РБ Лейпциг

В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 4 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

З 16 Клостерманн Лукас Отборы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

П 22 Мукиеле Норди Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 62

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 94

З 23 Хальстенберг Марцель Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 70

П 7 Забитцер Марсель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

П 44 Кампль Кевин Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 62

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 11 Хван Хи-Чхан Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 6 Конате Ибрахима

З 4 Орбан Вилли

З 39 Хенрикс Бенжамин Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 24

П 27 Лаймер Конрад Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 32

П 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 49

Н 21 Клюйверт Джастин

Н 9 Поульсен Юссуф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 49