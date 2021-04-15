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Манчестер Юнайтед - Гранада
Рома - Аякс
Вильярреал - Динамо
Славия - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Гранада

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 2:0 Логотип футбольный клуб Гранада Гранада
Манчестер Юнайтед
2 : 0
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
2 - 0
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 361 - 66.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.3
Средний возраст: 27 - 28.4
Средний рост: 184.3 - 182.1
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 1
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Гранада
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Олд Траффорд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.577.46
Лига Ставок 1.56 4.20 6.20
Фонбет Live! 1.07 9.00 100.00
Мелбет 1.52 4.25 7.23
BetBoom 1.54 4.32 6.38
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    6' (1:0) Кавани Эдинсон (7) (Погба Поль (6))
     
    17' Погба Поль (6)
     
    46' Погба Поль (6) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    60' Кавани Эдинсон (7) уходит с поля, Джеймс Даниэл (21) вышел на поле
     
    73' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Мата Хуан Мануэль (8) вышел на поле
     
    2
    82' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Амад Диалло (19) вышел на поле
    82' Ван-Биссака Аарон (29) уходит с поля, Уильямс Брендон (33) вышел на поле
     
    20' Сольдадо Роберто (9)
     
    31' Гоналон Максим (4) уходит с поля, Молина Хорхе (23) вышел на поле
     
    2
    46' Сольдадо Роберто (9) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (7) вышел на поле
    46' Кенеди (24) уходит с поля, Антонио Пуэртас (10) вышел на поле
     
    61' Санчес Герман (6)
     
    3
    74' Нева Карлос (15)
    74' Монторо Анхель (19)
    74' Нева Карлос (15) уходит с поля, Диас Виктор (16) вышел на поле
     
    82' Санчес Герман (6) уходит с поля, Перес Неуэн (3) вышел на поле
     
    90' (2:0) Автогол Вальехо Хесус (20)
    Голы
    Кавани Эдинсон
    ассистент Погба Поль     		1:0 6’
    Вальехо Хесус 2:0(А) 90’
    Наказания
    Погба Поль 17’
    20’ Сольдадо Роберто
    61’ Санчес Герман
    74’ Нева Карлос
    74’ Монторо Анхель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    31’ Молина Хорхе Гоналон Максим
    ван де Бек Донни Погба Поль 46’
    46’ Суарес Луис Хавьер Сольдадо Роберто
    46’ Антонио Пуэртас Кенеди
    Джеймс Даниэл Кавани Эдинсон 60’
    Мата Хуан Мануэль Фернандеш Бруну 73’
    74’ Диас Виктор Нева Карлос
    Амад Диалло Гринвуд Мэйсон 82’
    Уильямс Брендон Ван-Биссака Аарон 82’
    82’ Перес Неуэн Санчес Герман
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 3
    		16 Фолы 12
    		0 Угловые 4
    		2 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Шуnя771
    Шуnя771
    16 апреля в 11:22
    И к бабке не ходи...)
    galem72
    galem72
    16 апреля в 11:17
    Было бы космическим фэйлом для Юнайтед не пройти Гранаду. С полуфиналом! На очереди Волчата...
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    16 апреля в 09:56, ред.
    С победой всех болельщиков МЮ ,есть реальные шансы взять кубок ,чего вам и пожелаю !)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    16 апреля в 07:43, ред.
    На классе. Сульшер выпустил боевой состав, хотя Донни мог бы и с первых минут выпустить. Сразу на 5 минуте сделали дело Кавани с помощью Погба и доводили до победы. Затем все замены были грамотные и в конце забили контрольный. Жду игр с Ромой.
    Evilhuman
    Evilhuman
    16 апреля в 05:55
    Мои поздравления команде и болельщикам. МЮ без особых хлопот идёт дальше
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 апреля в 05:08
    Манчестер сильнее и заслуженно выходит в полуфинал.
    MRHM-1988
    MRHM-1988
    15 апреля в 23:56
    Поздравляю МЮ с выходом в полуфинал .
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    15 апреля в 23:52
    С Победой Красные Дьяволы GGMU!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    15 апреля в 23:51, ред.
    Раньше Мата в фубол хорошо играл, ныне не только в футбол, но и в Бильярд!!!( это не подкол как с Бэйлом) филигранное мастерство!!!
    lobsterdam
    lobsterdam
    15 апреля в 22:55
    судья - настоящий румын, больше сказать нечего...
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    15 апреля в 22:28
    Да уж, начало как по заказу)
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    15 апреля в 22:24
    А прикольно будет, если и в ЛЧ и в ЛЕ будут английские финалы))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    15 апреля в 22:09
    Эль Матадор!!Хорошее начало!
    Evilhuman
    Evilhuman
    15 апреля в 22:07
    Все силы конечно желательно не тратить, главное не про фукать преимущества первой игры, удачи МЮ
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 апреля в 21:45
    ТМ3.25
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 апреля в 21:33
    Пусть пройдёт сильнейший, чтобы без судейских скандалов как Сити
    Gahi
    Gahi
    15 апреля в 21:09
    Тотал Больше = 2,5.
    RBA
    RBA
    15 апреля в 20:40
    Манчестер Юнайтед
    Cat01
    Cat01
    15 апреля в 20:10
    П1
    1bear
    1bear
    15 апреля в 17:27
    МЮ в ослабленном состоянии вряд ли сможет победить...
    мой прогноз 1-1
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 апреля в 08:42
    Тут с фаворитом все ясно.
    swed27
    swed27
    15 апреля в 02:32
    Проход Манчестера
    zooveterinar
    zooveterinar
    14 апреля в 15:11
    гранада врядли вытянет,хотя может быть повтор матча челси порту!!! На ноль один могут наиграть,если позволит манчестер.
    ОПС
    ОПС
    14 апреля в 04:58
    П1.
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