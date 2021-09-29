В 1 Щесны Войцех Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Блоки: 3 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 6 Данило Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 83

Н 11 Куадрадо Хуан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 27 Локателли Мануэль Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 77

Н 20 Бернардески Федерико Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

Н 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 36 Перин Маттиа

В 23 Пинсольо Карло

З 2 Де Шильо Маттиа

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Минут сыграно: 13

З 24 Ругани Даниэле

П 44 Кулусевски Деян Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 24

П 14 МакКенни Уэстон Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

Н 18 Кин Моизе Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 26.09.21 , с ним 8 из 11 очков в нац. чемпионате Дибала Пауло (Н) - Травма бедра