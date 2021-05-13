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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг против Боруссия

РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 1:4 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
РБ Лейпциг
1 : 4
завершен
13 мая 2021, 21:45
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 289 - 377.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.8
Средний возраст: 25.6 - 26.4
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 3-1-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 5
Боруссия
Германия. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Олимпиаштадион
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:40
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.753.702.54
Лига Ставок 2.60 3.55 2.65
Мелбет 2.51 3.61 2.61
BetBoom 2.62 3.60 2.70
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    45' Упамекано Дайотчанкуль (5)
     
    2
    46' Серлот Александр (19) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
    46' Хван Хи-Чхан (11) уходит с поля, Нкунку Кристофер (18) вышел на поле
     
    2
    62' Кампль Кевин (44) уходит с поля, Форсберг Эмиль (10) вышел на поле
    62' Мукиеле Норди (22) уходит с поля, Лаймер Конрад (27) вышел на поле
     
    70' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Хенрикс Бенжамин (39) вышел на поле
     
    71' (1:3) Ольмо Даниэль (25) (Нкунку Кристофер (18))
     
    81' Ольмо Даниэль (25)
     
    5' (0:1) Санчо Джейдон (7) (Дахуд Махмуд (8))
     
    15' Джан Эмре (23)
     
    25' Беллингхэм Джуд (22)
     
    28' (0:2) Холанд Эрлинг (9) (Ройс Марко (11))
     
    45' (0:3) Санчо Джейдон (7) (Ройс Марко (11))
     
    46' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Азар Торган (10) вышел на поле
     
    50' Дахуд Махмуд (8)
     
    74' Дахуд Махмуд (8) уходит с поля, Дилейни Томас (6) вышел на поле
     
    81' Санчо Джейдон (7)
     
    87' (1:4) Холанд Эрлинг (9) (Санчо Джейдон (7))
     
    89' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Менье Тома (24) вышел на поле
     
    3
    90' Хуммельс Матс (15)
    90+1' Холанд Эрлинг (9) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
    90+2' Ройс Марко (11) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Санчо Джейдон
    ассистент Дахуд Махмуд
    28’ 0:2 Холанд Эрлинг
    ассистент Ройс Марко
    45’ 0:3 Санчо Джейдон
    ассистент Ройс Марко
    Ольмо Даниэль
    ассистент Нкунку Кристофер     		1:3 71’
    87’ 1:4 Холанд Эрлинг
    ассистент Санчо Джейдон
    Наказания
    15’ Джан Эмре
    25’ Беллингхэм Джуд
    Упамекано Дайотчанкуль 45’
    50’ Дахуд Махмуд
    Ольмо Даниэль 81’
    81’ Санчо Джейдон
    90’ Хуммельс Матс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Поульсен Юссуф Серлот Александр 46’
    Нкунку Кристофер Хван Хи-Чхан 46’
    46’ Азар Торган Беллингхэм Джуд
    Форсберг Эмиль Кампль Кевин 62’
    Лаймер Конрад Мукиеле Норди 62’
    Хенрикс Бенжамин Айдара Амаду 70’
    74’ Дилейни Томас Дахуд Махмуд
    89’ Менье Тома Санчо Джейдон
    90+1’ Рейна Джованни Холанд Эрлинг
    90+2’ Брандт Юлиан Ройс Марко
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 5
    		13 Фолы 14
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 2
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    РБ.L
    РБ.L
    14 мая в 22:33
    Не удевлюсь если Нагельсмана попросят на выход из Баварии еще до Нового года . Только и может что громко возмущаться и мохать руками. А Лейпциг пока не готов быть чемпионом . Вечно вторые а тут еще и сам Нагельсман постарался . С Серлотами Паузенами и Клостерманами кубки не выигрывают .
    Roger Young
    Roger Young
    14 мая в 10:10
    Молодцы, с победой!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    14 мая в 00:34
    Браво Дортмунд!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    14 мая в 00:16
    С победой шмелей!
    Carthaginian
    Carthaginian
    13 мая в 23:43
    Поздравляю Дортмунд и болельшиков. Красивая игра и красивая победа!
    Tormentor
    Tormentor
    13 мая в 23:38
    еееее.....разгром в финале)))Дортмунд молодцы
    Carthaginian
    Carthaginian
    13 мая в 22:52, ред.
    Думаю повторится если честно, но ЗП в 8 миллионов для тренера у которого даже кубка нет, это очень много как по мне.
    Пепс
    Пепс
    13 мая в 22:50
    Нагильсманн уже чемодан запаковал видать....
    Tormentor
    Tormentor ответ Carthaginian (раскрыть)
    13 мая в 22:42
    тут аналогично согласен... как бы не повторилась история с Ковачем. Мол во франкфурте был крут и даже взял тот же кубок,а итог все знаем. Мало опыта еще для Баварии ему
    dimagas2
    dimagas2 ответ Carthaginian (раскрыть)
    13 мая в 22:37
    Без тренера говорят вообще голяк)))
    Carthaginian
    Carthaginian ответ Tormentor (раскрыть)
    13 мая в 22:37
    Согласен, мне кажется Дортмунду стоило бы рискнуть и оставить Терзича. Но Розе более опытный специалист. Вопрос в том зачем Баварии Нагильсманн?
    bruno_07
    bruno_07 ответ Ванечка (раскрыть)
    13 мая в 22:23
    Нейтральное поле)!
    Tormentor
    Tormentor
    13 мая в 22:19
    на кой черт Марко РОзе дортмунду сдался,почему Терзича не оставить?!
    Tormentor
    Tormentor
    13 мая в 22:18
    Дортмунд красавы, трофей почти в руках. как красиво Хренапупекано Эрлинг посадил на очко :D. два раза подряд ДОртмунд может нагнуть "Наглого" ,и это будет шикарно)
    dimagas2
    dimagas2
    13 мая в 22:17
    2-0 это почти финиш.
    Carthaginian
    Carthaginian
    13 мая в 21:53
    Отличное начала матча!
    zooveterinar
    zooveterinar
    13 мая в 21:34
    Боруссия. 1Х.
    УЕСКА
    УЕСКА
    13 мая в 21:19
    Победа РБ Лейпциг и ТМ 3.5.
    Carthaginian
    Carthaginian
    13 мая в 21:12
    Удачи Дортмунду, надеюсь будет красивый футбол.
    VeniaminS
    VeniaminS
    13 мая в 20:59
    П-1
    idres
    idres
    13 мая в 20:40
    ОЗ точно!
    Ванечка
    Ванечка
    13 мая в 20:37
    Рискну на хозяев
    ermak6848
    ermak6848
    13 мая в 13:12
    Только вперёд РБ Лейпциг
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