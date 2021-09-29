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Показали очень свежую автобусную игру. В хорошем понимании этого слова. Не смотря на потери.
А если бы играли Дибала и Мората? Наверное победили бы 3:0...
А Челси.. Тухелю давно надо было проработать игру по вскрытию вот таких автобусов. В конце что то сделал, честно говоря многие и не поняли. Баркли и РЛЧ и тд.. А всего лишь нужно научить их бить в однокасание. Пока подрабатывают защитники сразу накрывают. И на втором этаже не все хорошо.
Короче не хочу каркать, но еще два три вот таких матчей и Грановская будет искать замену Тухелю.
Показали очень свежую автобусную игру. В хорошем понимании этого слова. Не смотря на потери.
А если бы играли Дибала и Мората? Наверное победили бы 3:0...
А Челси.. Тухелю давно надо было проработать игру по вскрытию вот таких автобусов. В конце что то сделал, честно говоря многие и не поняли. Баркли и РЛЧ и тд.. А всего лишь нужно научить их бить в однокасание. Пока подрабатывают защитники сразу накрывают. И на втором этаже не все хорошо.
Короче не хочу каркать, но еще два три вот таких матчей и Грановская будет искать замену Тухелю.