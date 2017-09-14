«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Вардар».
Скопье, стадион «Телеком Арена»
«Вардар» (Македония) – «Зенит» (Россия) – 0:5 (0:3)
Голы: Кокорин 6, Кокорин 21, Дзюба 39, Иванович 66, Ригони 89.
«Вардар»: Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски (Глишич 44), Джигаури, Глигоров (Муслиу 64), Николов, Жуан Фелипе, Блажевски (Италу 70), Барсегян.
Главный тренер: Гоче Седлоски.
«Зенит»: Лунев, Иванович (Терентьев 78), Маммана, Мевля (Жирков 82), Кришито, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони 64), Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Жуан Фелипе 43, Джигаури 57.
Судья: Кехлет (Дания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Бенфика-ЦСКА 1-2
Вардар-Зенит 0-5
Копенгаген-Локо 0-0
Зенит, с победой!
Бенфика-ЦСКА 1-2
Вардар-Зенит 0-5
Копенгаген-Локо 0-0
Зенит, с победой!