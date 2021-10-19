В 1 Кобель Грегор Голов пропущено: 4 Отборы: 2 Спасений: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

З 16 Аканджи Мануэль Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

З 24 Менье Тома Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 79

З 15 Хуммельс Матс Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 79

З 14 Шульц Нико Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

П 19 Брандт Юлиан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 88

П 28 Витсель Аксель Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

Н 21 Мален Дониэлл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 53

Н 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 25 Унбехаун Лука

В 35 Хитц Марвин

З 5 Загаду Дэн-Аксель

З 34 Понграчич Марин Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15

П 10 Азар Торган Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 41

П 39 Вольф Мариус Всего навесов: 3 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15

П 23 Джан Эмре Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 49

П 36 Кнауфф Ансгар Отборы: 2 Пасы: 1 Минут сыграно: 6

П 30 Пасслак Феликс

П 20 Рейньер

Н 27 Тиггес Штеффен

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 12 из 18 очков в нац. чемпионате Геррейру Рафаэль (З) - Мышечная травма

(П) - Травма колена

Не играл с 28.09.21 , с ним 12 из 18 очков в нац. чемпионате Дахуд Махмуд (П) - Травма колена

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 9 из 18 очков в нац. чемпионате Мукоко Юссуфа (Н) - Мышечная травма