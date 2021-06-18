В 23 Эдерсон Спасений: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 2 Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 84

З 14 Милитао Эдер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 6 Сандро Алекс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 77

З 3 Силва Тиаго Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 15 Фабиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 8 Фред Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Пасы: 74 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 19 Эвертон Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 21 Барбоса Габриэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

П 9 Жезус Габриэл Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 72

Н 10 Неймар Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Алиссон

В 12 Вевертон

З 16 Лоди Ренан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 13

З 4 Маркиньос

З 13 Эмерсон Фолов заработано: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 12

П 5 Каземиро

П 25 Луис Дуглас

П 17 Лукас Пакета

П 11 Эвертон Рибейро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

Н 18 Винисиус Жуниор

Н 7 Ришарлисон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45