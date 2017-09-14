«Герта» и «Атлетик» поделили очки

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Герта» сыграла вничью с «Атлетиком».

Берлин, стадион «Олимпийский»

«Герта» (Германия) – «Атлетик» (Испания) – 0:0

«Герта»: Крафт, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Лустенбергер, Дарида, Дуда, Ибишевич (Леки 76), Калу (Харагути 85).

Главный тренер: Паль Дардай.

«Атлетик»: Яго, Баленсиага, Эчейта, Ляпорт, Лекуэ, Сан-Хосе, Весга, Адурис, Икер Муниаин (Акече 90), Иньяки Уильямс (Сусаэта 85), Кордоба (Рауль Гарсия 71).

Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.

Предупреждения: Вайзер 26, Весга 43, Ибишевич 60, Сан-Хосе 62.

Судья: Кружляк (Словакия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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