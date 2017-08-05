Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Зотов: «По-моему, матч с „Амкаром“ прошел под нашу диктовку»

05 августа 2017, 20:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Александр Зотов прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

«По-моему, матч прошел под нашу диктовку. После первого нашего гола мы немного подсели, а „Амкар“ побежал забивать. Мы знали, что на контратаках у нас еще будут шансы забить, так и получилось.

Если честно, мы готовились как к кубковому матчу. Наша команда приучила болельщиков к победам после первого дивизиона. Этот успех придаст нам уверенности в дальнейшем», — сказал Зотов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шунин: «Главная задача была терпеть и бороться в каждом моменте»
05 августа 2017
Гунько: «„Спартак-2“ доминировал над „Енисеем“, но подвела реализация»
05 августа 2017
Калитвинцев: «Сегодня забили и не пропустили – это главное»
05 августа 2017
Гаджиев: «Игроки „Амкара“, допустившие ошибки, сидят со слезами на глазах»
05 августа 2017
Семак: «Хорошо играли и заслуженно победили»
05 августа 2017
Кононов: «Не могу сказать, что „Ахмат“ играл плохо»
05 августа 2017
Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
05 августа 2017 в 20:44, ред.
Отличная игра и просто шедевральный удар, Александр!
И главное, что игра была Динамовская - от обороны с разящими контратаками.
Опять спрошу - кто видел автора длинной передачи на Вандерсона?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 