|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
После событий тысячи футбольных фанатов и экспертов, включая Гэри Линекера, обратились в социальные сети, чтобы отметить этот невероятный жест. И сейчас, как болельщик Ливера, я чувствую энергетику их болельщиков. Красивая игра. Но конечно я хочу увидеть счет в пользу Ливера)).
После событий тысячи футбольных фанатов и экспертов, включая Гэри Линекера, обратились в социальные сети, чтобы отметить этот невероятный жест. И сейчас, как болельщик Ливера, я чувствую энергетику их болельщиков. Красивая игра. Но конечно я хочу увидеть счет в пользу Ливера)).