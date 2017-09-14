«Витория Гимараеш» и «Зальцбург» поделили очки

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Витория Гимараеш» сыграла вничью с «Зальцбургом».
Гимараеш, стадион «Дом Афонсо Энрикес»
«Витория Гимараеш» (Португалия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:1 (1:1)
Голы: Педрау 25 – Бериша 45.
«Витория Гимараеш»: Дуглас, Гарсия, Педрау, Жубал, Конан, Уртадо (Кику 57), Вакасо (Р. Миранда 77), Селис, Тексейра, Ринкон (Элдон 66), Рафинья.
Главный тренер: Педро Мартинш.
«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, П.Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Ляйтгеб 84), Айдара (Шлагер 86), Даббур, Гульбраннсен (Дака 64).
Главный тренер: Марко Розе.
Предупреждение: Ляйтгеб 90+4.
Судья: Агаев (Азербайджан).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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