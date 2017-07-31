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Маммана перешел в «Зенит»

31 июля 2017, 20:12

Как и ожидалось, защитник «Лиона» Эмануэль Маммана стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

Маммана выступает на позиции центрального защитника. В «Лион» 21-летний игрок перешел в 2016 году, где в 25 поединках забил 1 гол.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ iri13 (раскрыть)
04 августа 2017 в 07:23
Вчерашний матч показал, что хоть 50 человек в составе и пол Аргентины - все равно игры нет и не будет
iri13
iri13 ответ memphis (раскрыть)
01 августа 2017 в 12:00
..да, ищем!..а что в этом плохого?)
memphis
memphis ответ iri13 (раскрыть)
01 августа 2017 в 08:52
Они ищут своих Марадонну, Месси, Агуэро
JamesR
JamesR ответ Знак со стрелкой на груди (раскрыть)
01 августа 2017 в 00:56
Спасибо)
arzamas
arzamas
31 июля 2017 в 23:36, ред.
Рост и фамилия у этого "маммолога" для всяких туда-сюда с питерскими девчоночками подходящие. Для центрального защитника вес маловат. Надо смотреть паренька в деле на игре.
SanitarForest
SanitarForest
31 июля 2017 в 23:36
Зенит не чешется... скамейка короткая... нужны еще покупки и желательно оптовые
time out
time out
31 июля 2017 в 23:14
Теперь дело за Паппаной. А то Маммана по рукам пойдет.
Kuzminotti
Kuzminotti ответ Lexx1k (раскрыть)
31 июля 2017 в 23:02
по - моему, Манчини играет в FM и оттуда игроков тянет
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ iri13 (раскрыть)
31 июля 2017 в 22:59
А ещё включив машину времени Марадону и Батистуту.
legendsofsails
legendsofsails ответ Саксонец (раскрыть)
31 июля 2017 в 22:59
че-то ты Крысобоя в звании завысил?)) или сам выше сержанта не дослужился ?))
ФОКС БАНДЮГА
ФОКС БАНДЮГА ответ Alex Rosi (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2017 в 22:58
    ФОКС БАНДЮГА
    ФОКС БАНДЮГА
    31 июля 2017 в 22:57
    манамана-типтипстрили тили тили тили тииииии)))))))))))
    legendsofsails
    legendsofsails ответ SHMEL (раскрыть)
    31 июля 2017 в 22:57
      SHMEL
      SHMEL
      31 июля 2017 в 22:45
        Знак со стрелкой на груди
        Знак со стрелкой на груди ответ JamesR (раскрыть)
        31 июля 2017 в 22:19
        Вроде 16 лямов + 20% лиону с будущей перепродажи. ВРОДЕ.
        Саксонец
        Саксонец
        31 июля 2017 в 22:00
        Кто это вообще?
        LOpp
        LOpp
        31 июля 2017 в 21:56
        очередной Нету за бюджетные деньги.
        JamesR
        JamesR
        31 июля 2017 в 21:48
        Кто знает сколько за него отдали?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        31 июля 2017 в 21:45
        Надеюсь, Нету попросят на выход, пока спрос небольшой есть...
        Lucius Vorenus
        Lucius Vorenus
        31 июля 2017 в 21:36
        давно пора!
        AleS
        AleS
        31 июля 2017 в 21:33
        Фамилия какая-то африканская.
        вася васин 17
        вася васин 17
        31 июля 2017 в 21:32
        мясным ваши империалистические подачки не нужны!
        K_A_P_I_T_A_N
        K_A_P_I_T_A_N ответ mavrid05 (раскрыть)
        31 июля 2017 в 21:30
        Анкета
        Полное имя: Эмануэль Эрнан Маммана;
        Гражданство: Аргентина;
        Возраст: 21 год (10 февраля 1996);
        Антропометрия: 183 сантиметров, 72 килограмма;
        Предыдущие клубы: «Ривер Плейт», «Лион»;
        Позиция: центральный защитник.
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002935
        Статью Чистякова читал на сайте????
        iri13
        iri13 ответ Lexx1k (раскрыть)
        31 июля 2017 в 21:22
        Судя по тому, как Зенит скупает аргентинцев, Мутко введёт лимит, согласно которому клубы должны выпускать на поле не менее 4-ёх аргентинцев(С) спортс ру.
        Они что то знают!
        Duke_dp
        Duke_dp ответ mavrid05 (раскрыть)
        31 июля 2017 в 21:20
        Ну может у него хороший удар в прыжке с вертухана)))
        Duke_dp
        Duke_dp
        31 июля 2017 в 21:20
          Александр Северный
          Александр Северный
          31 июля 2017 в 21:19
          Зенит усиливается, спартак похрюкивает.
          iri13
          iri13
          31 июля 2017 в 21:18
          Манана, ой Маммана, ты здесь дома!)))..а если серьезно-удачи!
          zenitman11
          zenitman11
          31 июля 2017 в 21:17
          Вообще то его рост 183
          mat73
          mat73
          31 июля 2017 в 21:14
          Зенит. Зенит-2. Зенит-м. Зенит-д. Зенит-3. Зенит-4. Зенит-5,6,7...
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