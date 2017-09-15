Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й

Полузащитник ФКСБ (экс-«Стяуа») Константин Будеску обогнал нападающего «Зенита» Александра Кокорина в борьбе за звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Румынский хавбек, как и российский форвард, оформил дубль в матче своей команды против «Виктории» из Пльзени (3:0) и получил 46% голосов респондентов.

За Кокорина свой голос отдали 23% болельщиков. На третьем месте финишировал нападающий «Милана» Андре Силва, на счету которого хет-трик - 19% голосов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте