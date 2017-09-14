Кроос: «Свист не поможет Бэйлу играть лучше»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал свист с трибун стадиона «Сантьяго Бернабеу» в адрес вингера команды Гарета Бэйла во время матча с АПОЭЛом (3:0)

«Я не особо замечал, что происходило на трибунах, но всегда плохо, когда болельщики свистят в адрес своих игроков. Наши футболисты отдали все свои силы, так что не заслужили этого.

Конечно, это право болельщиков, но свист еще никому не помогал играть лучше».

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