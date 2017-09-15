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Саудовская Аравия сменила тренера, несмотря на квалификацию на чемпионат мира

сегодня, 08:49

Голландец Берт ван Марвейк покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, поскольку не смог договориться с руководством местной федерации о новом контракте. При этом ван Марвейк вывел сборную на чемпионат мира, что произошло впервые с 2006 года.

«Я прекратил переговоры. На прошлой неделе несколько моих помощников были уволены, несмотря на решенную задачу по выходу на чемпионат мира. Это неприемлемо. Кроме того, в федерации хотели, чтобы я постоянно жил в Саудовской Аравии, а я не хочу».

Новым тренером стал бывший наставник национальных команд Аргентины и ОАЭ Эдгардо Бауса.

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 12:55
Им все равно ничего не светит.
Шишанутый
сегодня в 12:40
Пусть и Месську с собой туда заберет.
drug01
сегодня в 11:14
Видно решили хорошо выступить и поставили новые задачи а у нас ждут когда рак свистнет или Мутко за поет воробьем
Cules2013
сегодня в 11:00
"Шота" шейхи перегибают. Не думаю, что дело чисто в деньгах. Ван Марвейк далеко не самый дорогой тренер, а саудиты не бедняки. Мне кажется, что там уже вкрай оборзели от денег и начали тыкать ему в лицо - типа мы платим, вот и танцуй, как нам хочется. Есть такое у этих ребят. Ну а голландец разумно послал их в ближайшую нефтяную дырку.
Бауса, хахах, тренер уровня Таты Мартино. Для арабов покатит, но чего-то вразумительного от него не стоит ждать.
Bavaria_M
сегодня в 10:02
жесть.
но с физруком бусой вылетят оч быстро с чм.
Александр Северный
сегодня в 09:59
Когда же к нас снимут такого некудышнего тренера?
Тажутин Артур
сегодня в 09:58
При таком подходе попадание на ЧМ - максимум.
ermak6848
сегодня в 09:28
Пожалели денег на тренера - это Им аукнится....
не Я и буду...
КЭТиК
сегодня в 09:06
Шейхи денег для тренера пожалели.
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