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Аякс - Боруссия
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Атлетико - Ливерпуль
Порту - Милан
Шахтёр - Реал
Интер - Шериф

Протокол матча Аякс против Боруссия

Аякс Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) 4:0 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
Аякс
4 : 0
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 205.8 - 370
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.3
Средний возраст: 25.9 - 26.3
Средний рост: 182.5 - 186.1
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 3
Боруссия
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Аякс Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) 4:0 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
90:25
Аякс
Боруссия
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.992.99
Фонбет 2.15 3.90 3.05
BetBoom 2.21 3.80 3.11
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    25' (2:0) Блинд Дейли (17) (Аллер Себастьен (22))
     
    33' Альварес Эдсон (4)
     
    57' (3:0) Антони (11) (Аллер Себастьен (22))
     
    69' Бергейс Стевен (23) уходит с поля, Классен Дэви (6) вышел на поле
     
    72' (4:0) Аллер Себастьен (22) (Блинд Дейли (17))
     
    76' Антони (11) уходит с поля, Нерес Давид (7) вышел на поле
     
    2
    83' Аллер Себастьен (22) уходит с поля, Дарами Мохаммед (30) вышел на поле
    83' Мазрауи Нуссаир (12) уходит с поля, Ренш Девин (15) вышел на поле
     
    90+2' Тимбер Журрьен (2)
     
    11' (1:0) Автогол Ройс Марко (11)
     
    42' Витсель Аксель (28)
     
    46' Шульц Нико (14) уходит с поля, Джан Эмре (23) вышел на поле
     
    53' Мален Дониэлл (21) уходит с поля, Азар Торган (10) вышел на поле
     
    2
    79' Хуммельс Матс (15) уходит с поля, Понграчич Марин (34) вышел на поле
    79' Менье Тома (24) уходит с поля, Вольф Мариус (39) вышел на поле
     
    88' Брандт Юлиан (19) уходит с поля, Кнауфф Ансгар (36) вышел на поле
    Голы
    Ройс Марко 1:0(А) 11’
    Блинд Дейли
    ассистент Аллер Себастьен     		2:0 25’
    Антони
    ассистент Аллер Себастьен     		3:0 57’
    Аллер Себастьен
    ассистент Блинд Дейли     		4:0 72’
    Наказания
    Альварес Эдсон 33’
    42’ Витсель Аксель
    Тимбер Журрьен 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Джан Эмре Шульц Нико
    53’ Азар Торган Мален Дониэлл
    Классен Дэви Бергейс Стевен 69’
    Нерес Давид Антони 76’
    79’ Понграчич Марин Хуммельс Матс
    79’ Вольф Мариус Менье Тома
    Дарами Мохаммед Аллер Себастьен 83’
    Ренш Девин Мазрауи Нуссаир 83’
    88’ Кнауфф Ансгар Брандт Юлиан
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 10
    		9 Удары в створ 4
    		8 Фолы 6
    		2 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		4 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    azkan
    azkan ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 17:24
    Да это сарказм, после отказа Дортмунда в переходе в Челси. Но и Лукаку у нас не совсем блещет.
    pele1981
    pele1981 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 10:07
    Холанд только перед фотокамерами позирует)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 09:51
    В современном футболе один в поле не воин. Кем бы он ни был. Для успеха нужна командная игра с ювелирной настройкой позиций каждого игрока.
    старина
    старина
    сегодня в 09:49
    Абсолютно заслуженная победа Аякса,с чем и поздравляю.Дортмунд был смешон,комментировать нечего.Не получалось ничего от слова СОВСЕМ
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:35
    Аякс опять на ходу сколько его не дербанят каждый год они постоянно на плаву ни одна команда в Европе на такое не способна, если бы им дали хотя бы три сезона не распродавать своих игроков то они бы опять наделали шороху в ЛЧ как когда то в 70-х с Кройфом
    feris1
    feris1
    сегодня в 08:29
    Аякс с победой!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:48
    Аякс очень силён, удивляться нечему
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 04:48
    Мои дети будут в их академии.
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 03:03
    :-)
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:40
    Круто
    ATG
    ATG
    сегодня в 00:36
    Ахахаха , просто втоптали неудачников в газон
    Zola
    Zola
    сегодня в 00:20
    Евреи покуражились на славу.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:07, ред.
    Мощно аякс сыграл!) думал, что бд хоть один гол так точно забьет, но что-то пошло ни так)
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:05
      Amsterdamsche Ajax
      Amsterdamsche Ajax
      вчера в 23:56
      Спасибо тебе большое Аякс за разгромную победу!
      Так держать.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 23:54
      А мог бы счет быть и 7:0.)
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 23:53
      Аякс- Каток!!!))
      azkan
      azkan
      вчера в 23:33
      Четыре гола и в сухую)) Молодцы Аякс!
      А Холланд играет?
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 22:49
      На Аллере должен быть назначен пенальти, видать судья не хочет разгрома Боруссии.)
      протон
      протон
      вчера в 22:29
      2-0 уже. этого я не ожидал от Аякса
      Gahi
      Gahi тотал больше (3.5)
      вчера в 21:53
      Этот матч между командами Аякс и Боруссия должен стать интересным и результативным и который так очень нравиться болельщикам. Ожидание от этого матча много голов со стороны обеих команд. Прогноз тотал больше 3,5 голов. Удачи
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      вчера в 20:27
      Победа немцев
      RUPRICHT
      RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
      вчера в 18:31
      Команды выступают довольно неплохо. Боруссию наконец начала играть, а Аякс уж очень круто выглядит. Я думаю очевидно что будет много голов, я думаю не избежать тут гола норвежского монстрюги-убийцы Холланда, думаю и куражный Алле забьет, болеть буду в любом случае за амстердамских аяксидов
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 18:31
      "Аякс" на очень хорошем ходу, на их стороне домашнее преимущество, топовая форма Себастьяна Аллера, слаженная оборона и максимальная мотивация. Разумеется, Дортмунд – соперник серьёзнее, чем большинство из тех, с кем встречался "Аякс" в последнее время, и просто амстердамцам никак не будет, однако, шансы на очки у команды Эрика тен Хага есть и немалые. Домашняя встреча против "Боруссии" имеет принципиальное значение: в очных встречах между двумя лидерами группы решится судьба первого места, и дома шансы "аяксидов" решить судьбу этого противостояния довольно высоки.

      Дортмунд пропускает на выезде достаточно регулярно, причём и от соперников гораздо менее креативных в атаке, чем "Аякс". С тем же "Бешикташем" дортмундцы сами усложнили себе жизнь, и вместо того, чтобы реализовать свои шансы и довести счёт до разгромного, сами себе привезли гол и устроили очень нервную концовку. "Аякс" вряд ли позволит создать столько же моментов, сколько в игре против турецкой команды и за неиспользование своих шансов может очень сурово наказать. Можно ожидать, что команды как минимум обменяются голами, вероятен и более крупный счёт, а отдать предпочтение кому-то из соперников сложно.
      УЕСКА
      УЕСКА Тотал больше гостей (2)
      вчера в 18:29
      Холанд вернулся в строй а значит голландцам несдобровать. Надежной обороной они никогда не славились так что ожидаю много голов в их ворота. Холанд постарается улучшить свой счет в бомбардирской гонке и забить как можно больше.
      STVA 1
      STVA 1 1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды забьют
      вчера в 17:43
      Аякс - Боруссия ( Дортмунд ) . Этот случай когда ставка ОЗ должна не заходить а запрыгнуть . Команды больше думают об атаке нежели о обороне . Это у них в крови. Я же попробую взять победу хозяев в первом тайме
      Amsterdamsche Ajax
      Amsterdamsche Ajax
      вчера в 02:14
      Матч должен получиться огненным!
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