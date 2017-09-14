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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Кроос: «Свист не поможет Бэйлу играть лучше»

сегодня, 09:36
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал свист с трибун стадиона «Сантьяго Бернабеу» в адрес вингера команды Гарета Бэйла во время матча с АПОЭЛом (3:0)

«Я не особо замечал, что происходило на трибунах, но всегда плохо, когда болельщики свистят в адрес своих игроков. Наши футболисты отдали все свои силы, так что не заслужили этого. 

Конечно, это право болельщиков, но свист еще никому не помогал играть лучше».

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Все комментарии
No problem
сегодня в 13:09
Почти весь матч ходили пешкарусом...
че силенок много отнело?),хотя Тони играет всегда на уровне, и вчера больше всех по ногам получал,Гарету надо брать пример с Тони в игровом плане.

Валлиец шикарный голевой отдал на Рона,
но это всего лишь Апоэль....и заработать свист с трибун с такими соперниками....
это надо сильно постаратся.
NGYRZ
сегодня в 12:48
Наши футболисты отдали все свои силы, так что не заслужили этого.
_______________

Если по вчерашней игре это называется "отдали все силы"....то мне становится беспокойно на душе за такую игру Реала.

Хотя я все же думаю, что Кроос лукавил...!
JamesR
сегодня в 12:08
Ему наоборот аплодировали, когда заменяли его. Не?
kokshareal
сегодня в 11:47
Поможет только пинок под зад.
sir_Alex
сегодня в 11:45
Свистом делу не поможешь!)))
Zidane.5
сегодня в 10:45
Бэйла нужно было продавать в МЮ, прозевали момент.
Kaiser ---
сегодня в 10:39
Не согласен с Тони,Бейл полностью заслужил свист в свой адрес,он как амёба,ни желания ни искры в глазах,совсем потух.
Указательный палец Кейна
сегодня в 10:17
Почему не поможет? Мотивации уж точно прибавится.
Старлей84
сегодня в 10:17
А чего свистели то? Я чет не теме.
GGGringOOO
сегодня в 10:13
Да у фанатов Реала всегда так. Забиваешь-ты звезда. Сыграл матч/несколько не на своём уровне- смешивают с фикахами. Хотя, с другой стороны в команде собраны одни из лучших в мире игроков, нужно соответствовать всегда.
starche
сегодня в 10:08
Свистели по-делу, просто так свистеть не будут. И вообще-то, его место - АПЛ, в Ла Лиге он остаётся чужаком.
Василий 50
сегодня в 10:02
Свист является признаком того, что с карьерой не все в порядке.
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