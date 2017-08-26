Вальверде: «У „Барселоны“ были сложности, но мы с ними справились»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в матче чемпионата Испании.
«Нам победа дорого стоила, пришлось проявить терпение. Соперник играл плотно, и нам было сложно приблизиться к чужой штрафной. У нас были сложности, но мы с ними справились. Владение мячом должно сопровождаться ударами, а „Алавес“ старался заблокировать подходы к воротам. После гола стало свободнее. Приходилось использовать кадровые ресурсы, которые есть в распоряжении.
Мы ждем, что после закрытия трансферного окна, у нас будет более конкурентоспособная команда, более сильная. Делаем все для этого».
Паульно не решение проблем.
Дембеле не решение проблемы, даже с Неймаром провалились в прошлом году.
Вся проблема не в атаке, а в полузащите и защите.
Паулиньо и Маскерано.....смешно
Альба сдал.
А вот новый игрок (Самеду вроде) очень талантливый. И в атаке хорош и в защите нормально (хотя были провалы).
Паульно не решение проблем.
Дембеле не решение проблемы, даже с Неймаром провалились в прошлом году.
Вся проблема не в атаке, а в полузащите и защите.
Паулиньо и Маскерано.....смешно
Альба сдал.
А вот новый игрок (Самеду вроде) очень талантливый. И в атаке хорош и в защите нормально (хотя были провалы).
Слишком многие игроки выпадают. Если не считать Суареса и только что купленного Дембеле, из креативных футболистов остались Месси, Альба и Семеду... Полузащита всё также "пациент скорее мёртв, чем жив".
Слишком многие игроки выпадают. Если не считать Суареса и только что купленного Дембеле, из креативных футболистов остались Месси, Альба и Семеду... Полузащита всё также "пациент скорее мёртв, чем жив".