Саудовская Аравия сменила тренера, несмотря на квалификацию на чемпионат мира

Голландец Берт ван Марвейк покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, поскольку не смог договориться с руководством местной федерации о новом контракте. При этом ван Марвейк вывел сборную на чемпионат мира, что произошло впервые с 2006 года.

«Я прекратил переговоры. На прошлой неделе несколько моих помощников были уволены, несмотря на решенную задачу по выходу на чемпионат мира. Это неприемлемо. Кроме того, в федерации хотели, чтобы я постоянно жил в Саудовской Аравии, а я не хочу».

Новым тренером стал бывший наставник национальных команд Аргентины и ОАЭ Эдгардо Бауса.

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