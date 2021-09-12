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Да, в защите сегодня была еще та нервотрепка. Но надо отдать должное Сассуоло - очень качественный футбол выдали. Как же я соскучилась по таким матчам Ромы, хотя и валидольным до самого конца))
За своего земляка особо рада,Шома респект!!!! Почаще бы его выпускать на поле,огонь парень!
Всех с победой! Да, еще много работать надо, но есть движение, командное движение!
Да, в защите сегодня была еще та нервотрепка. Но надо отдать должное Сассуоло - очень качественный футбол выдали. Как же я соскучилась по таким матчам Ромы, хотя и валидольным до самого конца))
За своего земляка особо рада,Шома респект!!!! Почаще бы его выпускать на поле,огонь парень!
Всех с победой! Да, еще много работать надо, но есть движение, командное движение!
Но и справедливости ради Сассуоло тоже очень близки был к голу! Хорошая команда.
Но и справедливости ради Сассуоло тоже очень близки был к голу! Хорошая команда.
Уххх Патрисиу в который раз спасает.
Уххх Патрисиу в который раз спасает.
Давай жиги дорогой.
Давай жиги дорогой.
Наконец то Шому выходит.
Наконец то Шому выходит.
Хорошо отреагировали на пропущенный гол.
Вот Абрахам нервничает очень.
Хорошо отреагировали на пропущенный гол.
Вот Абрахам нервничает очень.