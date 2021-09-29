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Ювентус - Челси
Аталанта - Янг Бойз
Зенит - Мальме
Бавария - Динамо
Бенфика - Барселона
Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Ред Булл Зальцбург - Лилль
Вольфсбург - Севилья

Протокол матча Ювентус против Челси

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:0 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Ювентус
1 : 0
завершен
29 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 349 - 409
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.2
Средний возраст: 27.5 - 28.6
Средний рост: 185.1 - 185.5
Легионеров: 7 - 11
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 0
Челси
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.783.372.14
Фонбет 3.60 3.30 2.25
Мелбет 3.80 3.17 2.21
1XBET 3.42 3.20 2.43
BetBoom 3.35 3.25 2.32
    Еще
     
    46' (1:0) Кьеза Федерико (22) (Бернардески Федерико (20))
     
    66' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    2
    77' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
    77' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    83' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Кьеллини Джорджо (3) вышел на поле
     
    89' Куадрадо Хуан (11)
     
    18' Алонсо Маркос (3)
     
    46' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Чилуэлл Бенжамин (21) вышел на поле
     
    61' Зиеш Хаким (22)
     
    3
    62' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
    62' Жоржиньо (5) уходит с поля, Чалоба Трево (14) вышел на поле
    62' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    65' Рюдигер Антонио (2)
     
    75' Кристенсен Андреас (4) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
    Голы
    Кьеза Федерико
    ассистент Бернардески Федерико     		1:0 46’
    Наказания
    18’ Алонсо Маркос
    61’ Зиеш Хаким
    65’ Рюдигер Антонио
    Куадрадо Хуан 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Чилуэлл Бенжамин Алонсо Маркос
    62’ Чалоба Трево Жоржиньо
    62’ Лофтус-Чик Рубен Аспиликуэта Сезар
    62’ Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким
    Кулусевски Деян Бернардески Федерико 66’
    75’ Баркли Росс Кристенсен Андреас
    Кин Моизе Кьеза Федерико 77’
    МакКенни Уэстон Рабьо Адриен 77’
    Кьеллини Джорджо Бентанкур Родриго 83’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 16
    		1 Удары в створ 1
    		8 Фолы 18
    		1 Угловые 8
    		4 Офсайды 1
    		27% Владение мячом 73%
    		1 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Бак5
    Бак5 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    01 октября в 10:55
    аллах вам поможет в лч
    Bom Bom
    Bom Bom
    30 сентября в 19:32
    Очень хорошо) Ключевая задача - 6 очков против Зенита, а в Лондоне было б круто ничейку зацепить. Тогда вообще шоколад)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 19:30
    Ну это когда ещё было? Так назад в историю взглянуть у Бенфики славная история, два КЕЧ. Какое-то проклятие Гуттманна висит, а так по игре они сильнее.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 18:58
    Почему? Тот же Зенит выигрывал ЛЕ, а у Бенфики статистика финалов даже хуже, чем у Ювентуса.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    30 сентября в 18:38, ред.
    Неожиданно... Юве держит марку, несмотря на все свои проблемы) Но надеюсь что Зенит сможет отобрать у него очки)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 18:37
    Хорош шутить. Зенит и Мальмё явно слабее Бенфики.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 18:32
    А я не смеюсь, а факты привожу. Что касается Бенфики, то они явно уровнем не выше Мальме или Зенита
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 18:31
    КАк раз Юве очень хорошо играет с теми, кто сильнее. Хотя бы этот матч возьми. Челси по составу намного сильнее. Барсу и Реал из плова выкидывали в их лучшие времена. А тут просто судьи. Скажи ещё что пенка в наши ворота от Лиона или Порту была. Левые пенки помножились на тупое правило выездного гола.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 18:24
    Ювентус, Рому, Ливерпуль обыграла Барса, если бы не провальные ответные игры против Ромы, Ливера, то пару ушастиков добавились бы в копилку.
    Смеяться я умею, но говорить правду тоже нужно 😀
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 18:20
    Есть более сильные клубы, чем они. Я их всегда вижу по силе ниже, чем Ювентус. У вас всегда играют все итальянские ведущие игроки, хваленные защитники, вратарь и тд., как Бавария в Германии, местные царьки))
    Барса очень часто играет с клубами АПЛ, Баварией, то Хайнкеса, то Флика, теперь Нагельсмана, которые демонстрируют сумасшедший футбол. Вот с такими Ювентус ещё не играл в плей-офф. Вот провели бы с такими 4-5 встреч, можно было оценить уровень команд.
    А может и посмеяться как над Барселоной 😀
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 18:12
    Аха-ха), конечно соперник полумёртвый, ведь его избивали Юве, Рома, ПСЖ, Ливерпуль, Бавария, снова Бавария и теперь уж и Бенфика.)
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 18:11
    Как раз нам сильные клубы подсовывают, Аякс выносил в одну калитку Реал, Лион выносил и деклассировал МС, а нас Лион и Аякс и Порту прошли только из-за судей.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    30 сентября в 18:08
    Что Бенфика тоже? Там Бавария лидирует в группе.
    Я не сочиняю, а говорю по факту расположения команд.
    Победа Шерифа - это сильная пощечина богатому клубу, а победа Бенфики - это всего лишь рядовая победа над почти мертвым соперником.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 18:02
    Давно пора уже)) а то подсовывают вам слабых соперников вроде Лиона, Аякса, Порту, вполне проходимых соперников и то умудрились им уступить.🤦‍♂️
    Барса, если выйдет из группы то снова попадёт на Ливер, Баварию, МС, а вам Зенит дадут 😀
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 17:54
    Так а я про че говорю?) одному уже объяснил, что Бенфика клуб с историей и двумя КЕЧ, а Шериф до него далеко, но сливок они обмакнули хорошенько 😀💪👍
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 сентября в 17:52
    Бенфика тоже, даже не считая Барселону соперником
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ h8you (раскрыть)
    30 сентября в 17:52
    Понятно почему за прошлогодний Челси не скажет, он ведь за клубы АПЛ топит.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    30 сентября в 17:48
    А вот дождёмся и посмотрим! А пока Шериф наслаждается.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    30 сентября в 16:49
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777
      30 сентября в 16:33
      Какой же трусливый тренер Тухлый как он выйграл лч? На фарте на багаже Лемпарда)) Шарлотан и Аллегри полностью переиграли его, имея состава два раза дороже юве, а Лукаку подтвердил что он нулячий, против Астон Виллы и Специи Топ, а против команд посильнее опять не было видно лучшего напа, опять Келлини и Бонукки схавали его, не подтвердил он статус топ форварда.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
      30 сентября в 16:32
      Ясно, другого и не ожидал. Аха-ха)
      Только ливерпуль твой не сможет вечно от Юве прятаться, нагревая шарики, возможно в этом плейофф встретимся, тогда посмотрим, где слабаки. Аха-ха)
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
      30 сентября в 16:23
      Повезло вам слабаки челси не смогли додавить юве.
      vadik_7070
      vadik_7070 ответ амурец (раскрыть)
      30 сентября в 15:52
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ h8you (раскрыть)
        30 сентября в 15:18, ред.
        Аха-ха), красиво уработал. Браво. В народный обозреватель бы, да не пропустят. Но я попробую.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
        30 сентября в 15:03
        Какие вопросы?
        Вчера ждал твоего выхода на связь, но не дождался.)
        Artemon9
        Artemon9 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
        30 сентября в 14:38
        Знаю.😄 А я их ненавидел всю жизнь
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
        30 сентября в 14:22
        Ну до Бенфики им далеко. Аха-ха)
        амурец
        амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
        30 сентября в 13:54
        Ну сотворили и молодцы, вот только какова итоговая таблица то будет
        h8you
        h8you ответ Agamaga........ (раскрыть)
        30 сентября в 13:51
        старик видимо не понимает в каком состоянии сейчас Ювентус))))если бы Ювентус вышел играть в футбол,он бы трешку получил.А пока команда играет исходя из своих возможностей.Что ж он тогда про прошлогодний челси ничего не скажет,который сам играл на контратаках
        h8you
        h8you ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
        30 сентября в 13:48
        там пословица раз в 30 лет хахахаха
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