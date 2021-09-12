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Рома - Сассуоло
Сампдория - Интер
Кальяри - Дженоа
Специа - Удинезе
Торино - Салернитана
Милан - Лацио

Протокол матча Рома против Сассуоло

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 2:1 Логотип футбольный клуб Сассуоло Сассуоло
Рома
2 : 1
завершен
12 сентября 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 266 - 127
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 2
Средний возраст: 26 - 26.4
Средний рост: 185.1 - 179.6
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 0
Сассуоло
Италия. Серия А 2021/2022, 3 тур
Стадион Олимпико, зрителей: 29604
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.655.19
Фонбет 1.60 4.40 5.00
Мелбет 1.64 4.64 5.30
1XBET 1.65 4.58 5.25
BetBoom 1.62 4.45 5.10
 
37' (1:0) Кристанте Бриан (4) (Пеллегрини Лоренцо (7))
 
43' Роджер Ибаньес (3)
 
66' Кристанте Бриан (4)
 
69' Мхитарян Генрих (77) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
 
2
74' Дзаньоло Николо (22) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
74' Верету Жордан (17) уходит с поля, Перес Карлес (11) вышел на поле
 
89' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Рейнольдс Брайан (19) вышел на поле
 
90+1' (2:1) Эль-Шаарави Стефан (92) (Шомуродов Элдор (14))
 
36' Кирикеш Влад (21)
 
46' Распадори Джакомо (18) уходит с поля, Скамакка Джанлука (91) вышел на поле
 
57' (1:1) Джуричич Филип (10) (Берарди Доменико (25))
 
77' Берарди Доменико (25) уходит с поля, Дефрель Грегуар (92) вышел на поле
 
2
83' Джуричич Филип (10) уходит с поля, Траоре Хамед (23) вышел на поле
83' Фраттези Давиде (16) уходит с поля, Айхан Каан (5) вышел на поле
 
89' Бога Жереми (7) уходит с поля, Кириакопулос Гиоргос (77) вышел на поле
Голы
Кристанте Бриан
ассистент Пеллегрини Лоренцо 		1:0 37’
57’ 1:1 Джуричич Филип
ассистент Берарди Доменико
Эль-Шаарави Стефан
ассистент Шомуродов Элдор 		2:1 90+1’
Наказания
36’ Кирикеш Влад
Роджер Ибаньес 43’
Кристанте Бриан 66’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Скамакка Джанлука Распадори Джакомо
Эль-Шаарави Стефан Мхитарян Генрих 69’
Шомуродов Элдор Дзаньоло Николо 74’
Перес Карлес Верету Жордан 74’
77’ Дефрель Грегуар Берарди Доменико
83’ Траоре Хамед Джуричич Филип
83’ Айхан Каан Фраттези Давиде
Рейнольдс Брайан Карсдорп Рик 89’
89’ Кириакопулос Гиоргос Бога Жереми
Статистика
 17 Удары по воротам 14
6 Удары в створ 7
7 Фолы 11
4 Угловые 6
1 Офсайды 6
49% Владение мячом 51%
6 Cэйвы 5
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
Альфи
Альфи
13 сентября в 19:24, ред.
Огромная разница по сравнению с прошлым сезоном (спсибо Моуру)) Появилась самоотдача и как мне кажется, появляется характер, чего очень не хватало.
Да, в защите сегодня была еще та нервотрепка. Но надо отдать должное Сассуоло - очень качественный футбол выдали. Как же я соскучилась по таким матчам Ромы, хотя и валидольным до самого конца))
За своего земляка особо рада,Шома респект!!!! Почаще бы его выпускать на поле,огонь парень!
Всех с победой! Да, еще много работать надо, но есть движение, командное движение!
nikoladolgov
nikoladolgov
13 сентября в 09:47
Пора уже Мауру на покой.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 09:45
Сассуоло засосало.
Ми Ша
Ми Ша
13 сентября в 09:02
Рому с победой! Моура с 1000-м матчем - особенная победа...!!)).
azkan
azkan ответ Ravshan878 (раскрыть)
13 сентября в 00:16
Я рад за вас!
протон
протон ответ Пирамида (раскрыть)
12 сентября в 23:50
хотелось бы что бы с первых минут его выпускали.
Пирамида
Пирамида ответ протон (раскрыть)
12 сентября в 23:49
Он выручил Моуриньо. Играл хорошо
azkan
azkan ответ протон (раскрыть)
12 сентября в 23:48
Для вышедшего на замену хорошо, даже отлично. Голевой пас записал.
Пирамида
Пирамида
12 сентября в 23:47
Эльдор красава! Молодец земляк. Открой ворота в Серию А и другим нашим футболистам!
azkan
azkan
12 сентября в 23:47
Бывшие синие Бога и Абрахам отлично отыграли.
протон
протон
12 сентября в 23:46
игру не смотрел. как играл Шомуродов?
azkan
azkan
12 сентября в 23:44
Супер концовка! Класс Ромы сказался, но Сассуоло сильно не повезло.
Ravshan878
Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
12 сентября в 23:44
Ооо Azkan родной.Спасибо Рахмат.Очень рад видеть. Давненько не общались.Семьями отдыхали в Анталии. Классный пос от Шом и мастерской GOL от Шарави.
azkan
azkan
12 сентября в 23:41
1000 матч Мауриньо! И срабатывают его замены!
Но и справедливости ради Сассуоло тоже очень близки был к голу! Хорошая команда.
azkan
azkan
12 сентября в 23:37
Гоооооллл!!!!! Шааарави! Пас от Элдора! Мавр в экстазе!
azkan
azkan
12 сентября в 23:35
Элдору не повезло. Воротчик спас. И вообще сегодня вратари в ударе.
azkan
azkan
12 сентября в 23:34
Элдор и Темми несыгранные между собой.
Уххх Патрисиу в который раз спасает.
azkan
azkan
12 сентября в 23:31
Абрахам намного лучше смотрится. Успевает везде. И в атаке и в отборе и в защите.
azkan
azkan ответ Ravshan878 (раскрыть)
12 сентября в 23:30
Салам дорогой! Как здоровье?
Ravshan878
Ravshan878
12 сентября в 23:20
Вот и родной Шома.
Давай жиги дорогой.
azkan
azkan
12 сентября в 23:19
Мавр должен выпустить свежие силы на все позиции. Устали быстро желтокрасные!
Наконец то Шому выходит.
Ravshan878
Ravshan878
12 сентября в 23:18
АЛЁОО📞Мау выпускай Шомуродова.
azkan
azkan
12 сентября в 23:16
Очень медленно играют ребятки. Сассуло мог забить, Патрисиу спас.
azkan
azkan
12 сентября в 23:09
Пелегрини эхххх...! Первый раз не повезло, а второй раз пожадничал.
Хорошо отреагировали на пропущенный гол.
Вот Абрахам нервничает очень.
azkan
azkan
12 сентября в 23:04
Доигрались! Так просто пропустили, Защита дырявая
Ислам0926
Ислам0926
12 сентября в 22:55
Шому выпускайте срочно он не подведет
Шишанутый
Шишанутый
12 сентября в 22:26, ред.
Хорошо стандарт разыграли. Домашняя загатовочка сработала. Видна работа Мауринью.
Gahi
Gahi Хозяева выиграют 1-й тайм
12 сентября в 20:58
Новый сезон команда Рома с тренером Жозе Моуриньо начала очень хорош на старте две победы и разница мячей 7-1, это очень уверенная заявка клуба на победу в чемпионате. У Сассуоло тоже на старте получилось не плохо у команды одна победа и ничья после двух игр четыре очка и разница мячей 3-2. Прогноз на этот матч, победа хозяев.
Ironigor
Ironigor Точный счет 3:1
12 сентября в 03:25
В этом противостоянии явным фаворитом является команда Ромы .Команда под управлением Моуриньо показывает очень качественный футбол в первых двух матчах и одержала в них две победы с разницей мя,чей 7:1. И в этом матче я думаю они опять одержат победу с разницей в два мяча.
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