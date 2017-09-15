Кайседо завершил международную карьеру из-за увольнения наставника сборной Эквадора

Нападающий «Лацио» и сборной Эквадора Фелипе Кайседо объявил о завершении международной карьеры. Футболист не согласен с решением местной федерации об увольнении главного тренера Густаво Кинтероса.

«Я абсолютно не согласен с увольнением Кинтероса. Да, результаты сборной были плохими, однако это не только его вина. По этой причине я бы хотел объявить о завершении карьеры в национальной команде. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал всё это время».

За национальную команду эквадорец выступал с 2007 года. В общей сложности на его счету 21 мяч в 56 матчах.

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