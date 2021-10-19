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Так держать.
Так держать.
А Холланд играет?
А Холланд играет?
Дортмунд пропускает на выезде достаточно регулярно, причём и от соперников гораздо менее креативных в атаке, чем "Аякс". С тем же "Бешикташем" дортмундцы сами усложнили себе жизнь, и вместо того, чтобы реализовать свои шансы и довести счёт до разгромного, сами себе привезли гол и устроили очень нервную концовку. "Аякс" вряд ли позволит создать столько же моментов, сколько в игре против турецкой команды и за неиспользование своих шансов может очень сурово наказать. Можно ожидать, что команды как минимум обменяются голами, вероятен и более крупный счёт, а отдать предпочтение кому-то из соперников сложно.
Дортмунд пропускает на выезде достаточно регулярно, причём и от соперников гораздо менее креативных в атаке, чем "Аякс". С тем же "Бешикташем" дортмундцы сами усложнили себе жизнь, и вместо того, чтобы реализовать свои шансы и довести счёт до разгромного, сами себе привезли гол и устроили очень нервную концовку. "Аякс" вряд ли позволит создать столько же моментов, сколько в игре против турецкой команды и за неиспользование своих шансов может очень сурово наказать. Можно ожидать, что команды как минимум обменяются голами, вероятен и более крупный счёт, а отдать предпочтение кому-то из соперников сложно.