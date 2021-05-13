|РБ Лейпциг
|1:4
|Боруссия
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1 : 4
завершен
13 мая 2021, 21:45
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 289 - 377.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.8
Средний возраст: 25.6 - 26.4
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 3-1-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 5
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Стадион Олимпиаштадион
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:40
|5’
|0:1
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Санчо Джейдон
ассистент Дахуд Махмуд
|28’
|0:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
|45’
|0:3
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Санчо Джейдон
ассистент Ройс Марко
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Ольмо Даниэль
ассистент Нкунку Кристофер
|1:3
|71’
|87’
|1:4
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|15’
|Джан Эмре
|25’
|Беллингхэм Джуд
|Упамекано Дайотчанкуль
|45’
|50’
|Дахуд Махмуд
|Ольмо Даниэль
|81’
|81’
|Санчо Джейдон
|90’
|Хуммельс Матс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поульсен Юссуф
|Серлот Александр
|46’
|Нкунку Кристофер
|Хван Хи-Чхан
|46’
|46’
|Азар Торган
|Беллингхэм Джуд
|Форсберг Эмиль
|Кампль Кевин
|62’
|Лаймер Конрад
|Мукиеле Норди
|62’
|Хенрикс Бенжамин
|Айдара Амаду
|70’
|74’
|Дилейни Томас
|Дахуд Махмуд
|89’
|Менье Тома
|Санчо Джейдон
|90+1’
|Рейна Джованни
|Холанд Эрлинг
|90+2’
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
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|23
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|5
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