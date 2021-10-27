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Короче говоря, нужна свежая кровь!!! Марсело, Иско, Бэйл и Азар, обязательно надо убрать из команды до следующего сезона. И взять Мбаппе, Холанда, Собослаи, Рюдигера и т.д. надо взять. Также наигрывать Гути и остальных молодых.
Короче говоря, нужна свежая кровь!!! Марсело, Иско, Бэйл и Азар, обязательно надо убрать из команды до следующего сезона. И взять Мбаппе, Холанда, Собослаи, Рюдигера и т.д. надо взять. Также наигрывать Гути и остальных молодых.
Лидер должен быть один в команде. Состав вообще неплохой в РМ, просто нет свежих идей, чтобы могли как в старые добрые времена колотить минимум по 2-3 гола в каждом матче.
Как я помню, Анчеллоти по ходу сезона начинает что-то новое выдавать и команда становится более синхронной и появляются новые идеи. До зимы надо смотреть в ЛЛ и в ЛЧ смотреть, с какого места выйдут из группы. Сейчас поспешные выводы ни к чему.
А на счёт баласта вроде Бейла... сами виноваты, что не продали в Китай, когда была возможность. А Азар - не повезло мужику с этими травмами. Иско - он же никогда и не был каким особым звеном в составе РМ, просто мог в какие-то отдельные периоды выдавать перфомансы, а так он никогда не выделялся стабильностью. Марсело - он уже свое отработал, да и многое сделал для команды + к тому же появилась конкуренция в его позиции, которые голодные до трофеев и прочих наград, коротко говоря, мотивация у них на пределе нежели чем у Марсело.
Лидер должен быть один в команде. Состав вообще неплохой в РМ, просто нет свежих идей, чтобы могли как в старые добрые времена колотить минимум по 2-3 гола в каждом матче.
Как я помню, Анчеллоти по ходу сезона начинает что-то новое выдавать и команда становится более синхронной и появляются новые идеи. До зимы надо смотреть в ЛЛ и в ЛЧ смотреть, с какого места выйдут из группы. Сейчас поспешные выводы ни к чему.
А на счёт баласта вроде Бейла... сами виноваты, что не продали в Китай, когда была возможность. А Азар - не повезло мужику с этими травмами. Иско - он же никогда и не был каким особым звеном в составе РМ, просто мог в какие-то отдельные периоды выдавать перфомансы, а так он никогда не выделялся стабильностью. Марсело - он уже свое отработал, да и многое сделал для команды + к тому же появилась конкуренция в его позиции, которые голодные до трофеев и прочих наград, коротко говоря, мотивация у них на пределе нежели чем у Марсело.