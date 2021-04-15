Манчестер Юнайтед

2 : 0 завершен 2 - 0

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 361 - 66.2 Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.3 Средний возраст: 27 - 28.4 Средний рост: 184.3 - 182.1 Легионеров: 8 - 6 Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1 Серия побед: 3 - 1 Смотреть трансляцию