карсдорп Рик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Манчини Джанлука
|Роджер Ибаньес
|58’
|Перес Бруно
|Карсдорп Рик
|58’
|Калафьори Риккардо
|Спинаццола Леонардо
|59’
|Пеллегрини Лоренцо
|Диавара Амаду
|Марлос
|Тете
|60’
|Коноплянка Евгений
|Патрик Алан
|60’
|75’
|Эль-Шаарави Стефан
|Педро
|Дентиньо
|Мораес Жуниор
|77’
|Судаков Георгий
|Соломон Манор
|77’
|Болбат Сергей
|Додо
|82’
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|8
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|2
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Именно с таким настроем и должны выходить ребята на игру.
Именно с таким настроем и должны выходить ребята на игру.