«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Вардар».

Скопье, стадион «Телеком Арена»

«Вардар» (Македония) – «Зенит» (Россия) – 0:5 (0:3)

Голы: Кокорин 6, Кокорин 21, Дзюба 39, Иванович 66, Ригони 89.

«Вардар»: Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски (Глишич 44), Джигаури, Глигоров (Муслиу 64), Николов, Жуан Фелипе, Блажевски (Италу 70), Барсегян.

Главный тренер: Гоче Седлоски.

«Зенит»: Лунев, Иванович (Терентьев 78), Маммана, Мевля (Жирков 82), Кришито, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони 64), Дзюба.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Жуан Фелипе 43, Джигаури 57.

Судья: Кехлет (Дания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте