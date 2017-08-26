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Вальверде: «У „Барселоны“ были сложности, но мы с ними справились»

26 августа 2017, 23:56
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в матче чемпионата Испании.

«Нам победа дорого стоила, пришлось проявить терпение. Соперник играл плотно, и нам было сложно приблизиться к чужой штрафной. У нас были сложности, но мы с ними справились. Владение мячом должно сопровождаться ударами, а „Алавес“ старался заблокировать подходы к воротам. После гола стало свободнее. Приходилось использовать кадровые ресурсы, которые есть в распоряжении.

Мы ждем, что после закрытия трансферного окна, у нас будет более конкурентоспособная команда, более сильная. Делаем все для этого».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
28 августа 2017 в 02:34
уже справились? ну молодцы то какие!
Cules2013
Cules2013
27 августа 2017 в 13:28
Положительные тенденции на лицо, хотя ещё работать и работать. Понравилось, что каждую атаку старались завершить ударом, особенно Деулофеу. Иньеста отличный матч провёл. Бускетс прибавляет. Видаль и Альба пока что не очень, как и Роберто. Можно было бы хотя бы Семеду со старта выпустить.
sir_Alex
sir_Alex
27 августа 2017 в 12:12
Быстро, однако!
bo-le-la
bo-le-la
27 августа 2017 в 12:02
Пока все теже проблемы,что и в прошлом сезоне очень "медленные"действия в атаке да и в обороне слишком много "косяков"будь на месте не Алавес,а более классная команда проблем бы не избежать.Пока не видно "тренерских решений".
Vamos_RealMadrid
Vamos_RealMadrid
27 августа 2017 в 11:33
Если уж с ними сложно было,то что будет дальше?!!
Санчо Панса
Санчо Панса
27 августа 2017 в 11:27
Рано расслабляться! Впереди у Барселоны еще много сложных матчей) А пока что радуйтесь...
starche
starche
27 августа 2017 в 10:05
Будем надеяться на лучшее! Барса, мы верим в тебя!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Madridist-m (раскрыть)
27 августа 2017 в 08:38
Ну а шо делать?! выбора то нет :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
27 августа 2017 в 08:38
Сыровато. Ждём чтобы разыгрался Паулиньо и нормально вошёл в состав Дембеле. За неимением коровы будем доить козу :)
КЭТиК
КЭТиК
27 августа 2017 в 07:04
А Барселона штампует победы 2-0
Madridist-m
Madridist-m
27 августа 2017 в 05:06
Бартомеу все еще у руля, о каких решениях идет речь? Месси играет полузащитника и нападающего одновременно. Иниеста постарел и не может выдержать даже тайм. Суарес хуже Бензема на данный момент, и то с травмой.

Паульно не решение проблем.
Дембеле не решение проблемы, даже с Неймаром провалились в прошлом году.
Вся проблема не в атаке, а в полузащите и защите.
Паулиньо и Маскерано.....смешно
Альба сдал.
А вот новый игрок (Самеду вроде) очень талантливый. И в атаке хорош и в защите нормально (хотя были провалы).
амурец
амурец
27 августа 2017 в 03:33
проблемы решены обыгран могучий Алавес
калач
калач
27 августа 2017 в 03:18
та же тики-така только беззубая. Снова Дыр Штеген на раме и в кубках и в Лиге. Вобщем шлак ничего не поменялось а стало только хуже - игроки не молодеют
Bayern Best
Bayern Best
27 августа 2017 в 02:56
Сегодня,пацан на матч Боруссия Дортмунд-Герта пришел в футболке Дембеле с суммой трансфера:)
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответ Artuom (раскрыть)
27 августа 2017 в 02:17
Жана Сери не купили, поэтому и пациент мертв.
ATG
ATG
27 августа 2017 в 01:29
всё норм! чем дальше тем крепче!
Artuom
Artuom
27 августа 2017 в 00:22
Вот в этом и проблема... Алавес играл слабо и при этом были сложности... Что же было бы с сильным соперником?
Слишком многие игроки выпадают. Если не считать Суареса и только что купленного Дембеле, из креативных футболистов остались Месси, Альба и Семеду... Полузащита всё также "пациент скорее мёртв, чем жив".
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