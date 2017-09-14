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«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»

вчера, 23:55
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Вардар».

Скопье, стадион «Телеком Арена»

«Вардар» (Македония) – «Зенит» (Россия) – 0:5 (0:3)
Голы: Кокорин 6, Кокорин 21, Дзюба 39, Иванович 66, Ригони 89.

«Вардар»: Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски (Глишич 44), Джигаури, Глигоров (Муслиу 64), Николов, Жуан Фелипе, Блажевски (Италу 70), Барсегян.
Главный тренер: Гоче Седлоски.

«Зенит»: Лунев, Иванович (Терентьев 78), Маммана, Мевля (Жирков 82), Кришито, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони 64), Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Жуан Фелипе 43, Джигаури 57. 

Судья: Кехлет (Дания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Nikola45 ответил pereletnii
сегодня в 00:34
pereletnii:
В Питере снова ПЯТЬ!
Как в фильме 2 товарища! Латыши МИ НЕ ПРОТИВ! ))
Дракон1988 ответил Nikola45
сегодня в 00:34
Nikola45:
Я пиво тоже люблю! Но только Гинес! В Питере он особо хороший! Умеют у нас правильно его газировать!
Да я по дешёвому обычно)Финансы знаешь ли))Охотник за акциями)))
Vladimir Grechko ответил Skilya
сегодня в 00:33
Skilya:
Поколение какое если не секрет?
72 года не секрет
Nikola45 ответил Дракон1988
сегодня в 00:33
Дракон1988:
Я вот очень сомневался,но был уверен в победе,но чтобы так))
Я пиво тоже люблю! Но только Гинес! В Питере он особо хороший! Умеют у нас правильно его газировать!
Skilya ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:32
Vladimir Grechko:
пфф и так думаеш если я не болею за бакланов прикинь я еще и в немецкой компании работаю значит я не россиянин так чтоли ну ты и забавный
Поколение какое если не секрет?
Филипповых
сегодня в 00:31
Бамжы молодцы! Самый дармовой соперник из всех возможных. Покуражились на славу, душеньку отвели)
178 ответил n272nm
сегодня в 00:31
n272nm:
Чувак, кстати, еще и не в курсе, что Вардар прошел Фенербахче и вышел в групповой этап.
ВО ВО
drive45
сегодня в 00:31
Зенит поставил жирную точку в кубковых играх Российских команд.Убедительная победа, уверенная игра, отличная сыгранность игроков и их индивидуальное мастерство. Чувствуются усиление команды бывшими игроками ФК Ростова.(если считать Дзюбу то 5 игроков). Особенно хочется отметить Нобоа, отличное виденье поля ,игроков , качество и остроту передач.Еще раз с разгромной победой Питерскую команду.
pereletnii
сегодня в 00:31
В Питере снова ПЯТЬ!
Vladimir Grechko ответил массакрер
сегодня в 00:30
массакрер:
живешь не значит что ты тут свой))))
пфф и так думаеш если я не болею за бакланов прикинь я еще и в немецкой компании работаю значит я не россиянин так чтоли ну ты и забавный
Дракон1988 ответил ZENIT GOAL
сегодня в 00:30
ZENIT GOAL:
Нормально сыграли, как надо. Соперник игру провалил, с Сосьедадом сложнее будет.
С испанцами Зениту всегда было сложно,да вот кому легко то с ними))
n272nm ответил Azu-Killah37
сегодня в 00:30
Azu-Killah37:
Ахахах, тебе сколько лет? 14? Твои факты слишком сырые и необъективные) Марибор для него средняя команда, а Вардар фнл, В Словении, как и в Македонии, сынок, те же 2 миллиона жителей как бээ... В Москве на секундочку 12 миллионов и из них спартачёк не смог найти 11 человек, которые обыграют Марибор? Тоесть это чемпионат школы что ли?? Дальше всё расжёвывать не стану, не вижу смысла)
Чувак, кстати, еще и не в курсе, что Вардар прошел Фенербахче и вышел в групповой этап.
Nikola45 ответил Дракон1988
сегодня в 00:29
Дракон1988:
Я вот очень сомневался,но был уверен в победе,но чтобы так))
Я тоже в слух не говорил но верил! ))
ZENIT GOAL
сегодня в 00:29
Нормально сыграли, как надо.
Соперник игру провалил, с Сосьедадом сложнее будет.
киэнджин ответил Nikola45
сегодня в 00:28
Nikola45:
Вы наверное забыли! Что в прошлом году Спартак даже не вошел в ЛЕ! На столько второстепенный турнир! ))
Фейнорд тоже долго не был в ЛЧ... Лукойл беднее Газпрома в сто крат...
Рожден в СССР
сегодня в 00:28
Зенит с победой!!! Все российские клубы сыграли по своим силам
Nikola45
сегодня в 00:28
Ну за -5 ! Не оставлять же до завтра ))
Дракон1988 ответил Nikola45
сегодня в 00:28
Nikola45:
Я о другом! ))) Когда идешь и свербит! )) Как например Зенит Спартак! ))) Шел и верил что 3-4 загонят )) Но получилось как Литейный орал во все горло! )) 5 отгрузили ))
Я вот очень сомневался,но был уверен в победе,но чтобы так))
178 ответил Дракон1988
сегодня в 00:28
Дракон1988:
Народ,который может пойти,всегда пойдёт,у нас преданные всегда были болельщики,в любые времена!)
ИПРЕ ЛЮБОЙ ПАГОДЕ.
Nikola45 ответил Дракон1988
сегодня в 00:26
Дракон1988:
Народ,который может пойти,всегда пойдёт,у нас преданные всегда были болельщики,в любые времена!)
Я о другом! ))) Когда идешь и свербит! )) Как например Зенит Спартак! ))) Шел и верил что 3-4 загонят )) Но получилось как Литейный орал во все горло! )) 5 отгрузили ))
NAZAR 007 ответил Ironyfan
сегодня в 00:26
Ironyfan:
Ригони, дай ПЯТЬ✋🏻
Витя,здорово ! Тебя с победой,а Маркелу - по шапке )
Совсем парень сдулся ) А так начинал хорошо,
давай уж подстегни его,скажи поддерживаем,
только терпение даже у самых доконцовых болел
не железное, скоро ругаться начнем на него )
MANCUNIANEC_23
сегодня в 00:26
Мужики!!!Так держать всем нашим клубам!!!
pereletnii
сегодня в 00:25
Зенит-спартак 5-0
Вардар-Зенит 0-5
Вардар-спартак 0-0 (так как равные команды)
Ironyfan ответил Беренгар
сегодня в 00:25
Беренгар:
Никто особо не радуется, радость сдержанная, всё таки соперник был слаб. Жаль спартак не выйграл вы б до сих пор бы отмечали)
Вардар выбил Фенербахче!
zzzzenittt ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:25
не хотим
Дракон1988 ответил Nikola45
сегодня в 00:25
Nikola45:
Да и народ с надеждой пойдет на Арену )) Что не маловажно! ))
Народ,который может пойти,всегда пойдёт,у нас преданные всегда были болельщики,в любые времена!)
NAZAR 007 ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:25
Vladimir Grechko:
а прикол хотите скажу я в Питере живу а ненавижу этот газпром где походу одни бестолочи))
Володя ! Ты сам то за кого болел
больше всего из наших в этом туре ?
массакрер ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:24
Vladimir Grechko:
а прикол хотите скажу я в Питере живу а ненавижу этот газпром где походу одни бестолочи))
живешь не значит что ты тут свой))))
Ironyfan
сегодня в 00:24
Ригони, дай ПЯТЬ✋🏻
ААМ
сегодня в 00:23
Так держать Зенит. СПАМ с таким же по силе клубом сыграл 1:1
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