Лустиг: «Неймара не будут любить как Месси, если он продолжит себя так вести»

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг прокомментировал поведение нападающего ПСЖ Неймара в последнем матче между командами (0:5), в котором бразилец симулировал, а также отказался пожать руку после игры одноклубнику Лустига Энтони Ралстону.

«Неймар вёл себя как и всегда. Он невероятный футболист, но мы видели и другие вещи в его исполнении и увидим снова. Это часть его игры. Если Неймар хочет, чтобы его любили как Месси, ему нужно прекратить так себя вести.

ПСЖ, вероятно, одна из лучших команд, против которой я играл. У них на каждой позиции игроки мирового класса, что не удивляет, ведь клуб потратил очень много денег. Но и „Селтик“ был просто ужасен в первом тайме, мы не были похожи на себя».

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