В 1 Куртуа Тибо Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 4 Алаба Давид Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 2 Карвахаль Даниэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 69

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 69

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 25 Камавинга Эдуардо Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Перехваты: 2 Пасы: 118 Точность пасов: 112 Минут сыграно: 90

Н 11 Асенсио Марко Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 69

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Лунин Андрей

В 40 Фуидиас Тони

З 5 Вальехо Хесус

З 12 Марсело Всего навесов: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 21

З 6 Начо

П 27 Бланко Антонио

П 17 Васкес Лукас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 21

Н 7 Азар Эден Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 21

Н 24 Диас Мариано

Н 16 Йович Лука

Н 21 Родриго Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 21 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 24.10.21 , с ним 20 из 21 очков в нац. чемпионате Вальверде Федерико (П) - Травма колена

(П) - Травма спины

Не играл с 28.09.21 , с ним 14 из 21 очков в нац. чемпионате Иско (П) - Травма спины