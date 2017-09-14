В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».

Копенгаген, стадион «Телиа Паркен»

«Копенгаген» (Дания) – «Локомотив» (Россия) – 0:0

«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Куск (Фальк 62), Грегуш, Зека (Квист 86), Вербич, Павлович (Пушич 81), Сотириу.

Главный тренер: Столе Сольбаккен.

«Локомотив»: Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Ант. Миранчук, 82), Рыбус, Фарфан (Эдер 71).

Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Рыбус 26, Михалик 45, Зека 69, Тарасов 84.

Судья: Хюсейн Гечек (Турция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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