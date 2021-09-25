В 1 Алиссон Голов пропущено: 3 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 96

З 4 ван Дейк Вирджил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

З 32 Матип Жоэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 96

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 68

П 3 Фабиньо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 96

П 14 Хендерсон Джордан Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 12 Гомес Джо

З 5 Конате Ибрахима

З 21 Цимикас Константинос

П 7 Милнер Джеймс

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

Н 18 Минамино Такуми

Н 27 Ориги Дивок

Н 9 Фирмино Роберто Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 18.09.21 , с ним 10 из 15 очков в нац. чемпионате Алькантара Тьяго (П) - Травма икроножной мышцы

(П) - Травма лодыжки

Не играл с 03.10.21 , с ним 12 из 15 очков в нац. чемпионате Кейта Наби (П) - Травма лодыжки