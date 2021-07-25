В 35 Акинфеев Игорь Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 5 Васин Виктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 2 Выносы: 11 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

З 2 Фернандес Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 51 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

Н 7 Ахметов Ильзат Ударов всего: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 76

П 88 Бохинен Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

П 6 Мухин Максим Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 83

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

Н 91 Заболотный Антон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

Н 9 Чалов Фёдор Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 45 Боков Данила

В 46 Яковлев Владислав

З 14 Набабкин Кирилл

П 29 Бийол Яка Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 25 Бистрович Кристиян

П 8 Влашич Никола

П 10 Дзагоев Алан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 6 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 50

П 19 Зайнутдинов Бактиёр

П 20 Кучаев Константин Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 22 Марадишвили Константин

П 71 Тикнизян Наир