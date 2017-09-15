Андре Силва: «Благодарю своих партнёров за хет-трик»

Форвард «Милана» Андре Силва, отправивший три мяча в сетку ворот «Аустрии», поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы (5:1):

«Для меня это первый матч в Лиге Европы, я оформил хет-трик и очень благодарен своим партнёрам. Мы показали отличный футбол.

Мне было комфортно играть вместе с Калиничем. Рад быть частью этой команды и тому, что смог поладить со всеми одноклубниками. Мы стараемся изо всех сил, когда бьёмся друг за друга.

Тренер сам решит, готов ли я начать матч в стартовом составе в серии A. Я много работаю. Мы все стараемся на благо команды».

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