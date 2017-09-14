Рой Кин: «Клубы калибра „Реала“ посмеются над „Ливерпулем“ в плей-офф ЛЧ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал выступление «Ливерпуля» во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2).

«Гол „Севильи“ наглядно показывает слабое место „Ливерпуля“ и то, почему он ничего не добьется в Лиге чемпионов. В таком важном матче футболисты просто выключаются из эпизода. Тренер должен быть без ума от таких ошибок, его подопечные защищались как школьники.

Интересно, что сохранять концентрацию - это практически самое легкое в футболе. „Ливерпуль“ делал куда более сложные вещи - создавал моменты, прессинговал, включал скорость. Но простые вещи команда выполнять не может. „Ливерпуль“ может забыть о победе в Лиге чемпионов. Думаю, из группы он выйдет, но в плей-офф команды калибра „Реала“ посмеются над мерсисайдцами».

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