Вальверде: «У „Барселоны“ были сложности, но мы с ними справились»

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26 августа 2017, 23:56

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в матче чемпионата Испании.

«Нам победа дорого стоила, пришлось проявить терпение. Соперник играл плотно, и нам было сложно приблизиться к чужой штрафной. У нас были сложности, но мы с ними справились. Владение мячом должно сопровождаться ударами, а „Алавес“ старался заблокировать подходы к воротам. После гола стало свободнее. Приходилось использовать кадровые ресурсы, которые есть в распоряжении.

Мы ждем, что после закрытия трансферного окна, у нас будет более конкурентоспособная команда, более сильная. Делаем все для этого».