Маммана перешел в «Зенит»

Как и ожидалось, защитник «Лиона» Эмануэль Маммана стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.
Маммана выступает на позиции центрального защитника. В «Лион» 21-летний игрок перешел в 2016 году, где в 25 поединках забил 1 гол.
Как и ожидалось, защитник «Лиона» Эмануэль Маммана стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.
Маммана выступает на позиции центрального защитника. В «Лион» 21-летний игрок перешел в 2016 году, где в 25 поединках забил 1 гол.
Полное имя: Эмануэль Эрнан Маммана;
Гражданство: Аргентина;
Возраст: 21 год (10 февраля 1996);
Антропометрия: 183 сантиметров, 72 килограмма;
Предыдущие клубы: «Ривер Плейт», «Лион»;
Позиция: центральный защитник.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002935
Статью Чистякова читал на сайте????
Полное имя: Эмануэль Эрнан Маммана;
Гражданство: Аргентина;
Возраст: 21 год (10 февраля 1996);
Антропометрия: 183 сантиметров, 72 килограмма;
Предыдущие клубы: «Ривер Плейт», «Лион»;
Позиция: центральный защитник.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002935
Статью Чистякова читал на сайте????
Они что то знают!
Они что то знают!
Паппана
и сын на))))
Паппана
и сын на))))