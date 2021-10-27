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Реал - Осасуна
Мальорка - Севилья
Райо Вальекано - Барселона
Бетис - Валенсия

Протокол матча Реал против Осасуна

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 0:0 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона) Осасуна
Реал
0 : 0
завершен
вчера, 22:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 495 - 53.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.8
Средний возраст: 26.6 - 26.3
Средний рост: 182.8 - 183.5
Легионеров: 9 - 1
Схемы: 4-3-3 - 5-3-2
Серия побед: 2 - 0
Осасуна
Испания. Примера 2021/2022, 11 тур
Стадион Сантьяго Бернабеу
Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 0:0 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона) Осасуна
90:00
Реал
Осасуна
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.346.158.70
Мелбет 1.26 6.17 12.80
1XBET 1.28 6.50 12.00
    Еще
     
    28' Камавинга Эдуардо (25)
     
    46' Камавинга Эдуардо (25) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
     
    3
    69' Менди Ферлан (23) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
    69' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Васкес Лукас (17) вышел на поле
    69' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    15' Гарсия Унаи (4)
     
    2
    67' Авила Луис Эсекьель (9) уходит с поля, Брашанац Дарко (8) вышел на поле
    67' Мартинес Хави (28) уходит с поля, Гарсиа Рубен (14) вышел на поле
     
    89' Кике (18) уходит с поля, Мартинес Иван (20) вышел на поле
     
    90' Монкайола (7) уходит с поля, Ойер (6) вышел на поле
    Наказания
    15’ Гарсия Унаи
    Камавинга Эдуардо 28’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родриго Камавинга Эдуардо 46’
    67’ Брашанац Дарко Авила Луис Эсекьель
    67’ Гарсиа Рубен Мартинес Хави
    Марсело Менди Ферлан 69’
    Васкес Лукас Карвахаль Даниэль 69’
    Азар Эден Асенсио Марко 69’
    89’ Мартинес Иван Кике
    90’ Ойер Монкайола
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 0
    		12 Фолы 10
    		11 Угловые 3
    		5 Офсайды 0
    		75% Владение мячом 25%
    		0 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    We are but a simple servant
    We are but a simple servant ответ Rex04 (раскрыть)
    сегодня в 16:08, ред.
      We are but a simple servant
      We are but a simple servant ответ Rex04 (раскрыть)
      сегодня в 16:06
      Как где? На месте же - 0 голов, 0 ассистов в Лиге 1
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер ответ NOVA (раскрыть)
      сегодня в 13:55
      Всё равно станете чемпионами, можете не сомневаться. На фоне нестабильно Атлетико, поверженной Барселоны и остальных нищих команд
      Абрамджан
      Абрамджан ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
      сегодня в 11:39
      Осасуна только месе по силам была)
      Абрамджан
      Абрамджан ответ Rex04 (раскрыть)
      сегодня в 11:38
      В Париже на лавке сидит)
      Абрамджан
      Абрамджан
      сегодня в 11:37
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
        сегодня в 11:06
        Набивает. 9 голов забил им, 6 Андорра, Литва и тд))
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Rex04 (раскрыть)
        сегодня в 11:04
        Он снимает очередное видео для шантажа 😀
        NOVA
        NOVA
        сегодня в 08:58
        ну как так, очередная потеря очков?! уже потеряли минимум 7 очков, а могли быть в лидерах с большим отрывом!!!
        Rex04
        Rex04
        сегодня в 08:42
        Осасунули просто Реала ..😀
        Rex04
        Rex04
        сегодня в 08:41
        А где претендент на ЗМ ????
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 08:17
        С Осасуной теперь приходится считаться.
        Ми Ша
        Ми Ша ответ Funny_Smailik (раскрыть)
        сегодня в 08:03
        Главное Барсе 2 отгрузили)). Как игра с Райо Вальекано?).
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 07:08
        Это говорит о том, что слабых команд в Испании Нет..
        Vladimir808
        Vladimir808
        сегодня в 06:18
        Испанские гранды в кризисе.
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST ответ Funny_Smailik (раскрыть)
        сегодня в 06:17
        Говорит тот, кто говорит что Роналду стату на Люксембургах набивает...
        112910415
        112910415
        сегодня в 06:11
        трудно с Осасуной ...
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж ответ Funny_Smailik (раскрыть)
        сегодня в 05:46
          Funny_Smailik
          Funny_Smailik
          сегодня в 05:19, ред.
            mihaluch
            mihaluch
            сегодня в 03:47
            Тщетные попытки Реала закончились неудачей.
            We are but a simple servant
            We are but a simple servant ответ da da da (раскрыть)
            сегодня в 01:43
              We are but a simple servant
              We are but a simple servant ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              сегодня в 01:32, ред.
              Брат, может всех топовых игроков мира подписать, как например, в ПСЖ?
              Лидер должен быть один в команде. Состав вообще неплохой в РМ, просто нет свежих идей, чтобы могли как в старые добрые времена колотить минимум по 2-3 гола в каждом матче.
              Как я помню, Анчеллоти по ходу сезона начинает что-то новое выдавать и команда становится более синхронной и появляются новые идеи. До зимы надо смотреть в ЛЛ и в ЛЧ смотреть, с какого места выйдут из группы. Сейчас поспешные выводы ни к чему.
              А на счёт баласта вроде Бейла... сами виноваты, что не продали в Китай, когда была возможность. А Азар - не повезло мужику с этими травмами. Иско - он же никогда и не был каким особым звеном в составе РМ, просто мог в какие-то отдельные периоды выдавать перфомансы, а так он никогда не выделялся стабильностью. Марсело - он уже свое отработал, да и многое сделал для команды + к тому же появилась конкуренция в его позиции, которые голодные до трофеев и прочих наград, коротко говоря, мотивация у них на пределе нежели чем у Марсело.
              NOVA
              NOVA
              сегодня в 01:08
              опять потеря очков!!! уже минимум 7 в этом сезоне!!
              kotmyshka
              kotmyshka
              сегодня в 00:55
              сорвался хороший экспресс
              Eirek
              Eirek ответ da da da (раскрыть)
              сегодня в 00:48
              Не знаю с чего такая уверенность про более сильный состав, мы сейчас в одной лодке - все зависит того пойдет у молодняка что-то, и как себя "старая гвардия чувствует", и не более.
              Вообще очень удивлюсь, если Атлетико не возьмет уверенно чемпионат в этом, а может и следующем году.
              95-shishani-95
              95-shishani-95
              сегодня в 00:41
              Осасуна молодцы. Очень хорошо отоборонялись. Реал Мадрид не умеет играть против таких команд. В первых играх, после возвращения Анчелотти, думал, что он ставит хорошую игру. Но ничего подобного, Реал как играл в навесы и дальние удары при Зидана, так и продолжает против таких команд. Зачем в старте выпускать Асенсио, если он очень хорош при выходе на замену? А Родриго, наоборот, хорош со старта. Почему не выпускает Йовича и Мариано, если Реал играет в такие навесы? Они очень очень пригодились бы во второй половине 2-го тайма. Азар, который вышел на 69 минуте, имел 3/2 паса на 80-какой-то минуте. Надеюсь, что зимой или летом избавимся от него и Бэйла. У Бензема опять засуха голов пошла. Какие-то непонятные удары пошли у команды. Винисиус и кто-то ещё (Азар?) выходят 2 на 1 против вратаря, Винисиус бьёт во вратаря, он даже не собирался отдавать (хоть там и был оффсайд в итоге)!
              Короче говоря, нужна свежая кровь!!! Марсело, Иско, Бэйл и Азар, обязательно надо убрать из команды до следующего сезона. И взять Мбаппе, Холанда, Собослаи, Рюдигера и т.д. надо взять. Также наигрывать Гути и остальных молодых.
              амурец
              амурец
              сегодня в 00:39
              Да уж, а ведь Реал должен был побеждать, опять осечка
              eleven LC
              eleven LC
              сегодня в 00:35
              Результат матча не сильно удивяет,Осасуна в этом сезоне прекрасно играет в гостях,до матча с Реалом было 4 победы в 4 матчах!
              Но всё же Реал должен был побеждать!
              eleven LC
              eleven LC ответ da da da (раскрыть)
              сегодня в 00:30
              Здесь дело не в тренере,в Барсе полнейший бардак и ни один топ тренер туда не пойдёт
              Для победы в Примере нужны хорошие футболисты,а не Люк Де Йонг и Депай
              А денег у Барсы на это нет
              протон
              протон
              сегодня в 00:28
              Зачем вот на такой погоде и газоне Азар, кого тут обводить в этой жиже, рискуя сломаться опять? тут нужен наш классический дурак-Виник беги-бей. Человек-электричка, человек-санки.
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