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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й

сегодня, 18:00

Полузащитник ФКСБ (экс-«Стяуа») Константин Будеску обогнал нападающего «Зенита» Александра Кокорина в борьбе за звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Румынский хавбек, как и российский форвард, оформил дубль в матче своей команды против «Виктории» из Пльзени (3:0) и получил 46% голосов респондентов.

За Кокорина свой голос отдали 23% болельщиков. На третьем месте финишировал нападающий «Милана» Андре Силва, на счету которого хет-трик - 19% голосов.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
сегодня в 21:24
Кокорин лучший!
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:47
23% это те люди с ресторана из Монако скорее всего))
Павел Амурский
сегодня в 20:43
А спартаковцев разве не рассматривали?
Nikola45
сегодня в 20:35
Шурика на трон! ))
Аксинья
сегодня в 20:13
Обжали Коку...а про Силву вообще молчу...
Фата лист
сегодня в 19:24
Самое смешное, что Будеску даже в символическую сборную не попал...
Беренгар ответил romanDonskoy
сегодня в 19:10
romanDonskoy:
Столько даунов , нет бы за игрока порадоваться , они не смотря матчи льют какую-то дичь .Ребят, сколько же в вас 77 .
    Санчо Панса
    сегодня в 19:09
    И все равно Саша большой молодец! Ну а за Будеску пусть радуется Луческу. При Мирче Кокорин в Зените так точно не играл, как делает это у Манчини)
    Насмешник
    сегодня в 19:08
    Странный выбор, что в ЛЧ, что в ЛЕ.
    Levadia
    сегодня в 19:02
    Непорядок.Кокорину первое место!
    Саня только две трети матча сыграл,а румын всю встречу!
    Морозовский
    сегодня в 18:49
    Шурик - лучший в этой иерархии !
    Tommy Lee 2 ответил NickKC
    сегодня в 18:41
    NickKC:
    ок
    Да это просто игра слов, так то я желаю Кокорину не сбавлять темпа.
    NickKC ответил Tommy Lee 2
    сегодня в 18:40
    Tommy Lee 2:
    Сане играет в ЛЧ
    ок
    cska plus
    сегодня в 18:40
    Саньку надо стремиться стать первым.
    Tommy Lee 2 ответил NickKC
    сегодня в 18:37
    NickKC:
    норм. Саня так держать!
    Сане играет в ЛЧ
    Dominators
    сегодня в 18:36
    Заслужил , вот что странно , авторы дублей 1 и 2 , автор хет -трика 3 . Но мы давайте порадуемся за российского игрока . И без разницы из какой команды этот игрок . Это не так часто бывает в ЕК с нашими .
    Филипповых
    сегодня в 18:30
    Это как в том анекдоте.
    Ты такой 7, такой 7, что даже в конкурсе 7ов занял бы 2ое место!
    Почему?
    Да потому что ты 7)
    cska.78
    сегодня в 18:29
    Молодец Кокорин!
    poodle ответил вованыч 80
    сегодня в 18:21
    вованыч 80:
    А где это голосование проводилось то?в офисе газпрома?
      romanDonskoy
      сегодня в 18:13
      Столько даунов , нет бы за игрока порадоваться , они не смотря матчи льют какую-то дичь .Ребят, сколько же в вас 77 .
      NickKC
      сегодня в 18:09
      норм. Саня так держать!
      вoлгoдoн ответил вованыч 80
      сегодня в 18:06
      вованыч 80:
      А где это голосование проводилось то?в офисе газпрома?
      Налицо влияние ФСБ на Газпром)
      вованыч 80
      сегодня в 18:04
      А где это голосование проводилось то?в офисе газпрома?
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