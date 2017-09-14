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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Лустиг: «Неймара не будут любить как Месси, если он продолжит себя так вести»

сегодня, 09:50
СелтикСелтик0 : 5Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг прокомментировал поведение нападающего ПСЖ Неймара в последнем матче между командами (0:5), в котором бразилец симулировал, а также отказался пожать руку после игры одноклубнику Лустига Энтони Ралстону.

«Неймар вёл себя как и всегда. Он невероятный футболист, но мы видели и другие вещи в его исполнении и увидим снова. Это часть его игры. Если Неймар хочет, чтобы его любили как Месси, ему нужно прекратить так себя вести.

ПСЖ, вероятно, одна из лучших команд, против которой я играл. У них на каждой позиции игроки мирового класса, что не удивляет, ведь клуб потратил очень много денег. Но и „Селтик“ был просто ужасен в первом тайме, мы не были похожи на себя».

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Все комментарии
MSN-thebest ответил Шишанутый
сегодня в 13:09
Шишанутый:
А кто любит Месську кроме сектантов? Даже у себя на родине его не навидят. За что любить? Как игрок он посредственый без сыграных партнеров что показывает в сборной. Как человек плохой не платит налоги прикрывается детьми и благотворительностью, ходит с ложкой во рту обижаясь на одноклубников. Довольно мерзкий тип.
И вправду шишанутый
Mamaev
сегодня в 12:46
Не будут любить, т. к. и мастерства Месси Неймару никогда не достичь. Не говоря уже о поведении
Шишанутый
сегодня в 12:30
А кто любит Месську кроме сектантов? Даже у себя на родине его не навидят. За что любить? Как игрок он посредственый без сыграных партнеров что показывает в сборной. Как человек плохой не платит налоги прикрывается детьми и благотворительностью, ходит с ложкой во рту обижаясь на одноклубников. Довольно мерзкий тип.
vovinho11
сегодня в 11:18
    AlexanderP622 ответил FERIS
    сегодня в 11:13
    FERIS:
    Симуляции Неймара,это всё наследие барселоны. Годы проведенные в этом клубе не прошли для него даром.
    Верно говорите.
    AlexanderP622
    сегодня в 11:11
    Ерунда. Неймар лучше Месси.
    sir_Alex
    сегодня в 11:06
    Никто не любит ма******ек, а мне их жалко, бедных крошек)))
    ДАША Д
    сегодня в 11:04
    Да плевал на Лустига Неймар с самой высокой башни, советчик фигов.
    Alex12357
    сегодня в 11:00
    Не знаю как кого ,но меня больше всего поразили действия судьи,за те грубые выходки которые сделали игроки Селтика,нужно было удалять или вообще останавливать игру,они явно ломали игроков ПСЖ,а Итальянцы в очередной раз показали свою некомпетентность,или это происки УЕФА?Один выбегает на поле ударить Килиана Мбаппе,что за беспредел творится в Шотландии?Где служба безопасности?К НЕЙМАРУ не побежал -видел кто у него телохранитель!
    cska plus
    сегодня в 10:54
    Кстати, и Неймар и месси два клоуна.
    benderivan ответил moskwa 09
    сегодня в 10:52
    moskwa 09:
    Какое такое???? Месси если и хоть как-то выпендриться , так когда ему уже под 30 было, да и за спиной сколько индивидуальных титулов и рекордов, а этот уже корону надел
    ты о нем мало что знаешь, видимо. ютуб/гугл в помощь
    Zidane.5
    сегодня в 10:50
    Месси ведет себя просто отвратительно!! Неймар по сравнению с ним золотце!!!!!
    Философ Керосинщик
    сегодня в 10:49
    До Месси пальцем нельзя дотронутся, иначе с поля удалят!
    Философ Керосинщик
    сегодня в 10:49
    Криштиано симулянт, только про него молчат. Его запретили критиковать.
    moskwa 09 ответил benderivan
    сегодня в 10:45
    benderivan:
    ну не знаю, меське же такое поведение прощают
    Какое такое???? Месси если и хоть как-то выпендриться , так когда ему уже под 30 было, да и за спиной сколько индивидуальных титулов и рекордов, а этот уже корону надел
    benderivan
    сегодня в 10:35
    ну не знаю, меське же такое поведение прощают
    dimagas1 ответил WATMan
    сегодня в 10:24
    WATMan:
    А симуляции Рональды чье наследие?
    Не в тему ляпнул.
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:24
    Все выдающиеся футболисты неординарны, со своими сильными и слабыми сторонами. Неймару не нужна любовь кого- бы то ни было. Он такой, какой есть.
    WATMan ответил FERIS
    сегодня в 10:17
    FERIS:
    Симуляции Неймара,это всё наследие барселоны. Годы проведенные в этом клубе не прошли для него даром.
    А симуляции Рональды чье наследие?
    Alex12357
    сегодня в 10:09
    Вы всю игру провоцировали игроков ПСЖ ,по хамски били сзади по ногам и после всего этого требуете уважения,ну вы и нахалюги!
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:08
    Правильно говорит.. А вообще, надо его бить постоянно. Может мужиком станет.
    FERIS
    сегодня в 10:04
    Симуляции Неймара,это всё наследие барселоны.
    Годы проведенные в этом клубе не прошли для него даром.
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