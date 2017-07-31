Маммана перешел в «Зенит»

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31 июля 2017, 20:12

Как и ожидалось, защитник «Лиона» стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

Маммана выступает на позиции центрального защитника. В «Лион» 21-летний игрок перешел в 2016 году, где в 25 поединках забил 1 гол.