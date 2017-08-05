Зотов: «По-моему, матч с „Амкаром“ прошел под нашу диктовку»

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05 августа 2017, 20:32

Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

«По-моему, матч прошел под нашу диктовку. После первого нашего гола мы немного подсели, а „Амкар“ побежал забивать. Мы знали, что на контратаках у нас еще будут шансы забить, так и получилось.

Если честно, мы готовились как к кубковому матчу. Наша команда приучила болельщиков к победам после первого дивизиона. Этот успех придаст нам уверенности в дальнейшем», — сказал Зотов.