«Марсель» дома одолел «Коньяспор»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» обыграл «Коньяспор».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» (Франция) – «Коньяспор» (Турция) – 1:0 (0:0)
Гол: Рами 48.
«Марсель»: Пеле, Роландо, Рами, Сакаи, Амави, Камара, Луис Густаво, Товен (Окампос 74), Сансон, Пайет (Замбо 89), Жермен (Сарр 81).
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Коньяспор»: Кырынтылы, Ферхат Озторун, Скубиц, Моке, Али Туран, Бурабия, Волкан Фындыклы (Йенссон 61), Омер Али Шахинер (Эзекиль 72), Араз (Милошевич 46), Фофана, Эвуна.
Главный тренер: Мустафа Аксай.
Предупреждения: Али Туран 6, Ферхат Озторун 35, Араз 42, Моке 51, Луис Густаво 71.
Судья: Мажейка (Литва).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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