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1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.1 - 7.9
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.2 - 28.6
Средний рост: 184.5 - 184.8
Легионеров: 1 - 4
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
Серия побед: 3 - 0
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +18 +23, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Заболотный Антон
ассистент Дзагоев Алан
|1:0
|61’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дзагоев Алан
|Бохинен Эмиль
|46’
|Эджуке Чидера
|Чалов Фёдор
|66’
|74’
|Агаларов Гамид
|Кротов Вячеслав
|74’
|Касинтура Эгаш
|Мрзляк Филип
|Кучаев Константин
|Ахметов Ильзат
|76’
|Бийол Яка
|Мухин Максим
|83’
|83’
|Фищенко Руслан
|Камилов Владислав
|87’
|Жамалетдинов Тимур
|Милетич Неманья
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|23
|Удары по воротам
|15
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|6
|Удары в створ
|2
|
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|8
|Фолы
|7
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|13
|Угловые
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|5
|
Мбаппе - 0
Холанд - 0
Антон - 1
Мбаппе - 0
Холанд - 0
Антон - 1
Не знаю, как другие, но я четко понимаю, что от армейцев сейчас нет смысла ждать искрометного футбола. Новому тренерскому штабу нужно выстроить игру. Сохранить хорошие моменты, которые ранее были, и обязательно привнести что-то новое.
Сегодня на первом месте стоял результат. ЦСКА его добился, хотя было непросто. Пришлось терпеть. В частности, практически весь первый тайм, когда игра у команды не шла. В обороне были проблемы, в центре не все было гладко, левый фланг немало позволял соперникам.
С терпением как раз у команды в последние годы были проблемы. Помните, как теряли очки в концовке с той же Уфой? Два матча 2019-го: 2:2 дома, 1:1 в гостях, все голы пропустили на последних минутах. Сегодня терпели уверенно, без паники. Георгию Щенникову отдельный респект, доигрывал через боль, не покинул поле, поскольку все три возможности для замен ЦСКА к тому времени уже использовал.
И как же хорошо что остался Дзагоев.
После перерыва вышел Алан и пошли стандарты. Очень опасные угловые, и это против Уфы, которая сама тут в полном порядке. Антон Заболотный забил классный гол после шикарной подачи от Дзагоева мог забить еще. А розыгрыш на третьего, когда немного промахнулся Марио!
Сколько времени стандарты были огромной проблемой для ЦСКА! Нынешнее преображение, несомненно, плюс новому тренерскому штабу. В частности, Григорию Бабаяну, ответственному за это направление.
Заболотный, как видим, уже начал приносить пользу, но хочется сказать несколько добрых слов и в адрес другого новичка красно-синих. Максим Мухин хорошо действовал в отборе, неплохо разворачивал атаки в нужном направлении. Тоже усиление, без малейших сомнений. С выходом Дзагоева, понятное дело, креатива в игре ЦСКА существенно добавилось.
Конечно, победы вполне могло и не быть, ведь в первом тайме у гостей было два отличных момента. Блестяще сыграл Игорь Акинфеев! Оба раза выручил команду, помог своему многолетнему партнеру по команде начать тренерскую карьеру с победы. Отметим и голкипера гостей, если бы не Александр Беленов, армейцы добились бы крупной победы.
Второй тайм ЦСКА провел очень хорошо. Первый да, невзрачно. Но важно, что нынешняя команда может серьезно прибавлять по ходу матча. Это большое дело, поскольку в последнее время часто было наоборот после мощного старта армейцы постепенно сбавляли скорости, и на концовку им не хватало сил.
Главное обыграть Уфу, начать сезон с победы. Получилось. Очень важно было взять три очка, и ЦСКА сделал это.
С победой, всех красно-синие и с успешным началом сезона.
Не знаю, как другие, но я четко понимаю, что от армейцев сейчас нет смысла ждать искрометного футбола. Новому тренерскому штабу нужно выстроить игру. Сохранить хорошие моменты, которые ранее были, и обязательно привнести что-то новое.
Сегодня на первом месте стоял результат. ЦСКА его добился, хотя было непросто. Пришлось терпеть. В частности, практически весь первый тайм, когда игра у команды не шла. В обороне были проблемы, в центре не все было гладко, левый фланг немало позволял соперникам.
С терпением как раз у команды в последние годы были проблемы. Помните, как теряли очки в концовке с той же Уфой? Два матча 2019-го: 2:2 дома, 1:1 в гостях, все голы пропустили на последних минутах. Сегодня терпели уверенно, без паники. Георгию Щенникову отдельный респект, доигрывал через боль, не покинул поле, поскольку все три возможности для замен ЦСКА к тому времени уже использовал.
И как же хорошо что остался Дзагоев.
После перерыва вышел Алан и пошли стандарты. Очень опасные угловые, и это против Уфы, которая сама тут в полном порядке. Антон Заболотный забил классный гол после шикарной подачи от Дзагоева мог забить еще. А розыгрыш на третьего, когда немного промахнулся Марио!
Сколько времени стандарты были огромной проблемой для ЦСКА! Нынешнее преображение, несомненно, плюс новому тренерскому штабу. В частности, Григорию Бабаяну, ответственному за это направление.
Заболотный, как видим, уже начал приносить пользу, но хочется сказать несколько добрых слов и в адрес другого новичка красно-синих. Максим Мухин хорошо действовал в отборе, неплохо разворачивал атаки в нужном направлении. Тоже усиление, без малейших сомнений. С выходом Дзагоева, понятное дело, креатива в игре ЦСКА существенно добавилось.
Конечно, победы вполне могло и не быть, ведь в первом тайме у гостей было два отличных момента. Блестяще сыграл Игорь Акинфеев! Оба раза выручил команду, помог своему многолетнему партнеру по команде начать тренерскую карьеру с победы. Отметим и голкипера гостей, если бы не Александр Беленов, армейцы добились бы крупной победы.
Второй тайм ЦСКА провел очень хорошо. Первый да, невзрачно. Но важно, что нынешняя команда может серьезно прибавлять по ходу матча. Это большое дело, поскольку в последнее время часто было наоборот после мощного старта армейцы постепенно сбавляли скорости, и на концовку им не хватало сил.
Главное обыграть Уфу, начать сезон с победы. Получилось. Очень важно было взять три очка, и ЦСКА сделал это.
С победой, всех красно-синие и с успешным началом сезона.
Но вряд-ли усатого позовут вместо Алексея.
Но вряд-ли усатого позовут вместо Алексея.
БАТЭ
Чемпион Белоруссии (6): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Обладатель Кубка Белоруссии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Белоруссии (3): 2010, 2011, 2013
ЦСКА
Обладатель Суперкубка России: 2018
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2016/17, 2017/18
Личные
Лучший тренер Белоруссии (10): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Лучший тренер месяца чемпионата России: сентябрь 2019[36]
БАТЭ
Чемпион Белоруссии (6): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Обладатель Кубка Белоруссии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Белоруссии (3): 2010, 2011, 2013
ЦСКА
Обладатель Суперкубка России: 2018
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2016/17, 2017/18
Личные
Лучший тренер Белоруссии (10): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Лучший тренер месяца чемпионата России: сентябрь 2019[36]
Ганчаренко то же был не топ тренер
Ганчаренко то же был не топ тренер
Я тебе напомнил что уже попадали на Реал и дважды его обыгрывали теми игроками которые сейчас в ЦСКА. Ушел только один Бекао.
Я тебе напомнил что уже попадали на Реал и дважды его обыгрывали теми игроками которые сейчас в ЦСКА. Ушел только один Бекао.
Сегодня показали что и без Влашича могут победить, хотя он в команде.
Сегодня показали что и без Влашича могут победить, хотя он в команде.
3 октября, среда, 2018
ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Реал" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 2-й минуте встречи забил полузащитник Никола Влашич после грубой ошибки хавбека Тони Крооса на своей половине поля.
Отметим, что на 90+5-й минуте встречи был удален голкипер Игорь Акинфеев, получивший две желтых карточки за споры с арбитром. Место в воротах занял Георгий Кырнац, заменивший хавбека Ивана Облякова.
Лига чемпионов
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 1:0 (1:0)
Гол: Влашич, 2.
ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол, Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).
"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиру (Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио.
Судьи: Хацеган. Георге, Шовре, Колцеску, Петреску (все - Румыния).
02 октября. Москва. Стадион "Лужники".
Тур 6
12 декабря 2018, 20:55
Реал
Мадрид, Испания
Реал 0 : 3 ПФК ЦСКА
Сантьяго Бернабеу
Мадрид, Испания
Кортуа Вальехо Марсело Одриосола Санчес Валверде Льоренте Асенсио Иско Бензема Винисиус
ПФК ЦСКА
ОСНОВНОЙ СОСТАВ Акинфеев Фернандес Набабкин Магнуссон Щенников Бекао Влашич
Сигурдссон Бистрович Обляков Чалов
Тренер тогда был Ганчаренко, а в ЦСКА все остались, кроме Бекао.
3 октября, среда, 2018
ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Реал" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 2-й минуте встречи забил полузащитник Никола Влашич после грубой ошибки хавбека Тони Крооса на своей половине поля.
Отметим, что на 90+5-й минуте встречи был удален голкипер Игорь Акинфеев, получивший две желтых карточки за споры с арбитром. Место в воротах занял Георгий Кырнац, заменивший хавбека Ивана Облякова.
Лига чемпионов
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 1:0 (1:0)
Гол: Влашич, 2.
ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол, Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).
"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиру (Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио.
Судьи: Хацеган. Георге, Шовре, Колцеску, Петреску (все - Румыния).
02 октября. Москва. Стадион "Лужники".
Тур 6
12 декабря 2018, 20:55
Реал
Мадрид, Испания
Реал 0 : 3 ПФК ЦСКА
Сантьяго Бернабеу
Мадрид, Испания
Кортуа Вальехо Марсело Одриосола Санчес Валверде Льоренте Асенсио Иско Бензема Винисиус
ПФК ЦСКА
ОСНОВНОЙ СОСТАВ Акинфеев Фернандес Набабкин Магнуссон Щенников Бекао Влашич
Сигурдссон Бистрович Обляков Чалов
Тренер тогда был Ганчаренко, а в ЦСКА все остались, кроме Бекао.
Я подозревал, что у коней свои футбольные правила)
Я подозревал, что у коней свои футбольные правила)