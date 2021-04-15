Манчестер Юнайтед

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2 : 0
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
2 - 0
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 361 - 66.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.3
Средний возраст: 27 - 28.4
Средний рост: 184.3 - 182.1
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 1
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Стадион Олд Траффорд
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Кавани Эдинсон
ассистент Погба Поль
|1:0
|6’
|Вальехо Хесус
|2:0(А)
|90’
|Погба Поль
|17’
|20’
|Сольдадо Роберто
|61’
|Санчес Герман
|74’
|Нева Карлос
|74’
|Монторо Анхель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|31’
|Молина Хорхе
|Гоналон Максим
|ван де Бек Донни
|Погба Поль
|46’
|46’
|Суарес Луис Хавьер
|Сольдадо Роберто
|46’
|Антонио Пуэртас
|Кенеди
|Джеймс Даниэл
|Кавани Эдинсон
|60’
|Мата Хуан Мануэль
|Фернандеш Бруну
|73’
|74’
|Диас Виктор
|Нева Карлос
|Амад Диалло
|Гринвуд Мэйсон
|82’
|Уильямс Брендон
|Ван-Биссака Аарон
|82’
|82’
|Перес Неуэн
|Санчес Герман
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|10
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|12
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|0
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|4
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мой прогноз 1-1
мой прогноз 1-1