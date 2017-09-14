«Хапоэль» обыграл дома «Лугано»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэль» из Беэр-Шевы победил «Лугано».
Беэр-Шева, стадион «Яаков Тернер Тото»
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – «Лугано» (Швейцария) – 2:1 (1:0)
Голы: Айнбиндер 2, Цедек 60 (пен) – Цедек 67 (автогол).
Нереализованный пенальти: Пекхарт 11 (вратарь).
«Хапоэль»: Хаймов, Корхут, Цедек, Таа, Эло (Эльхамед 70), Меликсон, Эйнбиндер (Браун 85), Огу, Ради, Пекхарт (Зрихан 67), Нвакаеме.
Главный тренер: Бахар Барак.
«Лугано»: Да Коста, Сульмони, Големич, Руллье (Яо 46), Пиччинокки, Саббатини, Чрнигой (Боттани 46), Михайлович, Мариани (Милосавлевич 72), Герндт, Бну Марзук.
Главный тренер: Пьерлуиджи Тами.
Предупреждения: Руллье 24, Таа 56, Големич 59.
Судья: Шапрон (Франция).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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