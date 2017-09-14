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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Рой Кин: «Клубы калибра „Реала“ посмеются над „Ливерпулем“ в плей-офф ЛЧ»

сегодня, 09:25
ЛиверпульЛиверпуль2 : 2СевильяСевильяМатч завершен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал выступление «Ливерпуля» во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2).

«Гол „Севильи“ наглядно показывает слабое место „Ливерпуля“ и то, почему он ничего не добьется в Лиге чемпионов. В таком важном матче футболисты просто выключаются из эпизода. Тренер должен быть без ума от таких ошибок, его подопечные защищались как школьники.

Интересно, что сохранять концентрацию - это практически самое легкое в футболе. „Ливерпуль“ делал куда более сложные вещи - создавал моменты, прессинговал, включал скорость. Но простые вещи команда выполнять не может. „Ливерпуль“ может забыть о победе в Лиге чемпионов. Думаю, из группы он выйдет, но в плей-офф команды калибра „Реала“ посмеются над мерсисайдцами».

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Все комментарии
SarmatMUFC ответил Тага Дага
сегодня в 14:06
Ты хоть был рожден когда выигрывался последний?
IKER-RAUL
сегодня в 13:20
"Интересно, что сохранять концентрацию - это практически самое легкое в футболе. „Ливерпуль“ делал куда более сложные вещи - создавал моменты, прессинговал, включал скорость. Но простые вещи команда выполнять не может." - очень правильно сказал Рой, полностью согласен!
Но дело еще тут в том, что владельцы клуба не очень задумываются о трофеях! Они пригласили Клоппа дали ему средний состав и дальше будь что будет. Единственно непонятно зачем тогда не отпустили в Барсу Коута?!? При всем при этом Юрген заслуживает уважения: с этим составом он выжимает из команды максимум!
самуил кац
сегодня в 13:18
Как жаль, что нашим мастерам выход в плей-офф чего-либо не светит ! Все команды, калибров на пять ниже Реала, животы себе надорвали бы со смеху, а я бы позлорадствовал !
Зайнди Сайдулаев ответил BAVARIА-BEST
сегодня в 13:15
BAVARIА-BEST:
Калибр реала это 6 место в чемпионате Испании и всякие апоэли которым Роналду забивает с пенальти))
А всякой Баварии и Атлетико хет-треки)))
sihafazatron
сегодня в 13:14
Реал уже посмеялся над мю в суперкубке, не факт что также будет и с ливером
MSN-thebest
сегодня в 13:14
Пусть Реал еще попадет в плей-офф
ander_herrera
сегодня в 13:09
виталик мю,вообше и у нас была проходная группа 2 года назад...
Ищущий и Понимающий
сегодня в 13:07
Леванте и Валенсия улыбаясь:-"Простите что вы про Реал сказали?"
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:53
    ander_herrera
    сегодня в 12:23
    матип ловрен хуже баий и джонса
    BAVARIА-BEST
    сегодня в 12:16
    Калибр реала это 6 место в чемпионате Испании и всякие апоэли которым Роналду забивает с пенальти))
    sergey1989
    сегодня в 11:51
    А о манчестер типа не вытрет, если он еще из группы выйдет)
    Martini1987
    сегодня в 11:35
    Этого намекает на то, что мю клуб калибра реала, ну-ну)))
    Старлей84 ответил VIPded
    сегодня в 11:25
    VIPded:
    Нет уж, в плей-офф лучше пусть над Спартаком посмеются! )))
    Над Спартаком смеяться начали со вчерашнего дня. Какой плей-офф, ты о чем?
    VIPded
    сегодня в 11:23
    Нет уж, в плей-офф лучше пусть над Спартаком посмеются! )))
    Viskas el Babselona
    сегодня в 11:14
    Ливерпуль - слабейший английский клуб в ЛЧ. Для сравнения, Челси, МЮ, МС и Тоттенхем уверенно выиграли свои матчи. Клоппу с его "прекрасной" обороной в лице Клавана, Морено, Ловрена и Гомеса любая команда выше среднего накидает больше 2-3 мячей...
    Тага Дага
    сегодня в 11:11
    У Ливерпуля 5 кубков чемпионов...это всегда душат М.Ю..это у них никогда не будет 5..
    Шишанутый
    сегодня в 11:09
    Согласен с Кином. Реал просто ноги вытрет об этот Ливер лучше ему из групы не выползать даже.
    жменя семечек ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 11:04
    Глор ПСЖ:
    Я удалил уже сообщение - ступил сам. Думаю о Тоттенхэме, а новость о Ливерпуле. Я что-то к Тоттенхэму предвзят стал, не нравится он мне уже почти как Барселона)
    ттх и барса , еврейский проект ! )
    Глор ПСЖ ответил жменя семечек
    сегодня в 11:03
    жменя семечек:
    зато как поют на энфилде...!! ))
    Я удалил уже сообщение - ступил сам. Думаю о Тоттенхэме, а новость о Ливерпуле. Я что-то к Тоттенхэму предвзят стал, не нравится он мне уже почти как Барселона)
    жменя семечек ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 11:02
    зато как поют на энфилде...!! ))
    жменя семечек
    сегодня в 10:59
    ливерпуль не так прост, сам может посмеяться над кем хочешь
    LOpp
    сегодня в 10:57
    Реал уже 2 года в ЛЧ над всеми смеется.
    Zidane.5
    сегодня в 10:49
    Оборона Ливерпуля просто ужасная.
    manutd navsegda ответил Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:45
    Duda Gigolaev Osetin:
    Ну начнем с того, что у Ливерпуля нет цели выиграть ЛЧ. Это объективно. Есть цель забраться как можно выше.
    Это цель не топ клуба это цель уровня спартаков и мариборов.
    sir_Alex
    сегодня в 10:36
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся как лошадь))
    Michele_Alboreto
    сегодня в 10:33
    Клубы калибра Марибора посмеются над спартаком в РФПЛ.
    ritar
    сегодня в 10:32
    да уж. с такой обороной можно даже из группы не выйти
    eugen-han
    сегодня в 10:19
    в плей-офф надо ещё выйти,чтобы команды там какого-то калибра начали смеяться над ливером,над которым уже на групповом этапе может посмеяться спартак с марибором.
    Старлей84
    сегодня в 10:15
    Интересно чтобы он тогда сказал про вчерашнюю игру Спартака?
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