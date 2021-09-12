В 1 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 5 Винья Матиас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 2 Карсдорп Рик Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 89

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 3 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 74

П 22 Дзаньоло Николо Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 74

П 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 70

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 63 Боэр Пьетро

В 87 Фузато Даниэль

З 13 Калафьори Риккардо

З 19 Рейнольдс Брайан Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 6 Смоллинг Крис

П 8 Вильяр Гонсало

П 55 Дарбо Эбрима

П 42 Диавара Амаду

Н 21 Майораль Борха

Н 11 Перес Карлес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

Н 14 Шомуродов Элдор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

Н 92 Эль-Шаарави Стефан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

Пропускают