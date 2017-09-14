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«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»

вчера, 21:51
КопенгагенКопенгаген0 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».

Копенгаген, стадион «Телиа Паркен»

«Копенгаген» (Дания) – «Локомотив» (Россия) – 0:0

«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Куск (Фальк 62), Грегуш, Зека (Квист 86), Вербич, Павлович (Пушич 81), Сотириу.
Главный тренер: Столе Сольбаккен.

«Локомотив»: Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Ант. Миранчук, 82), Рыбус, Фарфан (Эдер 71).
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Рыбус 26, Михалик 45, Зека 69, Тарасов 84. 

Судья: Хюсейн Гечек (Турция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ААМ
сегодня в 00:21
Унесли ноги
BLUM ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:20
Vladimir Grechko:
паровоз такой отстой просто жесть)) хуже игры от наших команд я давно не помню даже такое убожество просто пипец))
Посмотри матч марибор-спартак...
vitalik dobroy
сегодня в 00:12
Спасибо Локо за успешный матч!
Vladimir Grechko
сегодня в 00:06
    papic337
    сегодня в 00:02
    Молодцы! Выстояли! Копенгаген был сильнее.
    OLS ответил Grim_Reaper
    вчера в 23:40
    Grim_Reaper:
    Не считая того что Марибор в рейтинге УЕФА 78, Копенгаген 54... Локо - 89, Спартак -106...
    Ну это всё объясняет, российский чемпионат слабее датского.
    ИВАН МЕЛЕШИН ответил ermak6848
    вчера в 23:39
    ermak6848:
    Домa, в ответном матче - ЛОКО просто Должен - Обязано " порвать" "столицу" датского королевства Вперёд "ЛОКОМОТИВ" !!!
    Спасибо за добрые слова!!! Просто очень много моих знакомых и друзей болел КОНЕЙ звонили мне и утешали........
    OLS
    вчера в 23:37
    На что машинисты с проводниками рассчитывают с такой игрой? Ещё и на два фронта. Всё встанет на свои места.
    Zak11 ответил D.vil
    вчера в 23:34
    D.vil:
    Ну ты сравнил))) Локомотив играл с самым сильным соперником в группе и добыл важную гостевую ничью!) Спартак играл с самым слабым соперником в группе и увез еле-еле одно очко;)
    Копенгаген на данный момент слабее того же Марибора. Надо это понимать. Не стоит так восхвалять Копенгаген, сейчас он никакой.
    ermak6848
    вчера в 23:33
    Домa, в ответном матче - ЛОКО просто Должен - Обязано " порвать" "столицу" датского королевства
    Вперёд "ЛОКОМОТИВ" !!!
    Grabovsky ответил Anatoliy Makoveev
    вчера в 23:28
    Anatoliy Makoveev:
    Вон аргентинский зенит уже 0-3 выигрывает ))
    так это урок для Спартака как играть с Марибором надо было
    Kuprin
    вчера в 23:18
    Слабенько конечно
    Anatoliy Makoveev
    вчера в 23:15
    Вон аргентинский зенит уже 0-3 выигрывает ))
    112910415
    вчера в 23:12
    Нормальное начало
    Anatoliy Makoveev
    вчера в 23:07
    Да слава богу российские клубы хоть пока без порожений выступают! Самое интересное все ровно в переди когда будут играть с грандами! А пока все хорошо 8 очков на 4 команды ))
    Полевой Командир ответил D.vil
    вчера в 23:03
    D.vil:
    Ну ты сравнил))) Локомотив играл с самым сильным соперником в группе и добыл важную гостевую ничью!) Спартак играл с самым слабым соперником в группе и увез еле-еле одно очко;)
      ИВАН МЕЛЕШИН
      вчера в 23:03
      Болею за ЛОКО и Палыча 15 лет, но сегодня стыдно за игру - атака ноль, нет мысли в созидании, даже Миранчук удивил своей пассивностью... А Гиля - второй Рыжиков за затяжку времени, странно, что без карточки обошёлся...
      Footbolista ответил cska.78
      вчера в 23:03
      cska.78:
      Если судьи тащат за уши, то раз за 15 лет можно и чемпионат выиграть, на юбилей Симоняна!
      Сам то веришь в этот бред?
      itrem95 ответил D.vil
      вчера в 23:02
      D.vil:
      Ну ты сравнил))) Локомотив играл с самым сильным соперником в группе и добыл важную гостевую ничью!) Спартак играл с самым слабым соперником в группе и увез еле-еле одно очко;)
      ага, вот только "самый сильный соперник в группе" не прошёл квалификацию в ЛЧ, проиграв Карабаху, и теперь играет в ЛЕ, а "самый слабый соперник в группе" эту квалификацию прошёл
      arzamas
      вчера в 23:01
      Непофартило локомотивцам.
      Killofwrath
      вчера в 23:01
      Грустно, что только Фернандеш - единственный сильный игрок команды в атаке
      kidman4ik
      вчера в 22:48
      Дорогие мои болельщики Спартака, уж кому кому но не НАМ после вчерашнего позора, рассуждать об игре локомотива.!
      Филипповых
      вчера в 22:43
        Пифия ответил Пифия
        вчера в 22:41
        Чувак если ты фанатеешь по локо , удачи . Мы с тобой разные люди с разными взглядами .
        71
        вчера в 22:40
        Скучно сыграли,скууучно. И это плохо
        Grim_Reaper ответил cska.78
        вчера в 22:38
        cska.78:
        Если судьи тащат за уши, то раз за 15 лет можно и чемпионат выиграть, на юбилей Симоняна!
        тут скорее череда неудач других команд и катастрофическое везение Спартака, плюс сыгралась команда, отсюда и результат0 и конечно же стимул юбилей Симоняна))))
        cska.78 ответил kingoffam
        вчера в 22:35
        kingoffam:
        Ну если судья за уши тащит,можно и Реал обыграть.
          Grim_Reaper ответил kingoffam
          вчера в 22:29
          kingoffam:
          Ну если судья за уши тащит,можно и Реал обыграть.
          да хоть 13 человек в составе выйдут с Реалом. толку то, класс команд другой и подбор игроков. даже если судья немного помог они же забили 2 гола. не судья же забивал
          вячеслав остапенко
          вчера в 22:29
          Поздравляю Локомотив с ничьей играли хорошо на выезде
          Grim_Reaper
          вчера в 22:28
          Не считая того что Марибор в рейтинге УЕФА 78, Копенгаген 54... Локо - 89, Спартак -106...
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