ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2021
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2020
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-12
2021-09-17
2021-09-24
2021-10-01
2021-10-15
2021-10-22
2021-10-29
2021-11-05
2021-11-19
2021-11-26
2021-12-03
2021-12-10
2022-02-25
2022-03-04
2022-03-11
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-08
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06
2022-05-13
2022-05-21
ЦСКА - Уфа
Урал - Краснодар
Крылья Советов - Ахмат

Протокол матча ЦСКА против Уфа

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
ЦСКА
1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.1 - 7.9
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.2 - 28.6
Средний рост: 184.5 - 184.8
Легионеров: 1 - 4
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
Серия побед: 3 - 0
Уфа
Смотреть трансферы
Смотреть трансферы
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +18 +23, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.116.23
Лига Ставок 1.53 4.30 6.40
Фонбет Live! 1.07 9.00 100.00
Мелбет 1.66 3.84 6.05
1XBET 1.77 3.74 5.45
    Еще
     
    46' Бохинен Эмиль (88) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    61' (1:0) Заболотный Антон (91) (Дзагоев Алан (10))
     
    66' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Эджуке Чидера (11) вышел на поле
     
    76' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
     
    83' Мухин Максим (6) уходит с поля, Бийол Яка (29) вышел на поле
     
    2
    74' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Агаларов Гамид (9) вышел на поле
    74' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Касинтура Эгаш (23) вышел на поле
     
    83' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
     
    87' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
    Голы
    Заболотный Антон
    ассистент Дзагоев Алан     		1:0 61’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дзагоев Алан Бохинен Эмиль 46’
    Эджуке Чидера Чалов Фёдор 66’
    74’ Агаларов Гамид Кротов Вячеслав
    74’ Касинтура Эгаш Мрзляк Филип
    Кучаев Константин Ахметов Ильзат 76’
    Бийол Яка Мухин Максим 83’
    83’ Фищенко Руслан Камилов Владислав
    87’ Жамалетдинов Тимур Милетич Неманья
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 15
    		6 Удары в створ 2
    		8 Фолы 7
    		13 Угловые 2
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 5
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:56
    На 25.07.2021
    Мбаппе - 0
    Холанд - 0
    Антон - 1
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 09:41, ред.
    Судить о тренерских способностях Березуцкого пока рано. Время покажет. Удивило лишь то, с каким хладнокровием он вчера смотрел на концовку матча, будто смотрит какой-то скучный сериал по телеку. Этот человек "пороть горячку" уж точно не станет. И подход к построению игры кардинально противоположный идеям Гончаренко. Если Гончаренко пытался приспособить имеющихся игроков под родившиеся в его мозгу схемы, то Березуцкий очевидно наоборот пытается подобрать оптимальную схему под имеющийся набор игроков. А имеется явный перебор полузащитников, большая часть из которых явно не разрушители, а игроки атакующего плана. Что из всего этого получится посмотрим. Понятно, что новые позиции, новые схемы - это новые "шишки", которые нужно еще набить, не все так гладко, как на бумаге. Еще будет интересно посмотреть какое место в этой схеме займет Влашич (если он все же останется). Потому что в той схеме, по которой они играли вчера, нет места Влашичу, как нет позиции АПЗ. Ему остается играть либо крайнего нападающего (что он не любит), либо центрального полузащитника.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 08:53
    Антон Заболотный на вопросы, не расстраивали ли его нереализованные моменты в контрольных матчах, заявлял: "Я абсолютно спокоен – главное, что будет в сезоне". В итоге именно он забил первый гол ЦСКА в этом чемпионате. Возвращение в родной клуб получилось отличным.
    Не знаю, как другие, но я четко понимаю, что от армейцев сейчас нет смысла ждать искрометного футбола. Новому тренерскому штабу нужно выстроить игру. Сохранить хорошие моменты, которые ранее были, и обязательно привнести что-то новое.
    Сегодня на первом месте стоял результат. ЦСКА его добился, хотя было непросто. Пришлось терпеть. В частности, практически весь первый тайм, когда игра у команды не шла. В обороне были проблемы, в центре не все было гладко, левый фланг немало позволял соперникам.
    С терпением как раз у команды в последние годы были проблемы. Помните, как теряли очки в концовке с той же Уфой? Два матча 2019-го: 2:2 дома, 1:1 в гостях, все голы пропустили на последних минутах. Сегодня терпели уверенно, без паники. Георгию Щенникову отдельный респект, доигрывал через боль, не покинул поле, поскольку все три возможности для замен ЦСКА к тому времени уже использовал.
    И как же хорошо что остался Дзагоев.
    После перерыва вышел Алан и пошли стандарты. Очень опасные угловые, и это против Уфы, которая сама тут в полном порядке. Антон Заболотный забил классный гол после шикарной подачи от Дзагоева мог забить еще. А розыгрыш на третьего, когда немного промахнулся Марио!
    Сколько времени стандарты были огромной проблемой для ЦСКА! Нынешнее преображение, несомненно, плюс новому тренерскому штабу. В частности, Григорию Бабаяну, ответственному за это направление.
    Заболотный, как видим, уже начал приносить пользу, но хочется сказать несколько добрых слов и в адрес другого новичка красно-синих. Максим Мухин хорошо действовал в отборе, неплохо разворачивал атаки в нужном направлении. Тоже усиление, без малейших сомнений. С выходом Дзагоева, понятное дело, креатива в игре ЦСКА существенно добавилось.

    Конечно, победы вполне могло и не быть, ведь в первом тайме у гостей было два отличных момента. Блестяще сыграл Игорь Акинфеев! Оба раза выручил команду, помог своему многолетнему партнеру по команде начать тренерскую карьеру с победы. Отметим и голкипера гостей, если бы не Александр Беленов, армейцы добились бы крупной победы.
    Второй тайм ЦСКА провел очень хорошо. Первый да, невзрачно. Но важно, что нынешняя команда может серьезно прибавлять по ходу матча. Это большое дело, поскольку в последнее время часто было наоборот после мощного старта армейцы постепенно сбавляли скорости, и на концовку им не хватало сил.
    Главное обыграть Уфу, начать сезон с победы. Получилось. Очень важно было взять три очка, и ЦСКА сделал это.
    С победой, всех красно-синие и с успешным началом сезона.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:12
    Теперь Милану нужен не Влашич....а Заболотный....
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:14
    Заболотный велИк !
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:44
    я помню когда не было ковида. и полны были стадионы. ну ковид то был. мы не знали что он есть. но суть в другом. стадионы были прлные. люди шли смотреть. и тут на сайте лет 6 назад в такое время набирали по 1000 комментариев. может кто то помниит . я не думаю что я ошибаюсь. этот китайский вирус убил все . прав был трамп что нужно с них спрашивать хоть они не виноватые. у людей убит бизнесс. люди уже воруют не знаю что делать..такое чувство что с этой пандемией будем всю жизнь жить и умрем как подчиненные . я был в сизо помню диктовку встать подьем. лечь отбой. итп. как садик. и тут уже одеть маску. снять маску
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:25
    Спартаку сейчас обиднее всех. Все выиграли, только он проиграл.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    Поживем увидим.
    Но вряд-ли усатого позовут вместо Алексея.
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:47, ред.
    ганчар уже добивался . у него есть титулы. мне интересно что будет с лёхой. слухи ходят что усатый в спину дышит лёхе.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Вот теперь будет интересно посмотреть чего добьется Алексей с ЦСКА, а Ганчаренко с Краснодаром. В конце сезона сравним.
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
    мне больше интересно что добьется лёха . не имея опыта . в топку помню кинули мусаева. что вышло? все знаем. сейчас он тоже на стажировке у слуцкого. а где слуцкий был на стажировке? в челси. опыт еще витесса есть, замечу что мусаев где то выглядел добротно . уважение
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:43
    все мы стажируемся . все учимся. слуцкий хороший тренер. кбб тоже был на стажировках в европе. тоже обыграл саму барсу. и этот результат имел значение.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Вот теперь посмотрим чего он добьется с Краснодаром.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Алексей был на стажировке у самого Слуцкого в голландском клубе
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:41
    ренерские
    БАТЭ
    Чемпион Белоруссии (6): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    Обладатель Кубка Белоруссии: 2009/10
    Обладатель Суперкубка Белоруссии (3): 2010, 2011, 2013
    ЦСКА
    Обладатель Суперкубка России: 2018
    Серебряный призёр чемпионата России (2): 2016/17, 2017/18
    Личные
    Лучший тренер Белоруссии (10): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
    Лучший тренер месяца чемпионата России: сентябрь 2019[36]
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:41
    С 2004 по 2006 год работал в БАТЭ тренером дублирующего состава клуба. В 2007 году стал старшим тренером основной команды БАТЭ, а 13 ноября 2007 года стал главным тренером. Ещё в декабре 2005 года Гончаренко получил лицензию УЕФА категории «B», затем категории «А», а также 24 декабря 2010 года — категории Pro...В 2008 году БАТЭ вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а Гончаренко стал самым молодым главным тренером в истории этого турнира[5]. Успех на международной арене — клуб впервые вышел в основной раунд турнира, в котором дважды сыграл вничью с «Ювентусом» — 2:2, 0:0 и «Зенитом» в Санкт-Петербурге — 1:1 — был подкреплён победой в чемпионате Белоруссии. По итогам года стал победителем национального конкурса «Триумф» в номинации «Тренер года». Также занял 17-е место в рейтинге лучших клубных тренеров 2008 года по версии...В 2011 году Гончаренко во второй раз вывел БАТЭ в групповой раунд Лиги чемпионов. Компанию его команде составили «Барселона», «Милан» и «Виктория». В этой группе БАТЭ не сумел одержать ни одной победы....В 2012 году БАТЭ под руководством Гончаренко в третий раз вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, где встретился с «Баварией», «Валенсией» и «Лиллем». Этот розыгрыш стал наиболее удачным: 19 сентября 2012 года БАТЭ впервые одержал победу в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв в гостях «Лилль» (3:1), а 2 октября в Минске сенсационно победил «Баварию» (3:1). В итоге БАТЭ занял в группе 3-е место и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где уступил турецкому клубу...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:40, ред.
    Только что то его опыт не помог в РПЛ
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:37, ред.
    гончаренко ) ну ты сказал. гончар имеет опыт в лч. очень хороший с БАТЕ . посмотри как в БАТЕ он проходил топы и понервничать заставлял многие клубы) гончар как раз опытный волк . а леха только начал. не сравнивай гончара и леху. гончар имеет опыт. лёхе как раз на стажировку надо бы к таким.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:33, ред.
    Когда при Ганчаренко попадали на Реал с этими же игроками все тоже сомневались, что они обыграют Реал.
    Ганчаренко то же был не топ тренер
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:32
    при лёхе думаешь обыграют? я что то сомневаюсь.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:30, ред.
    Ты сказал..(по игре было видно. играть с таким составим в лч если допустим попадут еще туда. да и с физкультурником. это будет чтото. я представляю если попадут на реал. челси или барсу.)

    Я тебе напомнил что уже попадали на Реал и дважды его обыгрывали теми игроками которые сейчас в ЦСКА. Ушел только один Бекао.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Ага Заболотный который сегодня принес первые три очка ЦСКА.
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:24, ред.
    на счет в мск сильно . не спорю. а в итоге что получилось по таблице? места какие? есть статистика у вас? и кт был тренер в тот момент . я не порицаю цска и не имею право . лучшие годы цска это газаевские . кубок уефа. карвальо и другие на тот момент мое уважение тем временам игр .
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:23, ред.
    А первая игра в Москве для Реала что решала которую они проиграли?
    Сегодня показали что и без Влашича могут победить, хотя он в команде.
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 23:20
    эта игра что то решала? выход из группы ? или уже реал решил свои дела. и не имел мотивации в игре сохраняя силы в другие игры. ну там состав не тот что был сегодня . влашича к примеру нет. но примерно таков. допустим. а что решала игра?
    cska1948
    cska1948 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Я тоже считаю, что Ганчаренко не хуже этих двоих. Но решаем судьбу тренера не мы с вами.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:04, ред.
    ЦСКА - "Реал" - 1:0. После матча

    3 октября, среда, 2018

    ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Реал" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 2-й минуте встречи забил полузащитник Никола Влашич после грубой ошибки хавбека Тони Крооса на своей половине поля.

    Отметим, что на 90+5-й минуте встречи был удален голкипер Игорь Акинфеев, получивший две желтых карточки за споры с арбитром. Место в воротах занял Георгий Кырнац, заменивший хавбека Ивана Облякова.

    Лига чемпионов

    Группа G

    ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 1:0 (1:0)

    Гол: Влашич, 2.

    ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол, Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

    "Реал" (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиру (Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио.

    Судьи: Хацеган. Георге, Шовре, Колцеску, Петреску (все - Румыния).

    02 октября. Москва. Стадион "Лужники".



    Тур 6
    12 декабря 2018, 20:55

    Реал
    Мадрид, Испания

    Реал 0 : 3 ПФК ЦСКА

    Сантьяго Бернабеу
    Мадрид, Испания


    Кортуа Вальехо Марсело Одриосола Санчес Валверде Льоренте Асенсио Иско Бензема Винисиус

    ПФК ЦСКА
    ОСНОВНОЙ СОСТАВ Акинфеев Фернандес Набабкин Магнуссон Щенников Бекао Влашич
    Сигурдссон Бистрович Обляков Чалов

    Тренер тогда был Ганчаренко, а в ЦСКА все остались, кроме Бекао.
    makkie
    makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Чистый гол из офсайда?
    Я подозревал, что у коней свои футбольные правила)
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:59
    у нас есть игра, это самое главное, результат прийдёт. думаю сейчас идеальное время чтобы грохнуть бенфику...а у вас Лёша Березуцкий главный тренер и основной нападающий Антоха Заболотный!!! стоило убирать Ганчаренко? по мне он как тренер сильнее Олича и Лёшки
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 22:55
    а вы?😂
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100