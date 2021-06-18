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4 : 0
завершен
18 июня 2021, 03:00
пятница
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
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Сандро Алекс
ассистент Жезус Габриэл
|1:0
|12’
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Неймар
ассистент Фред
|2:0
|68’
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Эвертон Рибейро
ассистент Ришарлисон
|3:0
|89’
|Ришарлисон
|4:0
|90+3’
|23’
|Рамос Кристиан
|44’
|Йотун Йосимар
|Жезус Габриэл
|59’
|82’
|Тавара Жеральд
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ришарлисон
|Барбоса Габриэль
|46’
|Эвертон Рибейро
|Эвертон
|46’
|67’
|Иберико Луис
|Пенья Серхио
|67’
|Валера Алекс
|Лападула Джанлука
|Фирмино Роберто
|Жезус Габриэл
|72’
|74’
|Тавара Жеральд
|Куэва Кристиан
|74’
|Ариас Алексис
|Йотун Йосимар
|Лоди Ренан
|Сандро Алекс
|77’
|Эмерсон
|Данило
|84’
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|17
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|20
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|2
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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