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Брентфорд - Ливерпуль
Челси - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Эвертон - Норвич Сити
Лидс - Вест Хэм
Лестер Сити - Бернли
Уотфорд - Ньюкасл Юнайтед

Протокол матча Брентфорд против Ливерпуль

Брентфорд Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон) 3:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд
3 : 3
завершен
25 сентября 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 110.5 - 613
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.6
Средний возраст: 25 - 27.1
Средний рост: 183.2 - 183.4
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 4
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 6 тур
Стадион Брентфорд Коммьюнити Стэдиум (Брентфорд), зрителей: 16876
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.444.501.50
Фонбет 6.60 4.40 1.50
1XBET 7.50 4.78 1.48
BetBoom 7.46 4.67 1.46
    Еще
     
    27' (1:0) Пиннок Этан (5) (Тоуни Айвен (17))
     
    42' Пиннок Этан (5) уходит с поля, Йоргенсен Занка Матиас (22) вышел на поле
     
    44' Франк Огочукву (15)
     
    63' (2:2) Янельт Виталий (27)
     
    68' Франк Огочукву (15) уходит с поля, Баптист Шендон (26) вышел на поле
     
    78' Норгор Кристиан (6) уходит с поля, Висса Йоан (11) вышел на поле
     
    82' (3:3) Висса Йоан (11)
     
    31' (1:1) Жота Диого (20) (Хендерсон Джордан (14))
     
    54' (1:2) Салах Мохамед (11) (Фабиньо (3))
     
    67' (2:3) Джонс Кертис (17) (Робертсон Эндрю (26))
     
    68' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    70' Робертсон Эндрю (26)
    Голы
    Пиннок Этан
    ассистент Тоуни Айвен     		1:0 27’
    31’ 1:1 Жота Диого
    ассистент Хендерсон Джордан
    54’ 1:2 Салах Мохамед
    ассистент Фабиньо
    Янельт Виталий 2:2 63’
    67’ 2:3 Джонс Кертис
    ассистент Робертсон Эндрю
    Висса Йоан 3:3 82’
    Наказания
    Франк Огочукву 44’
    70’ Робертсон Эндрю
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Йоргенсен Занка Матиас Пиннок Этан 42’
    Баптист Шендон Франк Огочукву 68’
    68’ Фирмино Роберто Джонс Кертис
    Висса Йоан Норгор Кристиан 78’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 16
    		4 Удары в створ 6
    		8 Фолы 7
    		2 Угловые 11
    		4 Офсайды 4
    		33% Владение мячом 67%
    		3 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    26 сентября в 11:58
    Брентфорд еще когда Арсенал прибил в 1 туре, было понятно, что сюрпризов еще от них можно ждать, чем то напоминают прошлогодний лидс и позапрошлый шеффилд, ..........
    Бак5
    Бак5
    26 сентября в 10:22
    Такие команды надо спокойно громить, три мяча говорит о многом от аутсайдера что то не так с обороной Ливерпуля, может Конате надо было выпускать в место Матипа? нужна свежая кровь, не усилили состав, у этой команды нет мотиваци, они выйграли все что можно, Жота имел хороший шанс сделать хет-трик, Мане запорол моменты.
    sergsudak
    sergsudak
    26 сентября в 09:19
    Могу одно сказать ((не смотревши матч)), если проходят 3-3 с новичком, то будут и типа 7-2 по ходу сезона. Как следствие- максимум 3-4 место в итоге.
    АбдуФотий
    АбдуФотий
    26 сентября в 07:08
    Не зря лег спать на второй тайм, дырявая оборона, конченные игроки
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ allemz (раскрыть)
    26 сентября в 00:09
      allemz
      allemz ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      26 сентября в 00:02
      Ты слегка переоценил их, они сейчас уже на 14 месте)
      протон
      протон
      25 сентября в 23:43
      Салах спижонил при счете 3:2 в пользу красных.. Спокойно могли победу увозить и перед очной с МС на три очка опережать.
      Ron09
      Ron09
      25 сентября в 23:20
      Интересно где сейчас Чемпион Чемпионшипа... Конорейки...
      А так Бренфорд давно должен был выйти в Апл просто не везло им Фулхэм удачливее оказался
      Муслим90
      Муслим90
      25 сентября в 22:40
      Обидная ничья..ждал победы...но хозяева молодцы...бились до последнего
      Агент ФСБ
      Агент ФСБ
      25 сентября в 22:27
      Игра была равна.)
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
      25 сентября в 22:05
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        25 сентября в 21:48
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          25 сентября в 21:43
          Зато Эмполи с Наполи и Удинезе забило юве достаточно, чтобы юве был на 12 месте)))))
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          25 сентября в 21:42
          в каждом туре сюрпризы, вся борьба еще далеко впереди, это АПЛ !
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          25 сентября в 21:40
          болелы хозяев молодцы! прекрасная поддержка команды, отличная футбольная атмосфера!
          dimagas2
          dimagas2
          25 сентября в 21:37
          Чайки жахнут КП в понедельник и будут на 1-м месте))))
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ Rizo1 (раскрыть)
          25 сентября в 21:36
          Жаль что Брентфорд забил меньше Астон Виллы. Аха-ха)
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin
          25 сентября в 21:36
          Жаль, что ничья, могли лидировать + 3, а так всего +1, но нужно было свои моменты забивать. У Мане с Салахом было достаточно моментов, что бы решить, но не получилось. В обороне тоже сыграли не важно, отмечу Брентфорд хорошо дисциплинированная команда, желаю им удачи в дальнейшем.
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
          25 сентября в 21:36
          Я уже выучил и ушёл на каникулы. Аха-ха)
          Rizo1
          Rizo1
          25 сентября в 21:36
          Жаль очень жаль(((
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          25 сентября в 21:35
          отличный футбольный матч! Обеим командам спасибо за невероятные эмоции!
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
          25 сентября в 21:33
          Сезон длинный и на эту дорожку могут ступить)
          particular
          particular
          25 сентября в 21:31
          Очередной нетривиальный исход поединка, казалось бы, разнополярных команд. АПЛ во всей красе.
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          25 сентября в 21:31
          Приветствую. Ну я ожидал путь Норвича.
          BOSSHUGOBOSS
          BOSSHUGOBOSS
          25 сентября в 21:30
          пчелы неплохо жалят
          L. F. С.
          L. F. С.
          25 сентября в 21:30
          Бездарная игра в защите- просто жуть.
          Из положительного- единолично возглавили таблицу) Ну а новички лиги многим еще могут доставить проблем в чемпе.
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
          25 сентября в 21:28
          Приветствую. Ну Арсенал уже давно не показывает достойной игры. Волки тоже не стабильны. А после Астон Виллы и этому результату не удивлён. Аха-ха)
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          25 сентября в 21:27
          Справедливый итог в матче равных команд. Аха-ха)
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          25 сентября в 21:27
          Арсенал обыграли, Вулверхэмптон на выезде, в кубке 7-0 победили, сейчас вот с ливером. А перед сезоном это была безопасная ставка на вылет.
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          25 сентября в 21:22, ред.
          Это да, вот Астон Вилла мощно прокатила чемпиона, 7:2)
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